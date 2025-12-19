“ช้อปปี้” ฉลอง 10 ปีแคมเปญ 12.12 ดันยอดขายMSME โตกว่า 14 เท่า

ผู้จัดการรายวัน 360 - ช้อปปี้ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไต้หวัน และบราซิล เดินหน้าด้วยบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย ซึ่งได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคชาวไทย พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ร่วมกับการจัดแคมเปญปลายปี 12.12 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการท้องถิ่นและกลุ่มธุรกิจ MSME ในประเทศไทย ด้วยการมอบส่วนลดรวมกว่า 3.2 หมื่นล้านบาท ควบคู่กับการสร้างแรงขับเคลื่อนของยอดขายที่แข็งแกร่งบนแพลตฟอร์ม
นายคงกฤช ล้อเลิศรัตนะ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจการตลาด ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ช้อปปี้ยังคงมุ่งมั่นเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นและธุรกิจ MSME ไทย ผ่านเครื่องมือดิจิทัล และพลังของคอนเทนต์คอมเมิร์ซ ที่ช่วยให้เข้าถึงผู้ซื้อได้ง่ายขึ้นและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ขยายการเข้าถึงทางการตลาด ให้ร้านค้าสามารถเชื่อมต่อกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
“ผลการตอบรับในแคมเปญ 12.12 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานที่มีต่อ Shopee และความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการไทย Shopee จะเดินหน้ายกระดับแพลตฟอร์ม เครื่องมือ และโซลูชันต่างๆ ของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนผู้ขายไทยทุกขนาดให้เติบโตและขยายธุรกิจได้มากขึ้นในทศวรรษข้างหน้า”
Shopee เปิดตัวเลขความสำเร็จแคมเปญ 12.12 ด้วยการเติบโตอย่างโดดเด่นทั่วทั้งแพลตฟอร์ม ตอกย้ำบทบาทในการขับเคลื่อนผู้ประกอบท้องถิ่นและธุรกิจ MSMEs ไทย
สถิติของแคมเปญ 12.12 ปีนี้สะท้อนความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์ม Shopee ต่อการเติบโตของผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยภายในสองชั่วโมงแรกของวันที่ 12 เดือน 12 ผู้ประกอบการท้องถิ่นและธุรกิจ MSME ไทย สามารถทำยอดขายเติบโตมากกว่า 14 เท่า
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในวันปกติ สะท้อนศักยภาพของช้อปปี้ในการสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ MSME ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง และตอกย้ำความมุ่งมั่นตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซของประเทศไทย
นอกจากนี้ กลุ่มสินค้าจากร้านค้าท้องถิ่นและธุรกิจ MSME หลายหมวดหมู่ยังมีอัตราการเติบโตของยอดขายในแคมเปญ 12.12 อย่างโดดเด่น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อาทิ รถจักรยานยนต์ใช้น้ำมัน กระเป๋า และสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทขนมขบเคี้ยวบรรจุห่อ เช่น บิสกิต คุกกี้ และเวเฟอร์ สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสการเติบโตที่หลากหลายของสินค้าบนแพลตฟอร์ม
นอกเหนือจากการเสริมศักยภาพผู้ขายท้องถิ่นแล้ว ช้อปปี้ยังพิสูจน์ถึงการลดข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์และขยายการเข้าถึงตลาดทั่วประเทศ โดยในช่วงแคมเปญ 12.12 โดยในช่วงแคมเปญ 12.12 จังหวัด ยะลา เป็นจังหวัดปลายทางที่สร้างยอดขายให้แก่ร้านค้าท้องถิ่นและธุรกิจ MSMEs ไทยสูงที่สุด ขณะเดียวกัน จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี มุกดาหาร สิงห์บุรี และอำนาจเจริญ ยังมีการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้งานชาวไทยทั่วประเทศกำลังได้รับประสบการณ์ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นบน Shopee
