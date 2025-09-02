คนไทยแชมป์โลกช้อปออนไลน์ ลาซาด้าชู3หมัดรับตลาด 2 ล้าน

ผู้จัดการรายวัน 360- คนไทยพร้อมเปย์ ครองแชมป์ “ช้อปออนไลน์ เบอร์ 1 ของโลก” ดันตลาดอีคอมเมิร์ซสู่ 2 ล้านล้านบาทในอีก 5 ปี “ลาซาด้า” ทะยานสู่ก้าวต่อไป เดินเกม “Next-Level eCommerce” เจาะตลาดคุณภาพ เน้นสินค้าแบรนด์ และประสบการณ์พรีเมียม
นางสาววาริสฐา เกียรติภิญโญชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลาซาด้า ประเทศไทย เปิดเผยว่า ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ถดถอย แต่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยยังเติบโตต่อเนื่อง โดยในปี 2567 มีมูลค่า 1.1 ล้านล้านบาท โต 21.7% ส่วนครึ่งปีแรกนี้ยังเติบโตต่อเนื่อง จึงคาดการณ์ว่าภายในปี 2573 จะมีมูลค่าถึง 2 ล้านล้านบาท
ส่วนสำคัญมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่พบว่า ปัจจุบันนักช้อปไทยครองแชมป์จับจ่ายออนไลน์ต่อสัปดาห์สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก คิดเป็น 68.2% ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต และพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ทุกเจนหันมาช้อปออนไลน์เป็นหลัก สะท้อนความคาดหวังที่สูงขึ้นในการใช้จ่าย การตัดสินใจซื้อสินค้าจึงเป็นไปอย่างรอบคอบ เน้นความคุ้มค่าที่มากกว่าราคา แต่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและประสบการณ์ที่ไว้วางใจได้
ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและอินไซต์ผู้บริโภคยุคใหม่ ลาซาด้าในฐานะผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมด้วยแนวคิด ‘Next-Level eCommerce’ มุ่งสู่การเป็นแพลตฟอร์มที่มอบประสบการณ์การช้อปแบบพรีเมียม ชูจุดแข็งด้านสินค้าแบรนด์และบริการคุณภาพ ซึ่งเป็นนิยามใหม่ของความคุ้มค่าที่นักช้อปไทยมองหา เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและมีคุณภาพอย่างแท้จริง
อีกทั้งพร้อมลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรม AI อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และผลักดันการเติบโตของอีคอมเมิร์ซไทยเพื่อความแข็งแกร่งในระยะยาว
โดยการดำเนินงานจากนี้ ลาซาด้ามุ่งหน้าสู่แพลตฟอร์มที่มอบความคุ้มค่าให้ผู้บริโภคไทย พร้อมเจาะตลาดคุณภาพด้วย 3 โฟกัสหลัก คือ 1. คัดสรรสินค้าคุณภาพครบทุกหมวดหมู่ (High-Quality Assortment) ด้วยการนำเสนอสินค้าแบรนด์แท้ 100% ตลอดจนสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่ลาซาด้า ผ่าน LazMall และ LazMall Luxury ศูนย์รวมร้านค้าทางการของแบรนด์ชั้นนำ ที่มีมากกว่า 32,000 แบรนด์ทั่วทั้งภูมิภาค ตลอดจนเพิ่มความหลากหลายด้วยหมวดหมู่ขายดีอย่าง LazBEAUTY, LazLOOK และ Lazada Electronics ล่าสุดเสริมทัพด้านสินค้า นำร่องโมเดลค้าส่งสำหรับลูกค้าธุรกิจ (B2B) ตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการ ด้วยสินค้ากว่า 15,000 รายการ ครอบคลุมหมวดเกษตรกรรม อุปกรณ์ประปา และอุปกรณ์ไฟฟ้า
2. มอบประสบการณ์การช้อปที่เหนือกว่า (High-Quality Experience) ด้วยการสร้างความมั่นใจให้กับนักช้อปพร้อมยกระดับประสบการณ์ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นในทุกมิติ อาทิ ‘4 การันตี’ จาก LazMall, โปรแกรมส่งเร็วพิเศษ Priority Delivery 24 Hours สั่งซื้อสินค้าภายในเที่ยง ได้รับสินค้าในวันถัดไป ตลอดจนประสบการณ์การช้อปไร้รอยต่อกับบริการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า, ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Lazzie แชตบอตอัจฉริยะผู้ช่วยแนะนำสินค้าที่ตรงใจ พร้อมทั้งช่วยเพิ่มโอกาสการมองเห็นให้กับร้านค้า นอกจากนี้ ยังเตรียมส่งบริการใหม่ Lazada Membership ระบบสมาชิกสะสมคะแนนเพื่อมอบสิทธิพิเศษมากมายให้กับนักช้อป
3. ดึงอินไซต์สร้างอิมแพ็กผ่านแคมเปญคุณภาพ (High-Quality Campaign) ด้วยอินไซต์ที่ชี้ว่ากว่า 50% ของยอดขายบนแพลตฟอร์มมาจากแคมเปญ ลาซาด้าจึงเดินหน้าสร้างสรรค์แคมเปญหลากหลายรูปแบบตลอดทั้งปี โดยไม่เพียงทุ่มงบเพิ่มคูปองส่วนลดเอาใจนักช้อปในช่วงแคมเปญมากกว่าเดิมถึง 45% แต่ยังยึดพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม สร้างความเหนียวแน่นกับนักช้อป และสร้างโอกาสให้ผู้ขายเติบโตไปพร้อมกัน
“การคว้าตำแหน่งแบรนด์อันดับ 1 ในไทย จากผลสำรวจ Thailand’s Top 50 Brands 2025 โดย Campaign Asia ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของเราในการมุ่งเน้นคุณภาพในทุกมิติ ทั้งสินค้า การบริการ และประสบการณ์การช้อป ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง พร้อมสร้างคุณค่าและผลกระทบเชิงบวกให้แก่ทุกภาคส่วนใน อีโคซิสเต็ม นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” วาริสฐา กล่าว
อย่างไรก็ตาม ในเดือนกันยายน 2568 นี้ ลาซาด้าพร้อมเปิดตัวเมกะแคมเปญ “9.9 ลดอลัง ปังทุกแบรนด์” ยกระดับประสบการณ์การช้อประดับพรีเมียมด้วยทัพสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำ พร้อมโปรโมชันจัดเต็ม ตั้งแต่ 8 กันยายน 2 ทุ่ม ถึง 11 กันยายน 2568 มอบส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท* LazFlash ลดสูงสุด 90%* แบรนด์ดังลดแรง 6 ชั่วโมงแรก 2 ทุ่ม ถึง ตี 2 และดีลสุดพิเศษอีกหลายต่อ เสริมทัพความสนุกด้วยกิจกรรมจาก Lazzie ฟีเจอร์ผู้ช่วย AI สุดล้ำ เพียงพิมพ์คำว่า “HEYLAZZIE” ในแชต ก็มีสิทธิ์รับ LazRewards ได้ทุกวัน และหากแชตกับ Lazzie อย่างต่อเนื่อง ก็ยังมีสิทธิ์ปลดล็อก LazRewards สูงสุดกว่า 200 บาท* ได้อีกด้วย ตอบโจทย์นักช้อปยุคใหม่ที่มองหาความคุ้มค่าอย่างแท้จริง