โก โฮลเซลล์ ฉลองครบรอบ 1 ปี! จัด “พาเหรดโปร โกสุดคุ้ม” จับอินไซด์คนตื่นทอง ชิงสร้อยทอง 1 บาท 27 เส้น ลุ้นรับสิทธิประโยชน์ถึง 5 เด้ง

โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร จุดหมายใหม่เพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดมาร์เก็ตติ้งแคมเปญฉลองครบรอบ 1 ปี หลังเปิดสาขาแรกในประเทศไทย สาขาศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 กับ “พาเหรดโปร โกสุดคุ้ม” ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม- 19 พฤศจิกายน 2567 โดยจับกระแสนิยมทองคำ ชูเป็นไฮไลท์“พาเหรดโปร โกสุดคุ้ม” ฉลอง 1 ขวบปีของ “โก โฮลเซลล์” ประกอบไปด้วย สิทธิพิเศษมากมายที่มีให้ลูกค้าสมาชิกถึง 5 เด้ง ทั้ง1. GO LUCKY ลุ้นรับสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 27 เส้น และบัตรกำนัล 500 บาท จำนวน 270 รางวัล มูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท จับรางวัลทุก 2 สัปดาห์ เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ครบทุก 1,500 บาท/ใบเสร็จ2. GO PLUS รับ “คูปองเงินสด” เมื่อมียอดสะสมการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการติดต่อกันตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด สามารถนำไปแลกรับคูปองเงินสดได้ มูลค่ารวมสูงสุด 4,200 บาท3. GO MORE รับเพิ่มคูปองส่วนลดสินค้าแบรนด์ดัง โดยรับผ่านแอปพลิเคชั่น โก โฮลเซลล์4. GO STAMP รับสิทธิ์แลกซื้อสินค้าสุดคุ้ม เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,500 บาท รับแสตมป์ 1 ดวง สะสมครบ 4 ดวง มีสิทธิ์แลกซื้อสินค้า โดยได้รับส่วนลดมูลค่า 30 บาท ต่อสินค้า 1 รายการ ณ จุดแลกซื้อที่กำหนด (สินค้าเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)5. GO 10 รับเพิ่มคะแนน The 1 x 10 เมื่อซื้อสินค้าในกลุ่มที่ร่วมรายการ เริ่มจากในช่วง วันที่ 9 ตุลาคม - 22 ตุลาคม เป็นสินค้ากลุ่มขนมขบเคี้ยวที่ร่วมรายการ ช่วงวันที่ 23 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน เป็นสินค้ากลุ่มน้ำเชื่อม น้ำผลไม้ ไซรัป และท้อปปิ้งที่ร่วมรายการ ช่วงวันที่ 6 พฤศจิกายน - 19 พฤศจิกายน เป็นกลุ่มสินค้าแบรนด์เอ-ชอยซ์ (เฉพาะผักและผลไม้แช่แข็ง และอาหารแปรรูปแช่แข็งที่ร่วมรายการ)รีบเด้งไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ และรับโชคกับ “พาเหรดโปร โกสุดคุ้ม” ได้ที่โก โฮลเซลล์ ทุกสาขา ปัจจุบันมี 9 แห่งแล้ว ทั้ง ศรีนครินทร์ เชียงใหม่ อมตะชลบุรี พัทยาใต้ พระราม2 รังสิต รามคำแหง ราไวย์ภูเก็ต และเมืองภูเก็ต รวมถึง แอปพลิเคชั่น โก โฮลเซลล์ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายนนี้ 2567