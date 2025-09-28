ขนลุกซู่! ฝูงหนูยักษ์-กองทัพแมลงสาบรุมทึ้งเศษอาหารถุงขยะทิ้งมักง่ายริมคูเมืองเชียงใหม่-นทท.ตะลึงเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

เชียงใหม่ - โคตรน่าขยะแขยง! เพจดังเชียงใหม่โพสต์คลิปเห็นเต็มตา ฝูงหนูยักษ์ พร้อมด้วยกองทัพแมลงสาบ บุกกลางดึก รุมทึ้งแทะกินเศษอาหารในถุงขยะที่ถูกนำมาวางทิ้งบนทางเท้าริมถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่ ใกล้ประตูท่าแพ ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินเล่นมาเจอถึงกับขวัญผวา กรีดร้องเสียงดังลั่นและวิ่งหนีไม่คิดชีวิต ชาวบ้านเผยพบเห็นจนเป็นเรื่องปกติ วอนเทศบาลนครเชียงใหม่เร่งแก้ไขปัญหา ให้สมกับที่ได้รับการยกให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับโลก
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เพจเฟซบุ๊ก “กูรูเชียงใหม่ เรื่องเชียงใหม่... กูรู้” โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ทางเพจกำลังทำการไลฟ์บริเวณทางเท้าริมถนนมูลเมือง ซึ่งเป็นถนนด้านในคูเมืองเชียงใหม่ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ใกล้กับข่วงประตูท่าแพ ซึ่งเป็นจุดที่ร้านค้าร้านอาหารจำนำถุงขยะมากองทิ้งไว้เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลมาเก็บเป็นประจำในช่วงเช้ามืด โดยระหว่างการไลฟ์ปรากฏว่าบริเวณดังกล่าวมีฝูงหนูยักษ์ขนาดตัวใหญ่เกือบเท่าแมว นับร้อยตัววิ่งยั้วเยี้ย และมารุมทึ้งเจาะถุงขยะหาเศษอาหารกิน ซึ่งเป็นภาพที่น่าขยะแขยงและสะอิดสะเอียนอย่างมากสำหรับหลายคน ซึ่งนอกจากหนูแล้ว ยังมีฝูงแมลงสาบที่ขึ้นมาจากท่อระบายน้ำและรอยแตกของพื้นแล้วพากันรุมกินเศษอาหารในถุงขยะที่แม้จะถูกมัดปิดปากถุงไว้แต่ถูกหนูแทะจนฉีกขาด
โดยระหว่างนั้น พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชายหญิงคู่หนึ่งเดินมาถึงจุดนั้นพอดี แม้ฝ่ายชายจะพยายามทำตัวนิ่งเพื่อเดินผ่าน แต่ฝ่ายหญิงกลับกลัว และส่งเสียงกรีดร้องออกมาเสียงดัง พร้อมกับวิ่งให้ผ่านจุดนั้นไปโดยเร็ว และยังวิ่งข้ามถนนไปแบบไม่คิดชีวิตด้วย ซึ่งหลังจากโพสต์ไลฟ์สดนี้ที่มีความยาวประมาณ 8 นาที เผยแพร่ออกไป พบว่ามีผู้ใช้โซเชียลมีเดียวจำนวนมากต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็น ส่วนใหญ่เป็นในเชิงตำหนิการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบพื้นที่ โดยเฉพาะเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมทั้งเสนอแนะให้เร่งแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบทำลายชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของเชียงใหม่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยว และกำลังผลักดันให้เป็นเมืองมรดกโลก
ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบและสังเกตการณ์บริเวณดังกล่าว พบว่าเป็นทางเท้าริมถนนมูลเมือง ซึ่งเป็นถนนรอบคูเมือง ในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดที่มีร้านค้าร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ รวมไปถึงที่พักจำนวนมาก โดยช่วงกลางดึกหลังปิดร้านมักจะมีการนำขยะ โดยเฉพาะขยะที่มีเศษอาหารใส่ถุงดำมัดปากถุงมิดชิดมาวางไว้บนทางเท้า เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่มาเก็บในช่วงเช้ามืดเป็นประจำทุกวัน แต่ปรากฏว่าฝูงหนู และแมลงสาบนับร้อยตัวจะวิ่งขึ้นมาเหมือนกับนัดเวลากันเพื่อมาแย่งอาหารกิน โดยจะเจาะถุงที่มีเศษอาหารแล้วรุมทึ้งแย่งอาหารกินกันอย่างที่เป็นในคลิป พอนักท่องเที่ยวเดินมาก็จะพากันแตกตื่นวิ่งหนี บางคนก็ตกใจกลัว และสะอิดสะเอียนกับภาพที่เป็นฝูงหนูขนาดยักษ์รุมทึ้งขยะ หนูบางส่วนวิ่งไปถูกรถทับตายบนถนน นักท่องเที่ยวบางคนก็พากันมาถ่ายภาพถ่ายคลิป บางคนก็มาทำคอนเทนต์ลงโซเชียลกัน
ขณะที่จากการสอบถามผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ต่างบอกว่าอยากให้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่เจ้าของพื้นที่โดยตรงเร่งแก้ไขปัญหานี้ที่มีมานานมาก เพราะเชียงใหม่เพิ่งได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับ 2 ของโลก ในการจัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดในปี 2025 โดยนิตยสาร Travel + Leisure จากผลสำรวจผู้อ่านกว่า 180,000 คน ซึ่งภาพเช่นนี้ หากมีนักท่องเที่ยวแชร์ออกไป จะเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายอย่างยิ่งให้กับภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวของเชียงใหม่ ดังนั้นเทศบาลนครเชียงใหม่ ต้องเร่งดำเนินการกับฝูงหนูยักษ์ และแมลงสาบให้ลดจำนวนลง พร้อมทั้งจัดการปัญหาขยะแหล่งอาหารของสัตว์เหล่านี้ที่อาจจะเป็นพาหะแพร่เชื้อโรคให้หมดไปควบคู่กับการกำจัดอย่างถูกต้องด้วย