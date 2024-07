“ลาซาด้า” เผยเคล็ดลับผู้ขายไทย ติดอาวุธ ก้าวทันเทรนด์อีคอมเมิร์ซ

ผู้จัดการรายวัน 360 – ลาซาด้า ผู้นำด้านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดงานสัมมนา “Flight to Success with CEO” เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จ พร้อมเผยเคล็ดลับการสร้างโอกาสการขายแก่ผู้ประกอบการให้ก้าวตามทันเทรนด์อีคอมเมิร์ซและเติบโตอย่างยั่งยืนนางสาววาริสฐา เกียรติภิญโญชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลาซาด้า ประเทศไทย ร่วมเผยเทรนด์อีคอมเมิร์ซที่น่าสนใจ เกี่ยวกับภาพรวมการเติบโตของอุตสาหกรรมของอีคอมเมิร์ซ พร้อมกล่าวว่า “แนวโน้มตลาดอีคอมเมิร์ซไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการที่อีคอมเมิร์ซได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนไปแล้ว สำหรับลาซาด้า เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์ช้อปที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคหลายล้านรายบนแพลตฟอร์ม ในขณะเดียวกันเรายังมีเป้าหมายที่จะร่วมผลักดันและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพความรู้ความสามารถเท่าทันเทรนด์อีคอมเมิร์ซ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือมากมายบนแพลตฟอร์มอย่างเหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน พร้อมเพิ่มโอกาสทางธุรกิจไปสู่ความสำเร็จผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซได้อย่างมั่นคง”ปัจจุบัน แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยังคงครองใจผู้บริโภคทั่วทั้งภูมิภาค ครอบครองส่วนแบ่งการใช้จ่ายของผู้บริโภคกว่า 55% และคาดว่าตลาดอีคอมเมิร์ซไทยจะเติบโตแตะมูลค่า 9 แสนล้านบาทภายในปี พ.ศ. 2568 โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจจากแพลตฟอร์มลาซาด้าพบว่า หมวดหมู่ยอดนิยมสำหรับการช้อปปิ้งออนไลน์ได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐาน เช่น เครื่องสำอาง สุขภาพ อาหารแห้ง อีกเทรนด์ที่น่าจับตามอง คือการเจาะกลุ่มผู้บริโภค GenZ จากผลวิจัยที่พบว่า นักช้อป GenZ กว่า 35% ในประเทศไทยมีหน้าที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ให้กับครอบครัว อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะติดตามครีเอเตอร์มากกว่า Gen อื่น ๆ กว่า 1.7 เท่าโดยในงาน Flight to Success with CEO ลาซาด้า ประเทศไทย นำโดยวาริสฐา เกียรติภิญโญชัย และทีมผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ ของลาซาด้า ได้ร่วมแชร์ 4 เคล็ดลับผู้ขายควรรู้ เพื่อตอบรับเทรนด์อีคอมเมิร์ซที่กำลังเติบโต และสอดรับกับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ช่วยสร้างโอกาสในการขายและเสริมการเติบโตอย่างก้าวกระโดดบนแพลตฟอร์ม พร้อมมัดใจลูกค้าเดิม และดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างตรงจุด1. สร้างประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจเฉพาะบุคคล โดยมุ่งเน้นไปที่ความง่าย สะดวก และครบวงจร ตั้งแต่เครื่องมือที่ใช้ค้นหาสินค้าที่หลากหลาย ราคาสินค้า การชำระเงิน ไปจนถึงการจัดส่งและบริการหลังการขาย โดยการใช้ AI ยกระดับประสบการณ์การซื้อสินค้าให้เหมาะสมและตรงใจลูกค้าแต่ละราย ซึ่งจะเห็นได้จากรายงานของลาซาด้าที่ระบุว่านักช้อป 71% ซื้อสินค้าที่แสดงผลจากฟังก์ชัน ‘สินค้าแนะนำ’ บนแพลตฟอร์ม2. สร้างเนื้อหาให้เป็นที่น่าสนใจ ด้วยการร่วมมือกับครีเอเตอร์ที่เน้นความสร้างสรรค์ และชูเนื้อหาที่ตรงต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างการรับรู้แบรนด์ได้อย่างรวดเร็ว จากรายงานของ Euromonitor กลุ่มผู้บริโภค Gen Z มีแนวโน้มติดตามครีเอเตอร์ หรือ KOL เพื่อมองหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ มากกว่าคนรุ่นอื่นๆ 1.7 เท่า3. รักษาความน่าสนใจของสินค้าด้วยราคาที่ดีที่สุดและสินค้าที่ตรงใจผู้บริโภค โดยการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าที่กำลังได้รับความนิยม และกำหนดราคาที่สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม และดึงดูดลูกค้าใหม่ ผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจบน Lazada Seller Center เพื่อเพิ่มยอดขายให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเข้าร่วมแคมเปญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้า และช่วยให้การตัดสินใจซื้อง่ายดายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ขายยังสามารถใช้เครื่องมือโปรโมตผ่านสื่อภายนอก (Lazada Sponsored Media) ช่วยสร้างแคมเปญโฆษณาสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพได้ง่ายๆ ภายใน 5 นาทีอีกด้วย4. บริหารจัดการสต็อกสินค้าให้พร้อมขายตามเทรนด์หรือฤดูกาล เช่น กรณีศึกษาร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เพิ่มสินค้าที่ใช้มากในฤดูร้อน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ ส่งผลให้มีอัตราการเข้าชมเพิ่มขึ้นถึง 13 เท่า อีกทั้งยังสามารถดันยอดคำสั่งซื้อรวมให้พุ่งสูงขึ้นถึง 9 เท่า เมื่อเทียบระหว่างแคมเปญ 3.3 กับเดือนธันวาคม 2566 อีกด้วยการจัดงานสัมมนา Flight to Success with CEO ในครั้งนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของลาซาด้า ในฐานะผู้นำด้านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ที่ช่วยส่งเสริมแบรนด์และผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพ พร้อมตอกย้ำพันธกิจในการขับเคลื่อนธุรกิจเอสเอ็มอีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในโลกอีคอมเมิร์ซ โดยงานสัมนาในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ และมีจำนวนผู้ขายให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 300 รายลาซาด้า กรุ๊ป เป็นผู้บุกเบิกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา ลาซาด้าได้ขับเคลื่อนความก้าวหน้าในประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ผ่านธุรกิจการค้าและเทคโนโลยี ปัจจุบันธุรกิจที่กำลังเติบโตนี้ได้เชื่อมโยงผู้ใช้งานเป็นประจำราว 160 ล้านราย เข้ากับผู้ขายที่ดำเนินธุรกิจอยู่มากกว่า 1 ล้านรายต่อเดือน ผ่านการทำธุรกรรมทางการเงินที่ปลอดภัย ด้วยช่องทางการชำระเงินต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ รวมถึงลาซาด้าวอลเล็ต อีกทั้งยังรับบริการจัดส่งพัสดุจากเครือข่ายโลจิสติกส์ในประเทศที่กลายเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนี้