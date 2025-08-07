ระทึก! โจรใจเหี้ยมวางยาเบื่อหมาก่อนฉก “วัวตัวโปรด” ทิ้งรองเท้าไว้ดูต่างหน้า

ราชบุรี – เจ้าของช้ำใจ โจรใจเหี้ยมวางยาเบื่อหมาก่อนฉก วัวท้อง 7 เดือนกลางช่วงดึก วอนคนร้ายนำคืน – แจ้งตำรวจล่าตัวด่วน
วันนี้( 7 ส.ค.) พ.ต.ท.อุทิศ เหล่าหา สารวัตรสอบสวน สภ.โพธาราม จ.ราชบุรี รับแจ้งเหตุวัวหายจากบ้านเลขที่หนึ่งในพื้นที่หมู่ 3 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จึงรุดตรวจสอบพร้อมชุดสืบสวน และสายตรวจท้องที่
ในที่เกิดเหตุ นางอนุตา พูหล่ำ อายุ 66 ปี เจ้าของวัว นำเจ้าหน้าที่ชี้จุดที่วัวเพศเมีย อายุ 5 ปี ซึ่งกำลังตั้งท้องได้ประมาณ 6-7 เดือน ถูกขโมยหายไปเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวพบร่องรอยการลากเท้าและ “รองเท้าแตะหูหนีบขาด” ตกอยู่ใกล้บริเวณดังกล่าว คาดว่าเป็นของคนร้าย
นางอนุตาเผยด้วยน้ำเสียงเศร้าว่า เมื่อ 2-3 วันก่อนเกิดเหตุ มีหมาในบ้านถูกวางยาเบื่อตายถึง 3 ตัว ขณะที่บริเวณคันคลองใกล้เคียงพบสุนัขตายอีกกว่า 10 ตัว เหลือเพียงหมาเล็กตัวเดียวที่รอด เชื่อว่าคนร้ายจงใจวางยาเพื่อป้องกันไม่ให้หมาเห่า ก่อนลงมือขโมยวัวช่วงหลังเที่ยงคืน
โดยคืนเกิดเหตุมีฝนตกหนัก ทำให้พื้นในคอกแฉะ จึงนำวัวไปผูกริมคลอง พอรุ่งเช้าพบวัวหายไป และเจอร่องรอยคนร้าย
“วัวตัวนี้เราเลี้ยงเองกับมือตั้งแต่เล็ก รักมาก มันกำลังตั้งท้อง ขอให้คนร้ายนำมันกลับมา อย่าทำกันแบบนี้เลย” นางอนุตากล่าวทั้งน้ำตา พร้อมวอนให้ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
ปัจจุบันเลี้ยงวัวไว้ 7-8 ตัว ร่วมกับลูกชายที่เพิ่งเสียชีวิตจากเหตุถูกยิงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลังลูกจากไปก็ต้องดูแลทุกตัวเพียงลำพัง และเหตุการณ์นี้ยิ่งตอกย้ำความเศร้า
ทั้งนี้ ได้ให้ข้อมูลผู้ต้องสงสัยกับตำรวจไว้แล้ว โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามเบาะแสเพิ่มเติม พร้อมตรวจสอบรองเท้าแตะที่ตกในที่เกิดเหตุ ซึ่งอาจเป็นกุญแจไขคดีต่อไป