ซีพี จับมือ สธ. ช่วย รพ.หาดใหญ่ ส่งอาหารร่วมโรงครัว ดูแลผู้ติดค้าง 3,000 ชีวิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เดินหน้าระดมทุกศักยภาพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ ภายใต้นโยบายของผู้บริหารสูงสุด ได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ที่ได้มอบหมายให้ทุกกลุ่มบริษัทในเครือบูรณาการความร่วมมือแบบ “One CP” เพื่อดูแลประชาชนในทุกพื้นที่อย่างเร่งด่วนและทั่วถึง จากนโยบายดังกล่าว เครือซีพีได้ขยายความช่วยเหลือครอบคลุมทั้งภาคใต้ ทั้งการตั้งครัวกลางร่วมกับภาคีเครือข่าย การสนับสนุนวัตถุดิบอาหารแก่ครัวกลางจังหวัด การเปิด “ครัวซีพีอาสา x ซีพีเอฟ” ที่ CP LAND หาดใหญ่ รวมถึงการใช้ศักยภาพของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เช่น CP AXTRA–แม็คโคร–โลตัส ในการจัดเตรียมอาหารและสิ่งของจำเป็น พร้อมสนับสนุน ภารกิจโดรนบรรทุกของจากทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อลำเลียงของจำเป็นสู่ชุมชนที่ถูกตัดขาดจากน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงที และล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข และ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ประชุมด่วนทางออนไลน์เพื่อระดมความช่วยเหลือโรงพยาบาลหาดใหญ่ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางนครหาดใหญ่ ขาดแคลนน้ำ - อาหาร มีเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วยรวมกว่า 3,000 คน โดยมีนโยบาย 4 ด้านเร่งด่วน ประกอบไปด้วย 1.สนับสนุนอาหารพร้อมรับประทาน 2.สนับสนุนอาหารแช่เข็ง 3.สนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนโรงครัวโรงพยาบาลหาดใหญ่ และ 4.สนับสนุนวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารแก่โรงครัว ในเครือข่าย รพ.ตรัง และรพ.พัทลุง


นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) กล่าวว่า ซีพี นำโดย ท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ท่านประธานสุภกิต เจียรวนนท์ และ ท่านประธานคณะผู้บริหาร ศุภชัย เจียรวนนท์ ได้มอบนโยบายให้ซีพีและบริษัทในเครือดำเนินโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้” โดยประกาศชัดเจนให้ทุกบริษัทในเครือ “ทำทันที” และ “ทำให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด” ซึ่งล่าสุดได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการช่วยเหลือโรงพยาบาลหาดใหญ่ ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่เครือซีพีให้ความสำคัญ เพราะโรงพยาบาลคือด่านหน้าที่ต้องดูแลชีวิตผู้ป่วยจำนวนมาก


“เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่นใน ปรัชญาสามประโยชน์—ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร—ซึ่งเป็นหัวใจของทุกการตัดสินใจ โดยเฉพาะในยามวิกฤต เราจึงระดมศักยภาพทุกด้านเพื่อช่วยโรงพยาบาลหาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย และไม่ขาดแคลนอาหาร น้ำดื่ม และวัตถุดิบที่จำเป็น” นายจอมกิตติ กล่าว


ทั้งนี้ ซีพีได้ประชุมด่วนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และเริ่มปฏิบัติการทันทีผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1. การลำเลียงฉุกเฉินทางอากาศ (Air Support Mission) ใช้เครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการขนส่งอาหารพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง น้ำดื่ม วัตถุดิบที่จำเป็นต่อการประกอบอาหาร เข้าสู่โรงพยาบาลหาดใหญ่โดยเร็วที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของระบบครัวโรงพยาบาล 2. การสนับสนุนผ่านโรงครัวเครือข่าย รพ.ตรัง – รพ.พัทลุง โดยซีพีจัดส่งวัตถุดิบ อาหารสด อาหารแช่แข็ง และน้ำดื่มจำนวนมาก เพื่อให้ทั้งสองโรงพยาบาลผลิตอาหารสำเร็จรูปและลำเลียงต่อมายังโรงพยาบาลหาดใหญ่ แม้ถนนถูกน้ำตัดเส้นทางก็ตาม


นอกจากการสนับสนุนโรงพยาบาลหาดใหญ่โดยตรง เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังได้บูรณาการพลังจากทุกกลุ่มบริษัทในเครือ เพื่อขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยในหลายจังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดตั้ง “โรงครัวซีพีอาสา x ซีพีเอฟ” ที่ CP LAND หาดใหญ่ การสนับสนุนวัตถุดิบอาหารแก่โรงครัวกลางของจังหวัดต่าง ๆ อาทิ กรมประมง กองทัพอากาศ กองทัพบก (ค่ายเสนาณรงค์) ตลอดจนสมาคมองค์กรต่างๆ อาทิ มูลนิธิเพชรเกษม มูลนิธิองค์กรทำดี มูลนิธิเส้นด้าย มูลนิธิกระจกเงา เป็นต้น รวมถึงการจัดตั้งครัวภาคีร่วมกับ CP AXTRA – แม็คโคร – โลตัส และการสนับสนุนภารกิจกู้ภัยด้วยโดรนบรรทุกของทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อให้สิ่งของจำเป็นสามารถเข้าถึงชุมชนที่ถูกตัดขาดได้อย่างรวดเร็ว
























