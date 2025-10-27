ชาวเหนือแห่ช้อป! “แม็คโคร โชห่วยรวมมิตรออนทัวร์ 2025” สาขาเชียงใหม่

“ซีพี แอ็กซ์ตร้า” ผู้ดำเนินธุรกิจ “แม็คโคร–โลตัส” เปิดฉากความคึกคักกับงาน “แม็คโคร โชห่วยรวมมิตรออนทัวร์ 2025” ณ แม็คโคร สาขาเชียงใหม่ (ซุปเปอร์ไฮเวย) จังหวัดสุดท้ายของปีอย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณเจษฎางค์ สิงห์คุ้ม ประธานการจัดงานตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 16 เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้บริหารจากซีพี แอ็กซ์ตร้า และพันธมิตรธุรกิจ ร่วมต้อนรับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและโชห่วยภาคเหนืออย่างอบอุ่น
ภายในงานจัดเต็มด้วยสินค้าราคาพิเศษจากหลากหลายแบรนด์ดัง โปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อผู้ประกอบการร้านค้าปลีก โชห่วย และ SME ภาคเหนือ พร้อมกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ เทคนิคการขายและการจัดร้านให้ปังโดยกูรูตัวจริง งาน “แม็คโคร โชห่วยรวมมิตรออนทัวร์ 2025” สาขาเชียงใหม่ จัดต่อเนื่องถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2568 เข้าชมฟรี! ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Makro - แม็คโคร