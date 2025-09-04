สู้อีคอมเมิร์ซแบบไหนให้รอด ชิงบ่อทอง 2 ล้านล้าน ไทยแชมป์โลกช้อป

การตลาด - ตลาดอีคอมเมิร์ซไทยโตสวนทางพิษเศรษฐกิจ ยิ่งแย่ยิ่งเร่งให้เติบโต คาดในอีก 5 ปี ทะยานสู่ 2 ล้านล้านบาท หลังแตะ 1. 1 ล้านล้านบาทไปเมื่อปลายปี 67 ที่ผ่านมา คีย์สำคัญเกิดจากพฤติกรรมผู้บริโภค หลังโควิดมาคนไทยคุ้นชินและไว้ใจช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้น จนครองแชมป์ นักช้อปออนไลน์เบอร์ 1 ของโลก เผยออเดอร์กดสั่งในตระกร้าวันนี้ เน้นงานแบรนด์ คุณภาพคุ้มค่าในระยะยาว มีส่วนลดหลายต่อ พร้อมส่งฟรีและต้องเร็วด้วย
ลาซาด้า เผยข้อมูลว่า ตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย เมื่อเทียบกับ 6 ประเทศในภูมิภาคนี้ ไทยมีมูลค่าสูงสุด โดยในปี 2567 มีมูลค่าทะลุ 1.1 ล้านล้านบาท โต 21.7% และครึ่งปีที่ผ่านมายังคงเติบโตต่อเนื่อง เชื่อว่าอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีมูลค่าสูงถึง 2 ล้านล้านบาทได้ จากปัจจุบันมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซ คิดเป็น 1 ใน 4 ของค้าปลีกไทย และเป็นตลาดที่เติบโตมากที่สุด โดย 67% ของมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซไทย ขับเคลื่อนโดย E-Marketplace
ที่สำคัญยังพบว่า นักช้อปไทยซื้อของออนไลน์ต่อสัปดาห์สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก คิดเป็น 68.2% ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ 56.1%
“ช่วงโควิด เป็นตัวเร่งให้คนไทยเปิดใจกับการซื้อของออนไลน์มากขึ้น จนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว และที่สำคัญคนไทยไม่ได้จ่ายน้อยลงเลยในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว เพียงแต่การซื้อแต่ละครั้งจะคิดมากขึ้น เลือกแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ เน้นสินค้างานแบรนด์ที่ไว้ใจ ราคาไม่ใช่ตัวเลือกแรก ขอเป็นราคาที่คุ้มค่ากับคุณภาพและการใช้งานในระยะยาว สินค้าที่ซื้อสามารถใช้ส่วนลดได้หลายๆต่อ พร้อมส่งฟรีและต้องส่งเร็วด้วย” นางสาววาริสฐา เกียรติภิญโญชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลาซาด้า ประเทศไทย กล่าว
** เทรนด์นักช้อปไทย
ลาซาด้า ยังได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับเทรนด์นักช้อปไทยด้วยว่า นักช้อปไทยถือเป็นกลุ่มนักช้อปตัวยงโดยในตลาดอีคอมเมิร์ซไทยนั้น มีผู้บริโภคอยู่ประมาณ 43.5 ล้านคน แบ่งเป็นกลุ่ม Gen Z และ Gen Y ถึง 62% และเป็นกลุ่ม Gen X กว่า 33%
ยังพบต่อว่า นักช้อปไทยมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้น และมองหาความคุ้มค่าในทุกๆ การช้อป เห็นได้จากบนลาซาด้า ปีนี้คนไทยเล่น LazGame ไปแล้ว 4.5 พันล้านนาที, จำนวนผู้เล่น LazGame ต่อวันเพิ่มขึ้น 25%, นักช้อปไทยเก็บ LazCoins มากกว่า 2.1 หมื่นล้านเหรียญ, จำนวน LazCoins ที่นักช้อปเก็บต่อวันเทียบเท่าส่วนลดกว่า 10 ล้านบาท, กว่า 50% ของคำสั่งซื้อ ในช่วงแคมเปญมีการใช้คูปองหลายต่อ ทั้งคูปองส่งฟรี ร่วมกับคูปองส่วนลด และมีผู้ใช้งาน Lazzie ในช่วงแคมเปญ 6.6 ถึง 4 ล้านคน
เมื่อเจาะลึกลงไปถึงเทรนด์การช้อปบนลาซาด้า พบว่า 1. ตั้งแต่ต้นปี 2568 ที่ผ่านมา มียอดคำสั่งซื้อบน LazMall เพิ่มขึ้นกว่า 22% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 2. นักช้อปซื้อของบน LazMall เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยที่ 1,000 บาทต่อตะกร้า 3. ยอดการจับจ่ายต่อคำสั่งซื้อทั้งแพลตฟอร์มในช่วงแคมเปญเพิ่มสูงขึ้น 15% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
