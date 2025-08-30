"น้องห่านเชียงใหม่" ได้ไปต่อ คะแนนโหวต 90% ให้เป็นพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

"น้องห่านคูเมือง" จ.เชียงใหม่ ได้ไปต่อแล้ว หลังจากเทศบาลนครเชียงใหม่เปิดโหวต ผลคือ 90% โหวตให้น้องห่านได้เป็นพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ รอชมบัตรพนักงานได้เลย
หลังจากเกิดโครงการนำห่าน จำนวน 10 ตัว ลงไปที่คูเมืองเชียงใหม่ บริเวณประตูเชียงใหม่ เพื่อช่วยกำจัดจอกแหนและสาหร่ายแพลงก์ตอน โดยหลังจากครบกำหนดทดลองงาน 7 วัน ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปโหวตว่าน้องห่านจะได้ไปต่อหรือไม่
ล่าสุด เพจ "เทศบาลนครเชียงใหม่" โพสแสดงความยินดี น้องห่านได้ไปต่อ จากผลโหวตของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 13,698 คน กว่า 90% อนุมัติให้น้องห่านได้ทำงานต่อ
"ยินดีด้วยจ้า น้องห่านคูเมืองได้ไปต่อ!
ผลการโหวตจากประชาชนทั่วประเทศ 13,698 คน ให้ทีมงานน้องห่านคูเมือง "ได้ไปต่อ" !!!
โดยคิดเป็นสัดส่วน 90% จากผู้ร่วมโหวตทั้งหมด
ในระหว่างนี้ น้องห่านก็จะได้พักผ่อนหลังทดลองงานมา 7 วัน เต็ม ๆ จะได้รับวัคซีน วิตามิน ให้ยาถ่ายพยาธิ ก่อนจะฝังไมโครชิพ ติด tag ระบุตัวตนต่อไป และเราจะออกบัตรเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ให้ด้วยนะ! (รูปแบบไหนเดี๋ยวมาดูกัน)
วันนี้น้องห่านได้กลายเป็นพนักงานเทศบาลเต็มตัวแล้ว ยินดีต้อนรับน้อง ๆ เข้าสู่ครอบครัวเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมร่วมดูแลน้อง ๆ ไปกับทุกคนอย่างอบอุ่น
ฝากทุกคนช่วยกันเอ็นดูสมาชิกใหม่ของเราไปนาน ๆ ด้วยนะ"
