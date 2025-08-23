“น้องห่านคูเมืองเชียงใหม่” มีบ้านใหม่ ปลอดภัยหายห่วง

เทศบาลนครเชียงใหม่ “ส่งน้องห่านเข้าบ้านใหม่” สวยงามปลอดภัยทั้งคนทั้งห่าน
เมื่อวานนี้ แฟนเพจ เทศบาลนครเชียงใหม่ โพสต์ความคืบหน้าของบรรดา “น้องห่านคูเมืองเชียงใหม่” เซเลปขวัญใจคนเชียงใหม่ทั้งสิบตัว โดยมีเจ้าหน้าได้เข้ามาสร้างบ้านใหม่ให้ฝูงห่านเพื่อเกิดความปลอดภัย โดยระบุว่า
“เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดทำบ้านหลังใหม่ให้กับน้องห่านทั้ง 10 ตัว ให้มีความสวยงาม ปลอดภัยกับน้องห่าน และประชาชน”
สำหรับแนวคิดนี้ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เผยว่า ต้องการรักษาคุณภาพน้ำคูเมืองด้วยวิธีธรรมชาติ โดยให้ห่านกินจอกแหนและสาหร่ายแพลงตอน นอกจากนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลห่าน และมีสัตวแพทย์ดูแลสุขภาพ พร้อมทำวัคซีน เพื่อดูแลห่านให้มีสุขภาพดี และจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ให้คอยสังเกตการณ์และควบคุมดูแลความเรียบร้อยเป็นประจำ รวมทั้งการนำฝูงห่านกลับเข้าบ้านในช่วงกลางคืนด้วย