จากข้อมูลเหล่านี้ สามารถสรุปภาพรวมเทรนด์นักช้อปไทยในปี 2568 นี้ ได้ 4 ข้อ คือ 1. Generation Connected กล่าวคือ นักช้อปไทย คือ Gen C ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ทุกคนถือเป็นนักช้อปตัวยงที่สามารถเชื่อมต่อ คอนเน็กต์หาข้อมูล เข้าถึงและเข้าใจการใช้งานทุกแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ สู่การตัดสินใจซื้อในที่สุด 2. Trust and Authenticity ความน่าเชื่อถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นักช้อปมองหา 3. Intentional Spending นักช้อปตัดสินใจซื้อสินค้าโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ 4. Value Beyond Price นักช้อปมองสินค้าแบรนด์เป็นนิยามใหม่ของความคุ้มค่า
“อดีตการช้อปออนไลน์จะเน้นเรื่องราคาเป็นหลัก แต่ปัจจุบันจะเน้นความคุ้มค่าแบบองค์รวม เริ่มตั้งแต่ราคา การใช้งาน คุณภาพ และบริการหลังการขาย ที่สำคัญหันมาซื้อสินค้าแบรนด์มากขึ้น เห็นได้จากใน LazMall มียอดคำสั่งซื้อสินค้าแบรนด์เพิ่มขึ้นกว่า 22% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน”
** ลาซาด้า เดินเกม “Next-Level eCommerce”
กว่า 13 ปีที่ลาซาด้าเป็นผู้บุกเบิกและเข้าสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคนี้ ล่าสุดประกาศเดินเกม “Next-Level eCommerce” เติบโตด้วยคุณภาพ ยกระดับสู่การเป็นแพลตฟอร์มพรีเมียม
นางสาววาริสฐา กล่าวว่า จากข้อมูลที่พบว่านักช้อปไทยครองแชมป์จับจ่ายออนไลน์ต่อสัปดาห์สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก ถึง 68.2% ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต และพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ทุกเจนที่หันมาช้อปออนไลน์เป็นหลัก สะท้อนความคาดหวังที่สูงขึ้นทุกการใช้จ่าย การตัดสินใจซื้อสินค้าจึงเป็นไปอย่างรอบคอบ พิจารณาความคุ้มค่ามากกว่าราคา แต่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและประสบการณ์ที่ไว้วางใจได้
ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและอินไซต์ผู้บริโภคยุคใหม่ ลาซาด้าในฐานะผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ จึงพร้อมบุกเบิกทิศทางและสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมด้วยแนวคิด ‘Next-Level eCommerce’ มุ่งสู่การเป็นแพลตฟอร์มที่มอบประสบการณ์การช้อปแบบ พรีเมียม ชูจุดแข็งด้านสินค้าแบรนด์และบริการคุณภาพ ซึ่งเป็นนิยามใหม่ของความคุ้มค่าที่นักช้อปไทยมองหา เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและมีคุณภาพอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันยังเดินหน้าลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรม AI อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และผลักดันการเติบโตของอีคอมเมิร์ซไทยเพื่อความแข็งแกร่งในระยะยาว
โดยแนวคิด ‘Next-Level eCommerce’ สรุปแล้วจะเน้น 4 เรื่องหลัก คือ 1. บุกเบิกและยกระดับมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ชอย่างต่อเนื่อง 2. มุ่งสู่การเป็นแพลตฟอร์มพรีเมียม และศูนย์รวมแบรนด์ชั้นนำ 3. สร้างการเติบโตในระยะยาวด้วยคุณภาพอย่างแท้จริง 4. เดินหน้าสร้างคุณค่าและผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้ซื้อ แบรนด์ ผู้ขาย และพันธมิตรอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ลาซาด้าพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานวงการอีคอมเมิร์ซ มุ่งหน้าสู่แพลตฟอร์มที่มอบความคุ้มค่าให้ผู้บริโภคไทย พร้อมเจาะตลาดคุณภาพ นำเทคโนโลยี AI เข้ามายกระดับประสบการณ์ให้กับทั้งผู้ซื้อ แบรนด์ และผู้ขาย โดยจะโฟกัสใน 3 เรื่องหลัก ดังนี้
