AIS ฉลอง 35 ปี แจกคูปอง 20 แบรนด์ รับได้ผ่าน myAIS

AIS ฉลองครบรอบ 35 ปี กับแคมเปญใหญ่ “AIS 1 POINT 12 WEEKS 12 WOW!” พร้อมยกระดับเดือนธันวาคมให้เป็นเดือนแห่งความสุขส่งท้ายปี ด้วยการมอบความสุขสุดว้าวให้ลูกค้า AIS ทุกคน จัดเต็มดีลสุดว้าว เอาใจสายกิน ดื่ม ช้อปปิ้ง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ตลอดทุกวันถึงสิ้นปี เพียงใช้ เอไอเอส พอยท์ 1 คะแนน ก็สามารถลุ้นโชครางวัลใหญ่ พร้อมแลกรับคูปองส่วนลด จากแบรนด์ชั้นนำกว่า 20 แบรนด์ได้ทันที ผ่านแอป myAIS
โดยแบ่งความว้าวออกเป็น 4 ต่อ ดังนี้ ว้าวที่ 1 ลุ้นโชครางวัลใหญ่ส่งท้ายปี ประเดิมต้นเดือนธันวาคมกับความว้าวสายลุ้นโชค เพียงใช้ เอไอเอส พอยท์ 1 คะแนน แลก 1 สิทธิ์ ผ่านแอป myAIS เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นของรางวัลใหญ่ อาทิ รถยนต์, รถจักรยานยนต์, ทองคำ โดยสามารถแลกสิทธิ์ลุ้นโชคได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2568 กำหนดจับรางวัลในวันที่ 23 มกราคม 2569 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ www.ais.th/consumers/privileges/points/pointsluckydraw
ตามด้วย ว้าวที่ 2 แลกคูปองรับของฟรี! จากแบรนด์ดังมากกว่า 20 แบรนด์ ตลอดเดือนธันวาคม เพียงใช้ เอไอเอส พอยท์ 1 คะแนน แลกรับฟรีคูปอง หรือส่วนลดสุดคุ้มจากแบรนด์ดังมากกว่า 20 แบรนด์ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งกิน ดื่ม และช้อป อาทิ Tops, KFC, Major Cineplex, Starbucks, The Mall, SF Cinema, Central, Daily Queen, และอีกหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ สามารถเก็บคูปองได้ที่แอป myAIS ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม โดยคูปองสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำกัด 1 หมายเลข เลือกเก็บคูปองได้ 1 สิทธิ์ตลอดเดือนธันวาคม 2568 (ยกเว้นการแลกรับสิทธิพิเศษในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 และ 19 ธันวาคม 2568)
ว้าวที่ 3 แลกรับฟรี! วอลเปเปอร์มงคล เอาใจสายมู เพียงใช้ เอไอเอส พอยท์ 1 คะแนน แลกรับฟรี! วอลเปเปอร์มงคล 1 ชิ้น มูลค่า 299 บาท (มีให้เลือก 2 แบบ) ผ่านแอป myAIS โดยสามารถกดรับสิทธิ์ได้ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 แบบไม่จำกัดสิทธิ์.
ปิดท้าย ว้าวที่ 4 แลกรับฟรี! ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล มอบความสุขในช่วงเทศกาลแห่งการเดินทางท่องเที่ยวนี้ เพียงใช้ เอไอเอส พอยท์ 1 คะแนน แลกรับฟรี! ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผ่านแอป myAIS โดยสามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 19 ธ.ค. 2568 – 31 ธ.ค. 2568 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม จำกัดจำนวนสิทธิ์ 350,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ ระยะเวลาคุ้มครองนาน 30 วัน