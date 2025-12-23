“พาณิชย์”ขอบคุณกรมศุลกากร สกัดของปลอมล็อตใหญ่ มูลค่า 65 ล้าน

กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอบคุณกรมศุลกากร สกัดสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่ต้นน้ำ ก่อนหลุดเข้าสู่ตลาด ยึดล็อตใหญ่ 11,050 ชิ้น คาด่านศุลกากรนครพนมและมุกดาหาร มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 65 ล้านบาท ยันเดินหน้าร่วมมือสกัดต่อเนื่อง ป้องกันสินค้าหลุดเข้าสู่ตลาด ดูแลผู้บริโภค และเจ้าของสิทธิ์
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการร่วมมือกับกรมศุลกากร ในการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่ต้นน้ำ เพื่อหยุดวงจรไม่ให้เข้าสู่ท้องตลาดว่า กรมได้รับแจ้งจากกรมศุลกากรถึงผลการจับกุมสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาล็อตใหญ่ โดยสำนักงานศุลกากร ภาคที่ 2 และหน่วยสืบสวนปราบปรามประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ทำการตรวจสอบสินค้าตามใบขนสินค้าขาเข้าด่านศุลกากรนครพนม และด่านศุลกากรมุกดาหาร พบสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าจำนวนมาก ประกอบด้วย กระเป๋า รองเท้า และเครื่องสำอาง รวม 11,050 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 65 ล้านบาท และตรวจพบสินค้าที่ไม่ได้สำแดง ประกอบด้วย น้ำหอม 121 ขวด บุหรี่ต่างประเทศ 60 แท่ง (12,600 มวน) มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า 126 ล้านบาท จึงยึดของกลางทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 พ.ร.บ.สรรพสามิต พ.ศ.2560 พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 และพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าแล้ว
ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการเชิงรุกดังกล่าว เป็นการสกัดกั้นสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้สินค้าผิดกฎหมายหลุดรอดเข้าสู่ท้องตลาด อันเป็นการป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกหลอกลวงให้ซื้อสินค้าแบรนด์ปลอม รวมถึงลดความเสี่ยงจากสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขณะเดียวกัน ยังเป็นการปกป้องสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริมบรรยากาศทางการค้าและการลงทุน เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
สำหรับสถิติการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยกรมศุลกากร ในช่วง 11 เดือน ปี 2568 (ม.ค.-พ.ย.) มีการจับกุมทั้งสิ้น 336 คดี และตรวจยึดของกลางรวมกว่า 5.7 แสนชิ้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 41 ล้านบาท และล่าสุด เดือน ธ.ค.2568 กรมศุลกากรสามารถตรวจยึดสินค้าลักลอบนำเข้าประเทศ ซึ่งเป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ตลอดจนสินค้าผิดกฎหมายอื่น ๆ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา ผ้าปูที่นอน ไวน์ และบุหรี่ เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 15,600 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 350 ล้านบาท
“กรมขอขอบคุณกรมศุลกากร และตัวแทนเจ้าของสิทธิ์ ที่ร่วมดำเนินการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ถือเป็นการตอกย้ำความร่วมมือที่เข้มแข็งของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไทยที่มุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายและละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเอาจริงเอาจัง โดยกรมจะมุ่งเดินหน้าใช้มาตรการเชิงรุกปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เอื้อต่อการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการค้าการลงทุนต่อไป”นางอรมนกล่าว
อย่างไรก็ตาม กรมขอความร่วมมือประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4702 สายด่วน 1368 หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th