ขณะเดียวกัน ระบบคอนเทนต์อีโคซิสเต็มของ Shopee ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยขยายการมองเห็นของสินค้าจากผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยในช่วงแคมเปญ 12.12 ฟีเจอร์ Shopee Video สามารถช่วยผลักดันจำนวนสินค้าที่ขายได้จากร้านค้าของผู้ประกอบการ MSME เพิ่มขึ้นกว่า 14 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของคอนเทนต์คอมเมิร์ซและการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเติบโตของผู้ขายบนแพลตฟอร์ม
ยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้ง ด้วยความรวดเร็ว สิทธิประโยชน์ และความคุ้มค่า
นักช้อปทั่วประเทศยังได้รับบริการจัดส่งที่รวดเร็วและเชื่อถือได้บน Shopee โดยในช่วงแคมเปญ 12.12 มีสินค้าราว 20 ล้านชิ้น ถูกจัดส่งผ่านบริการส่งทันทีและบริการส่งด่วน
นอกจากนี้ คำสั่งซื้อที่มีมูลค่าสูงสุดที่เลือกใช้บริการส่งด่วนและส่งทันทีมีมูลค่าสูงถึงราว 200,000 บาท แสดงให้เห็นถึง ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งต่อการสั่งซื้อสินค้ามูลค่าสูง และต่อประสิทธิภาพของบริการจัดส่งบนแพลตฟอร์ม
ขณะเดียวกัน หมวดหมู่สินค้า โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต เป็นหมวดหมู่ที่ผู้บริโภคเลือกใช้บริการจัดส่งแบบด่วน (Express Delivery) มากที่สุด โดยมียอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 7.5 เท่า เมื่อเทียบระหว่างช่วงแรกที่เปิดตัวบริการกับช่วงแคมเปญ 12.12 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า บริการจัดส่งแบบด่วนมีบทบาทสำคัญในการช่วยเร่งการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างชัดเจน
ในขณะเดียวกัน จำนวนผู้สมัครใช้งาน Shopee VIP เติบโตเพิ่มขึ้นราว 89 เท่า นับตั้งแต่ช่วงเปิดตัวโปรแกรม ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นต่อสิทธิประโยชน์และบริการแบบพรีเมียมบนแพลตฟอร์ม และแสดงให้เห็นถึง ความสำเร็จของ Shopee VIP ในการตอบโจทย์ผู้ใช้งานและขับเคลื่อนโปรแกรมลอยัลตี้ ผ่านแคมเปญขนาดใหญ่
นอกเหนือจากนี้ ในช่วงแคมเปญ 12.12 ที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรมพิเศษมากมายเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบสิบปีของช้อปปี้ โดยไฮไลท์พิเศษคือ Shopee Birthday Surprise ที่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานอย่างมาก โดยมีส่วนร่วมในหลายมิติ เช่น การเข้าชมหน้าแคมเปญ Shopee Birthday Surprise ที่มียอดเข้าชมรวมราว 10 ล้านครั้ง สะท้อนการที่นักช้อปยังคงให้ความสนใจในแคมเปญพิเศษต่างๆของช้อปปี้อย่างต่อเนื่อง
แคมเปญ 12.12 ในปีนี้ ยังถือเป็นปีที่ 10 ที่ Shopee ให้การสนับสนุนและผลักดันผู้ประกอบการไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมสร้างโอกาสให้ประสบความสำเร็จผ่านอีคอมเมิร์ซ อีกทั้งยังนับเป็น 10 ปีแห่งการมอบดีลคุ้มค่า ประสบการณ์การช้อปที่สนุกยิ่งขึ้น
“ช้อปปี้ยังคงมุ่งมั่นยกระดับประสบการณ์อีคอมเมิร์ซบนแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าพัฒนาโซลูชั่นและการบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคชาวไทย ขณะเดียวกันยังมุ่งสร้างอีโคซิสเต็มที่แข็งแกร่ง เพื่อสนับสนุนผู้ผู้ประกอบการ MSME ไทยให้เติบโตในระยะยาวต่อไปในอนาคต” นายคงกฤช กล่าว