รมว.อุตสาหกรรมชวนร่วมงาน Asia EnwastExpo 2026 เผยเร่งตรวจจับโรงงานทิ้งกากของเสีย-สารพิษ

ธนกร วังบุญคงชนะ ปลื้มผลงาน“ชุดเต็มเหนี่ยว”ปิดโรงงานเถื่อน-ทิ้งกากของเสีย กว่า 20 โรงแล้ว ลั่น กระทรวงอุตสาหกรรมเอาจริง ประชาชนแจ้งเบาะแสได้ทั้งที่สายด่วน 1564 และแอปฯ ”แจ้งอุต” เผยนโยบายหลักมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว- Smart Factory ชวนร่วมงานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการของเสีย 2569 ( Asia EnwastExpo 2026 ) ภายใต้แนวคิด "เสริมพลังอนาคต สีเขียวของเอเชีย"
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการของเสีย 2569 ( Asia EnwastExpo 2026 ) ภายใต้แนวคิด "เสริมพลังอนาคตสีเขียวของเอเชีย" (Empowering Asia’s Green Future) ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 5-6 ระหว่าง วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งสอดรับกับนโยบายหลักของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มุ่งมั่นในการจัดการของเสียในภาคอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง เพื่อไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
นายธนกร กล่าวว่า ที่ผ่านมาปัญหาการทิ้งกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก กระทรวงอุตสาหกรรมจึงต้องเข้าไปดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการกำจัดของเสียและสารพิษต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถปนเปื้อนในดิน น้ำและอากาศได้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงต้องวางมาตรการเข้มงวดในการดูแลการกำจัดของเสียให้ถูกต้องตามกระบวนการ กรณีเกิดปัญหานี้ขึ้นก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็นนโยบายของกระทรวงฯ ในยุคนี้ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร(E-Fully Manifest) อันเป็นระบบที่ตรวจสอบติดตาม นอกจากนั้นแล้วกระทรวงฯยังมีสายด่วน 1564 และแอปพลิเคชั่น”แจ้งอุต”ที่พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งได้เลย เมื่อเจอโรงงานหรือผู้ใดแอบทิ้งกากอุตสาหกรรมหรือสารพิษใดๆ โดยทางกระทรวงฯจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้น ขณะเดียวกันนโยบายหลักของตนในเรื่องนี้คือ จัดตั้งเจ้าหน้าที่“ชุดเต็มเหนี่ยว” ซึ่งเป็นชุดที่มีหน้าที่ในการปราบปรามจับกุมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปัญหาทิ้งกากของเสียไม่ถูกต้องและโรงงานเถื่อน โดยเจ้าหน้าที่ชุดนี้จะลงพื้นที่แล้วดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนจับกุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวอีกว่า นโยบายสำคัญของกระทรวงฯ คือการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งนอกจากจะจัดการเรื่องกากของเสียโดยใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้ว ทางกระทรวงฯ ยังส่งเสริมให้โรงงานลดการใช้พลังงาน ลดผลิตของเสีย และลดคาร์บอน เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และการเป็น”Smart Factory” รวมไปถึงการส่งเสริมเรื่องรีไซเคิล เพื่อนำของเหลือทิ้งเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ เพราะสามารถเปลี่ยนเป็นทรัพยากรที่ดีได้ เนื่องจากมีเครื่องจักรมีเทคโนโลยีอยู่ ในเรื่องดังกล่าวนี้ มองว่ากระทรวงฯทำงานเดินหน้าไปด้วยดี
นอกจากนั้น กระทรวงฯก็ยังมีแนวทางฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหากากของเสีย โดยมีแผนการดำเนินงาน 2 ระยะ เริ่มจากแผนระยะสั้น 1-3 ปี จะมีการประเมินพื้นที่ แล้วจัดงบประมาณสนับสนุนในการกำจัดกากขยะ เช่นขุดลอกดินและน้ำปนเปื้อนต่างๆ ส่วนแผนระยะยาว 3-10 ปี จะใช้เทคโนโลยีตรวจสอบวิเคราะห์เชิงลึกถึงสิ่งปนเปื้อน จากนั้นมีการฟื้นฟูดินตามหลักวิชาการ
นายธนกร กล่าวอีกว่า อยากเชิญชวนผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ให้มาเยี่ยมชมงาน “Asia EnwastExpo 2026” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการเป็นเวทีระดับภูมิภาคสำหรับการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีล้ำสมัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสีย งานนี้รวบรวมองค์กรชั้นนำทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 200 แห่ง เพื่อแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการผ่านการนำเสนอสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน และเป็นการกระตุ้นในเรื่องของอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย ในแง่มุมของการพัฒนาความยั่งยืน กิจกรรมนี้ยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการพัฒนานโยบายที่ตอบโจทย์ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
งาน “Asia EnwastExpo 2026” ที่จะจัดในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อาคาร 5–6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ยังประกอบด้วยโปรแกรมจับคู่เจรจาธุรกิจที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับคู่ค้าคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจและเสริมศักยภาพการแข่งขันในตลาด อีกทั้งกิจกรรมสัมมนาที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม 360 องศา เหมาะสมสำหรับประชาชนทั่วไป เจ้าของกิจการ โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ผู้สนใจเข้าชมงานลงทะเบียนล่วงหน้าฟรี: https://enwastexpo.com/th/visitor-registration/
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website: www.enwastexpo.com หรือ Facebook: https://www.facebook.com/EnwastExpo หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line : @enwastexpo หรือโทรสอบถามได้ที่กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท.คุณฐิติพร (แคท) โทร: 084-166-9229 / คุณภาวิณี (เมย์) โทร 063-223-4014