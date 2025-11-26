“พาณิชย์”ถก Shopee ผลักดันขายสินค้า GI ร่วมมือสกัดสินค้าปลอม

กรมทรัพย์สินทางปัญญาถกผู้บริหารบริษัท ช้อปปี้ ผลักดันนำสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำหน่ายบนแพลตฟอร์ม เผยช้อปปี้ยินดีสนับสนุนการเปิดร้านค้า อบรมใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ ทำแคมเปญส่งเสริมการขาย และยังจะช่วยขยายธุรกิจไปต่างประเทศผ่าน Shopee International Platform พร้อมหารือแก้ปัญหาขายสินค้าปลอมบนแพลตฟอร์ม เพิ่มช่องทางยับยั้ง ดูแลเจ้าของสิทธิ์ และคุ้มครองผู้บริโภค
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้หารือกับนายศรุต วานิชพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส SEA (ประเทศไทย) บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผลักดันการนำสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งเป็นสินค้าชุมชนที่มีชื่อเสียงและสะท้อนอัตลักษณ์ของแหล่งผลิต ให้เข้าสู่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายที่ได้รับจากนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้เร่งโครงการ Quick Big Win มุ่งเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SME และผู้ประกอบการท้องถิ่น ให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ขยายช่องทางการตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผ่านการเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับตัวได้อย่างเข้มแข็งในตลาดอีคอมเมิร์ซ และต่อยอดสู่ตลาดสากล
ทั้งนี้ ช้อปปี้ยินดีสนับสนุนผู้ประกอบการ GI เปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์ม พร้อมจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการใช้เครื่องมือด้านการตลาดออนไลน์ที่จะช่วยเพิ่มการมองเห็นและเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้า การสร้างหมวดหมู่ค้นหาสินค้า GI บนแพลตฟอร์ม พร้อมจัดทำแคมเปญส่งเสริมการขาย อาทิ การ Live สดขายสินค้า การมอบสิทธิประโยชน์และโค้ดส่วนลด การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนสนับสนุนร้านค้าที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจส่งออกสินค้า GI ไปยังต่างประเทศ ทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ผ่านโครงการ SIP (Shopee International Platform)
นางอรมนกล่าวว่า กรมได้ใช้โอกาสนี้ หารือแนวทางยกระดับความร่วมมือด้านการป้องปรามและยับยั้งการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์ม Shopee ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสร้างสังคมแห่งการซื้อขายสินค้าปลอดภัยของผู้บริโภค โดยมีแผนจะทำ MOU ร่วมกันระหว่างกรมกับบริษัท ช้อปปี้ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้มีช่องทางที่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจะแจ้งหรือร้องเรียน หากพบร้านค้าบนแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าละเมิด
นอกจากนี้ เห็นพ้องที่จะนำเทคโนโลยี AI มาช่วยตรวจสอบและคัดกรองสินค้าที่จำหน่ายบนแพลตฟอร์ม ป้องกันผู้บริโภคจากการถูกหลอกลวงให้ซื้อของปลอมที่ไม่มีคุณภาพ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย รวมทั้งปกป้องสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย
“ความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับสินค้า GI ไทย และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในโลกดิจิทัล เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เข้มแข็ง เป็นกลไกสำคัญในการจัดการปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างยั่งยืน และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการค้าออนไลน์ที่โปร่งใส ปลอดภัย และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป”นางอรมนกล่าว