“ลาซาด้า” สรุป11.11 ทุบสถิติ ออเดอร์สินค้าพรีเมียมพุ่ง 370%

ผู้จัดการรายวัน 360 – ลาซาด้า สรุปแคมเปญ 11.11 เผยสถิติชี้นักช้อปไทยเลือกซื้อทั้งสินค้าแบรนด์ดังและสินค้าพรีเมียมจาก LazMall ส่งผลให้จำนวนออร์เดอร์สินค้าแบรนด์พุ่งกว่า 370% เมื่อเทียบกับวันปกติ อีกทั้งยังมีออร์เดอร์มูลค่าหลักแสนบาทจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ LazMall ในฐานะผู้นำศูนย์รวมแบรนด์แท้จากทั่วโลก ฟีเจอร์ Lazzie แชตบอต AI มียอดการสนทนาเพิ่มขึ้นกว่า 120% เมื่อเทียบกับวันปกติ และช่วยให้มูลค่าคำสั่งซื้อผ่านช่องทางนี้เพิ่มขึ้นถึง 180% และกว่า 92% ของยอดขายทั้งหมดบนแพลตฟอร์มมาจากผู้ประกอบการไทย ตอกย้ำบทบาทสำคัญของลาซาด้าในการสนับสนุนเศรษฐกิจในประเทศ
นางสาววาริสฐา เกียรติภิญโญชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลาซาด้า ประเทศไทย กล่าว “ความสำเร็จของแคมเปญ 11.11 ปีนี้สะท้อนรากฐานอันแข็งแกร่งของลาซาด้า ในฐานะผู้บุกเบิกปรากฏการณ์ช้อปปิง 11.11 ในภูมิภาคนี้ เราลงทุนอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายแบรนด์คุณภาพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม AI รวมถึงการพัฒนาประสบการณ์ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย พร้อมยกระดับมาตรฐานอีคอมเมิร์ซยุคใหม่ที่ยึดคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญ ผลลัพธ์จากแคมเปญนี้จึงตอกย้ำความเป็นผู้นำแพลตฟอร์มพรีเมียมตัวจริงและบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทย โดยกว่า 92% ของยอดขายทั้งหมดในแคมเปญมาจากผู้ประกอบการไทยที่เรามุ่งมั่นผลักดันให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน”
การเติบโตของกลุ่มนักช้อปที่ให้ความสำคัญในด้านคุณภาพโดดเด่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยนักช้อปไทยยังคงให้ความนิยมสินค้าจากแบรนด์ดังและสินค้าพรีเมียม ส่งผลให้ยอดคำสั่งซื้อบน LazMall พุ่งสูงขึ้นถึง 370% เมื่อเทียบกับวันปกติ ในขณะที่หลายพันคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มมีมูลค่าเฉลี่ยสูงถึงหลักแสนบาท สะท้อนความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อลาซาด้า
นอกจากนี้ นักช้อปยังใช้ LazCoins มากกว่า 2.7 แสนล้านเหรียญในการแลกส่วนลดและสิทธิพิเศษ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมและเกมต่าง ๆ รวมเวลากว่า 60 ล้านนาที แสดงถึงการตอบรับและการมีส่วนร่วมของนักช้อปต่อเนื่องตลอดแคมเปญ
ขณะเดียวกัน ฟีเจอร์ Lazzie แชตบอต AI ของลาซาด้า ได้เข้ามามีบทบาทช่วยเสริมประสบการณ์ช้อปอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดการสนทนาเพิ่มขึ้นเกือบ 120% เมื่อเทียบกับวันปกติ สะท้อนว่าผู้ใช้นิยมค้นหาข้อมูลและเปรียบเทียบสินค้าด้วย AI มากขึ้น อีกทั้งคำแนะนำจาก Lazzie ยังช่วยเพิ่มมูลค่าคำสั่งซื้อที่เกิดจากช่องทางนี้ถึง 180% ตอกย้ำบทบาทของ AI ในการยกระดับประสบการณ์ช้อปปิงให้สะดวก คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หมวดหมู่ยอดนิยมครองใจนักช้อป ขับเคลื่อนความสำเร็จผู้ประกอบการไทยอย่างแข็งแกร่ง ในด้านหมวดหมู่สินค้ายอดนิยม สินค้ากลุ่มบิวตี้มียอดการจับจ่ายสูงที่สุด โดยเฉพาะสินค้าประเภทมาส์ก บาล์มบำรุงผิว และครีมกันแดดที่ติดอันดับสินค้าขายดี ขณะที่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังคงครองใจนักช้อป โดย 6 ใน 10 ร้านค้าที่สร้างยอดขายสูงสุดบน LazMall มาจากหมวดนี้
ด้านหมวดแฟชั่นก็ทำผลงานโดดเด่น โดยมียอดเติบโตสูงที่สุดเมื่อเทียบกับแคมเปญ 9.9 จากความนิยมของสินค้าแฟชั่นหน้าหนาว กระเป๋าเดินทาง ชุดกีฬา และเสื้อผ้าลำลอง โดยผู้ประกอบการแบรนด์กระเป๋าแฟชั่นไทย Fundao สามารถทำยอดขายติดอันดับท็อปเคียงคู่กับแบรนด์กระเป๋าระดับโกลบอลสุดฮอตอย่าง Songmont อีกทั้งยังมีแบรนด์ไทยที่สร้างสถิติโดดเด่น อาทิ Her Hyness, lookbooklookbook, Endless Holiday, Dr.Pong, Mizumi & Bomi และอื่น ๆ อีกมากมาย สะท้อนศักยภาพและความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการไทยที่ลาซาด้าสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
อีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่เสริมความสำเร็จของแคมเปญ 11.11 ปีนี้ คือเครือข่าย Affiliate ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ โดยคอนเทนต์รีวิวจาก Affiliate สามารถสร้างยอดขายมากถึง 1 ใน 5 ของคำสั่งซื้อทั้งหมด
ล่าสุด ลาซาด้าได้เดินหน้าขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้วยการจับมือกับ YouTube ในฐานะพันธมิตรรายใหม่ของโปรแกรม YouTube Shopping เพื่อเพิ่มโอกาสให้แบรนด์และผู้ขายเข้าถึงนักช้อปได้กว้างขึ้น พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตของระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง