12.12 ดันยอดขาย SMEs บน Shopee โต 14 เท่า

ช้อปปี้ เผยความสำเร็จแคมเปญส่งท้ายปี "Shopee 12.12" ช่วยผู้ประกอบการรายย่อย (MSME) กวาดรายได้พุ่ง 14 เท่า พร้อมอัดฉีดส่วนลดรวมกว่า 3.2 หมื่นล้านบาท ขยายฐานลูกค้าสู่พื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ
คงกฤช ล้อเลิศรัตนะ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจการตลาด ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ในโอกาสที่ Shopee ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 บริษัทยังคงมุ่งมั่นเสริมศักยภาพให้ธุรกิจ MSME ไทย ผ่านการใช้เครื่องมือดิจิทัลและกลยุทธ์ "คอนเทนต์คอมเมิร์ซ" เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยความสำเร็จของแคมเปญ 12.12 ครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อแพลตฟอร์มและความแข็งแกร่งของร้านค้าไทย
เจาะสถิติ 12.12: MSME ไทยโตแรงทุกภูมิภาค
จากข้อมูลหลังจบแคมเปญ พบตัวเลขที่น่าสนใจซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของร้านค้า ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ภายใน 2 ชั่วโมงแรกของวันที่ 12 ธันวาคม ร้านค้า MSME ไทยมียอดขายเติบโตกว่า 14 เท่า เมื่อเทียบกับวันปกติ
ขณะที่กลุ่มสินค้าที่เติบโตโดดเด่น ได้แก่ รถจักรยานยนต์, กระเป๋า และกลุ่มขนมขบเคี้ยว (บิสกิต/คุกกี้) โดยฟีเจอร์ Shopee Video กลายเป็นเครื่องมือทรงพลัง โดยช่วยดันยอดขายสินค้าของกลุ่ม MSME ให้เพิ่มขึ้นถึง 14 เท่า เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ จังหวัดที่ครองแชมป์ยอดขายสูงสุดสำหรับร้านค้าท้องถิ่นคือ ยะลา ส่วนจังหวัดอื่นๆ อย่าง นราธิวาส, ปัตตานี, มุกดาหาร, สิงห์บุรี และอำนาจเจริญ มียอดขายเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
พร้อมกันนี้ ตลอดแคมเปญมีการจัดส่งสินค้าไปแล้วกว่า 20 ล้านชิ้น โดยหมวดหมู่ที่ใช้บริการส่งด่วนมากที่สุดคือ โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต (ยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 7.5 เท่า) และยังพบคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าสูงสุดผ่านบริการส่งด่วนสูงถึงราว 200,000 บาท ต่อหนึ่งออเดอร์ และ โปรแกรม Loyalty Shopee VIP มีผู้สมัครใช้งานเพิ่ม 89 เท่าตั้งแต่เปิดตัว
ทั้งนี้ ความสำเร็จจากแคมเปญ Shopee Birthday Surprise ที่มียอดเข้าชมหน้าแคมเปญรวมกว่า 10 ล้านครั้ง เป็นเครื่องยืนยันว่าอีคอมเมิร์ซยังคงเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทย โดย Shopee ยืนยันที่จะพัฒนาโซลูชันและระบบนิเวศดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันและเติบโตได้ในระยะยาวต่อไป