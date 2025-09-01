“น้องห่านคูเมือง” เป็นพนักงานเทศบาลเต็มตัว แถมมีสวัสดิการและบ้านส่วนตัวด้วยนะ!

หลังจากที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศว่า “น้องห่านคูเมือง” ได้ผ่านโปรทดลองงานได้บรรจุเป็นพนักงานเต็มตัวแล้ว ทางเทศบาลฯ ไม่รอช้า จัดสวัสดิการและบ้านพักส่วนตัวให้อย่างเหมาะสมเรียบร้อย
เฟซบุ๊กเพจ เทศบาลนครเชียงใหม่ โพสต์ข้อความว่า
ทำงานดี สวัสดิการก็ต้องดี! เปิดบ้านห่านคูเมือง พนักงานใหม่สุดน่ารักของเทศบาลนครเชียงใหม่
หลังจากผลโหวตการทดลองงานของน้องห่านคูเมืองออกมาแล้วว่า "ได้ไปต่อ" วันนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้เริ่มให้น้องห่าน 5 ตัว ได้ปฏิบัติงานในคูเมืองอย่างเต็มตัว โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดสวัสดิการให้กับน้องห่านคูเมืองทั้ง 10 ตัว อย่างเหมาะสม เพื่อให้น้องห่านได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีสวัสดิการ และ มีบ้านส่วนตัวด้วย!
- จัดเวรให้น้องห่านทำงานกะละ 5 ตัว เพื่อให้น้องห่านได้มีเวลาพักผ่อน
- จัดบ้านให้น้องห่านบริเวณคูเมืองประตูเชียงใหม่ เป็นบ้านสไตล์คันทรี่ริมน้ำแบบสุดพิเศษ มีรั้วรอบขอบชิดเพื่อความปลอดภัย
- ตรวจสุขภาพประจำปีให้น้องห่านโดยสัตวแพทย์ที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าน้องห่านจะมีสุขภาพที่แข็งแรง
- ทำวัคซีนให้น้องห่านเพื่อป้องกันโรค
- ให้วิตามิน และ ยาถ่ายพยาธิ เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องห่าน
- ฝังไมโครชิพ และ ติด tag เพื่อระบุตัวตนของน้องห่าน
ไปทักทายน้องห่านได้ที่คูเมืองประตูเชียงใหม่ได้ทุกวัน และอย่าลืม 3 ข้อ ที่เราขอความร่วมมือกับทุกคนเพื่อให้น้องห่านได้ทำงานอย่างเต็มที่นะครับ คือ "งดให้อาหาร - งดทิ้งขยะ - งดแกล้งน้องห่าน"
ส่วนน้องห่านที่ได้พักอีก 5 ตัว จะไปปรากฏกายตรงไหนในคูเมือง ติดตามได้ทางเพจเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับ
เสียงของทุกคนทำให้น้องห่านได้ไปต่อ ขอบคุณครับ
