ชลประทานเตือนเฝ้าระวังน้ำปิงเชียงใหม่ขึ้นต่อเนื่อง คาดสูงสุดคืนนี้แตะ3.9เมตร ยังต่ำกว่าคันกั้น

เชียงใหม่ - สำนักงานชลประทานที่ 1 ออกประกาศฉนับที่ 4 แจ้งเตือนคนเชียงใหม่เฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือมวลน้ำก่อนใหญ่ในแม่น้ำปิงไหลผ่านตัวเมือง คาดการณ์ระดับน้ำที่สถานี P1 สะพานนวรัฐ ขึ้นสูงสุดคืนนี้แตะ 3.9 เมตร หากพื้นที่ตอนบนไม่มีฝนตกเพิ่ม ขณะที่ระดับคันกั้นสูง 4.20 เมตร
วันนี้ (27 ก.ย. 68) นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ออกประกาศ ฉบับที่ 4/2568 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำปิง บริเวณ สถานี P1 สะพานนวรัฐ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากในช่วงคืนของวันที่ 26 กันยายน 2568 อิทธิพลพายุ "รากาซา" ได้ส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง และพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะอำเภอตอนบนของจังหวัดเกิดฝนตกหนัก ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงและน้ำสาขาโดยเฉพาะปริมาณน้ำจากลุ่มน้ำแม่แตงในพื้นที่ตอนบนมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงจะเพิ่มสูงขึ้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 13.00 น. สถานี P1 แม่น้ำปิงที่สะพานนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีระดับน้ำ 3.34 เมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่งเตือนภัย (ระดับ 3.70 เมตร) 0.36 เมตร และต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำ (ระดับ 4.20 เมตร) 0.86 เมตร อยู่ในระดับเฝ้าระวัง ที่มีแนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ส่วนที่สถานี P67 แม่น้ำปิงที่บ้านแม่แต อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีระดับน้ำ 3.08 เมตร
(สูงกว่าระดับตสิ่ง 0.08 เมตร) อยู่ในระดับวิกฤติ มีแนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 คาดการณ์ว่า หากไม่มีปริมาณฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำ ระดับ
น้ำที่สถานี P1 สะพานนวรัฐ จะสูงถึงระดับ 3.80-3.90 เมตร ในเวลา 22.00-24.00 น. ของคืนวันที่ 27 กันยายน 2568 นี้ ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว สำนักงานชลประทานที่ 1 ขอให้เทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำปิงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมในเขต พื้นที่รับผิดชอบ ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากที่จะเกิดขึ้นได้ และขอให้ราษฎร และผู้ประกอบการที่มีเคหะสถาน สิ่งปลูกสร้างตามแนวสองฝั่งแม่น้ำปิงนอกคันกั้นน้ำ เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและเตรียมการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวด้วย