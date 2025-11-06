ส.อ.ท. จัดงาน Asia EnwastExpo 2026 ขับเคลื่อนเอเชีย สู่เศรษฐกิจสีเขียว โชว์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการจัดการของเสียและสิ่งแวดล้อมครบวงจร

กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงาน แสดงสินค้า บริการและสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการของเสียแห่งเอเชีย 2026 (Asia Environmental and Waste Management 2026 - Asia EnwastExpo 2026) ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2569 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “Empowering Asia’s Green Future” หรือ “ขับเคลื่อนเอเชีย สู่เศรษฐกิจสีเขียว” ซึ่งงานในครั้งนี้ จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท. และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสนใจและมุ่งหน้าสู่เทรนด์ของอุตสาหกรรมสีเขียวและความยั่งยืน เช่นเดียวกับ กนอ. ที่จะเดินหน้าสู่การเป็น ผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้นิคมอุตสาหกรรมเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและดึงดูดนักลงทุน โดย กนอ. จะดำเนินการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว การใช้พลังงานสะอาด และจัดการของเสียแบบ Close Loop , พัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว, ปรับปรุงการบริการสู่ระบบดิจิทัล , และพัฒนาทุนมนุษย์ให้สอดรับกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่
" การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นเวทีที่สำคัญที่จะแสดงถึงศักยภาพ และความร่วมมือในการร่วมกันยกระดับเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศ ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท. จะรวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย และพลังงานหมุนเวียนแบบ 360 องศา จากบริษัทชั้นนำกว่า 200 รายมาไว้ที่นี่ นับเป็นโอกาสทองที่นักลงทุน ผู้ประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรมจะได้เห็นเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะช่วยยกระดับมาตรฐาน ESG และจะได้เข้าถึง นวัตกรรมการจัดการของเสียและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร " นายสุเมธ กล่าว
งานแสดงสินค้า บริการและสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการของเสียแห่งเอเชีย 2026 Asia Environmental and Waste Management Expo 2026 (Asia EnwastExpo 2026 ) ชูแนวคิด “Empowering Asia’s Green Future” หรือ “ขับเคลื่อนเอเชีย สู่เศรษฐกิจสีเขียว” จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท. และพันธมิตร ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าและบริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย เป็นการรวมบริษัทและแบรนด์ รวมทั้งองค์กรชั้นนำของประเทศกว่า 200+ ราย สัมมนาหัวข้อเทรนด์ใหม่ ๆ มากกว่า 30+ หัวข้อ โปรแกรมจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 500+ คู่ มีผู้เข้าชมงานกว่า 10,000 คน พบกับการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านนการจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษ และยังได้เรียนรู้ขั้นตอนการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ 360 องศา เหมาะสำหรับประชาชนผู้สนใจทั่วไป เจ้าของกิจการ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
สำหรับไฮไลท์และกิจกรรมสำคัญในงาน Enwastexpo 2026 อาทิโปรแกรมจับคู่เจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อ
กิจกรรมประชุม สัมมนาเชิงวิชาการ โซน Start-up ผลิตภัณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับจำหน่าย และMini-Concert จากศิลปินนักร้องชื่อดัง นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบริการและนวัตกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจ ได้แก่:
* ที่ปรึกษาด้าน ESG (Environmental, Social, and Governance)
* Smart Grid และ IoT
* ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
* โซลูชันพลังงานสำหรับภาคอุตสาหกรรม
* ระบบการจัดการพลังงานในโรงงาน
* ระบบรีไซเคิลความร้อนเหลือทิ้ง (Waste Heat Recovery)
* โซลูชันการลดคาร์บอน (Carbon Reduction Tech)
บริการออกแบบวิศวกรรมสำหรับการจัดการของเสียและน้ำเสีย การเก็บรวบรวมและเรียงลำดับวัสดุเพื่อการรีไซเคิล พบกับไฮไลต์ New Zone: พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม โซลูชันด้านพลังงานสะอาดและยั่งยืน ได้แก่ พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ
ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ “ขับเคลื่อนเอเชีย สู่เศรษฐกิจสีเขียว” พร้อมก้าวสู่อนาคตที่สดใสและยั่งยืนไปด้วยกันในงาน Asia EnwastExpo 2026 งานสัมมนาและแสดงสินค้านวัตกรรมสิ่งแวดล้อมที่คุณไม่ควรพลาด เปิดจองบูธแล้ววันนี้ หรือ ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าฟรี: https://enwastexpo.com/th/visitor-registration/
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.enwastexpo.com หรือ Facebook: https://www.facebook.com/EnwastExpo หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line : @enwastexpo หรือโทรสอบถามได้ที่ คุณฐิติพร (แคท) โทร: 084-166-9229 / คุณภาวิณี (เมย์) โทร 063-223-4014