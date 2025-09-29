เทศบาลนครเชียงใหม่ขยับเร่งกำจัดกองทัพหนูแทะถุงขยะวางทิ้งริมคูเมือง รักษาภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว

เชียงใหม่ - เทศบาลนครเชียงใหม่ เร่งแก้ไขปัญหาแล้ว หลังเพจดังโพสต์คลิปฝูงหนูขนาดยักษ์รุมทึ้งแทะกินเศษอาหารอย่างเพลิดเพลินจากถุงขยะที่ถูกนำมาวางทิ้งบนทางเท้าริมถนนรอบคูเมือง เบื้องต้นเพิ่มมาตรการเข้มลุยทำความสะอาดฆ่าเชื้อและตั้งถังขยะเพิ่มเติม พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าจัดการขยะอย่างเหมาะสม และเตรียมเพิ่มวงรอบในการกำจัดหนูให้ถี่ขึ้น ขณะที่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการวางยาเบื่อ พบหนูวิ่งออกมาถูกรถทับตายเกลื่อนถนน
จากกรณีเพจเฟซบุ๊คชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่โพสต์คลิปวิดีโอไลฟ์สดที่บันทึกภาพฝูงหนูขนาดใหญ่กำลังรุมแทะกินเศษอาหารจากถุงขยะสีดำที่บรรดาร้านค้าและร้านอาหารจำนวนมากในย่านดังกล่าวนำมาวางทิ้งไว้ช่วงกลางดึกบนทางเท้าริมถนนมูลเมือง ด้านในคูเมืองเชียงใหม่ ใกล้กับประตูท่าแพ เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ มาดำเนินการจัดเก็บในช่วงเช้ามืด โดยเมื่อคลิปเหตุการณ์น่าขยะแขยงดังกล่าวมีการเผยแพร่ออกไปได้มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก และเรียกร้องให้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ เร่งจัดการแก้ไขปัญหานี้โดยเร็ว เพื่อรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของเมือง รวมทั้งเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของเชียงใหม่ที่เพิ่งได้รับการโหวตให้เป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับ 2 ของโลก ในการจัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดในปี 2025 โดยนิตยสาร Travel + Leisure
วันนี้(29 ก.ย.68) รายงานข่าวแจ้งว่า ล่าสุดทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว นางสาวดารารัตน์ พงศ์รัตนามาน ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้นำเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเรื่องของการจัดการขยะ ที่ถือเป็นต้นเรื่องของปัญหา และได้นำถังขยะมาตั้งเพิ่มในจุดที่มีร้านค้าร้านอาหาร และสถานที่พักเพิ่มเติมเพื่อรองรับขยะ แต่อาจจะไม่สามารถตั้งได้จำนวนมาก เพราะอาจจะกระทบกับภาพลักษณ์ความสวยงาม และมีการนำขยะจากนอกพื้นที่เข้ามาแอบทิ้งจนสร้างปัญหา พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการนำขยะทิ้งลงถัง หรือหากมีถังขยะส่วนตัว สามารถนำขยะใส่ถังมาวางทิ้งไว้ในช่วงกลางคืน โดยหลังจากจัดเก็บแล้วในช่วงเช้าค่อยนำกลับไป
ส่วนปัญหาหลักเรื่องของหนูและแมลงสาบนั้น ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ มีการดำเนินการกำจัดหนูและแมลง เป็นวงรอบทุก 3 เดือน และ 6 เดือน อยู่แล้ว ขณะเดียวกันได้ทำการมอบยาเบื่อหนูให้ร้านค้าร้านอาหาร และสถานประกอบการ นำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาหนูชุกชุมจำนวนมาก ซึ่งหลังจากนี้จะเพิ่มมาตรการที่เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะถนนรอบคูเมือง ทั้งนี้เบื้องต้นจะทำการสำรวจท่อระบายน้ำ รอยแยก รอยแตก และโพรงต่างๆ ที่เป็นที่อยู่อาศัยของหนูและแมลง จากนั้นจะดำเนินการอุดกั้นให้เรียบร้อย นอกจากนี้จะเพิ่มความถี่ในการวางยากำจัดด้วย ซึ่งหากประชาชนพบปัญหาในจุดใด สามารถแจ้งประสานงานไปกับทางเทศบาลได้ ทั้งเรื่องของการกำจัดหนูและแมลง รวมทั้งจุดที่จะตั้งถังขยะเพิ่มเติม เพื่อช่วยกันรักษาความสะอาดและภาพลักษณ์ของเมือง
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า จากการลงพื้นที่สังเกตการณ์ในบริเวณที่เกิดปัญหาตามคลิปที่มีการเผยแพร่นั้น พบว่าบนพื้นถนนมีซากหนูที่ถูกรถทับตายเป็นจำนวนมาก หลังจากที่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้วางยาจัดกัดหนู ขณะที่บริเวณใกล้เคียงนั้น ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการนำถังขยะมาวางตั้งไว้เพิ่มเติมหลายจุด นอกจากนี้ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าได้มีการนำถังขยะส่วนตัวที่มีฝาปิดมิดชิดมาติดตั้งเพิ่มด้วยเช่นกัน.