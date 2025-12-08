พาณิชย์-กรมศุลกากร ร่วมมือสกัดสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทะลักเข้าไทย

กรมทรัพย์สินทางปัญญาผนึกกำลังกรมศุลกากร สกัดกั้นสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประเทศ ทั้งบริเวณชายแดนและแหล่งเก็บสินค้าในประเทศ เพื่อดูแลเจ้าของสิทธิ์ ปกป้องผู้บริโภคจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และมุ่งเป้าหมายผลักดันไทยหลุดจากบัญชี WL และรายงานตลาดที่มีสินค้าละเมิดสูงของสหรัฐฯ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร เพื่อประสานความร่วมมือในการสกัดกั้นสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ทะลักเข้ามายังประเทศไทย ทั้งบริเวณด่านชายแดนและแหล่งเก็บสินค้าภายในประเทศ โดยมีเป้าหมายมุ่งผลักดันให้ไทยหลุดพ้นจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List : WL) และรายงานตลาดที่มีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง (Notorious Markets) ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ
ทั้งนี้ ได้มีการหารือในประเด็นสำคัญ อาทิ การปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าละเมิดถูกนำเข้ามาจำหน่ายในท้องตลาดภายในประเทศ เนื่องจากปัจจุบันสินค้าละเมิดส่วนใหญ่ มักมีแหล่งผลิตอยู่ในต่างประเทศ และผู้ค้ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเข้าสินค้ามาเป็นการขนส่งทางไปรษณีย์ขนาดเล็ก ซึ่งกรมศุลกากรจะดำเนินการสุ่มตรวจสินค้าในตู้ส่งสินค้ามากขึ้น พร้อมตรวจสกัดบริเวณด่านศุลกากร และขอหมายศาลเข้าตรวจค้นโกดังหรือแหล่งเก็บสินค้าละเมิด
ขณะเดียวกัน ทราบว่ากรมศุลกากรจะจัดทำความร่วมมือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดรับกับการทำงานของกรมที่มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต ร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ประกอบการค้าด้านอินเทอร์เน็ต ได้แก่ Lazada Shopee Tiktok Shop NocNoc และ Nex Gen Commerce เพื่อดำเนินการระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทันท่วงที โดยในช่วง 10 เดือน ปี 2568 (ม.ค.-ต.ค.) สามารถระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดตามที่เจ้าของสิทธิ์แจ้งมาได้ทั้งหมดจำนวน 1,069 รายการ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภท เสื้อผ้า กระเป๋า ลิขสิทธิ์เพลง และเครื่องสำอาง เป็นต้น
นางอรมนกล่าวว่า กรมพร้อมร่วมบูรณาการการทำงานกับกรมศุลกากร เพื่อสร้างความร่วมมือทั้งในการปราบปรามผู้กระทำผิด การประสานกับภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์ในการร่วมตรวจค้น และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือสำคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตลอดจนการเพิ่มทักษะและศักยภาพบุคลากรด้านการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังได้ขอบคุณกรมศุลกากรที่ร่วมสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยในช่วง 10 เดือนปี 2568 กรมศุลกากรมีการจับกุมสินค้าละเมิด รวม 319 คดี ยึดของกลางได้ 557,983 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 40 ล้านบาท
“กรมจะร่วมมือกับกรมศุลกากร สกัดกั้นการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายจากต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าการลงทุน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนปกป้องคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคไม่ให้ใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ได้มาตรฐานและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชนต่อไป”นางอรมนกล่าว
อย่างไรก็ตาม กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังและป้องกัน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด โปรดแจ้งเบาะแสมายังกรมทรัพย์สินทางปัญญา กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4702 สายด่วน 1368 หรือเว็บไซด์ www.ipthailand.go.th