1. คัดสรรสินค้าคุณภาพครบทุกหมวดหมู่ (High-Quality Assortment)
- นำเสนอสินค้าแบรนด์แท้ 100% ตลอดจนสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่ลาซาด้า ผ่าน LazMall และ LazMall Luxury ศูนย์รวมร้านค้าทางการของแบรนด์ชั้นนำ ที่มีมากกว่า 32,000 แบรนด์ทั่วทั้งภูมิภาค ตลอดจนเพิ่มความหลากหลายด้วยหมวดหมู่ขายดีอย่าง LazBEAUTY, LazLOOK และ Lazada Electronics
- ล่าสุดเสริมทัพด้านสินค้า นำร่องโมเดลค้าส่งสำหรับลูกค้าธุรกิจ (B2B) ตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการ ด้วยสินค้ากว่า 15,000 รายการ ครอบคลุมหมวดเกษตรกรรม อุปกรณ์ประปา และอุปกรณ์ไฟฟ้า
2. มอบประสบการณ์การช้อปที่เหนือกว่า (High-Quality Experience)
- สร้างความมั่นใจให้กับนักช้อปพร้อมยกระดับประสบการณ์ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นในทุกมิติ อาทิ ‘4 การันตี’ จาก LazMall (การันตีสินค้าแบรนด์แท้ 100% – จัดส่งตรงเวลา – คืนสินค้าพร้อมเงินคืนไว – การันตีสต็อกพร้อม), โปรแกรมส่งเร็วพิเศษ Priority Delivery 24 Hours, สั่งซื้อสินค้าภายในเที่ยง ได้รับสินค้าในวันถัดไป ตลอดจนประสบการณ์การช้อปไร้รอยต่อกับบริการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า โปรแกรมเก่าแลกใหม่ และอัปเกรดรุ่นในหมวดโทรศัพท์มือถือ และประกันสินค้าในประเภทต่างๆ
- ลาซาด้ายังมุ่งพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อนำเสนอประสบการณ์การช้อปที่ราบรื่นและตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลยิ่งขึ้น ด้วยฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Lazzie แชตบอตอัจฉริยะผู้ช่วยแนะนำสินค้าที่ตรงใจ พร้อมทั้งช่วยเพิ่มโอกาสการมองเห็นให้กับร้านค้า นอกจากนี้ยังเตรียมส่งบริการใหม่ Lazada Membership ระบบสมาชิกสะสมคะแนนเพื่อมอบสิทธิพิเศษมากมายให้กับนักช้อป
3. ดึงอินไซต์สร้างอิมแพ็กผ่านแคมเปญคุณภาพ (High-Quality Campaign)
- ด้วยอินไซต์ที่ชี้ว่า กว่า 50% ของยอดขายบนแพลตฟอร์มมาจากแคมเปญ ลาซาด้าจึงเดินหน้าสร้างสรรค์แคมเปญหลากหลายรูปแบบตลอดทั้งปี โดยไม่เพียงทุ่มงบเพิ่มคูปองส่วนลดเอาใจนักช้อปในช่วงแคมเปญมากกว่าเดิมถึง 45% แต่ยังยึดพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม สร้างความเหนียวแน่นกับนักช้อป และสร้างโอกาสให้ผู้ขายเติบโตไปพร้อมกัน
- สะท้อนความสำเร็จในช่วงเมกะแคมเปญและแคมเปญ Double Digit ด้วยยอดขายบนแพลตฟอร์มเติบโตกว่า 300% เมื่อเทียบกับวันปกติ ในขณะที่แคมเปญ Mid-Month ยอดโต 70% ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบการเติบโตในแคมเปญหมวดหมู่สินค้า นำโดยหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าโตกว่า 2 เท่า ส่วนสินค้าแฟชันและความงามโตเพิ่มขึ้น 40%
นางสาววาริสฐา กล่าวทิ้งท้ายว่า การคว้าตำแหน่งแบรนด์อันดับ 1 ในไทย จากผลสำรวจ Thailand’s Top 50 Brands 2025 โดย Campaign Asia ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของเราในการมุ่งเน้นคุณภาพในทุกมิติ ทั้งสินค้า การบริการ และประสบการณ์การช้อป ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง พร้อมสร้างคุณค่าและผลกระทบเชิงบวกให้แก่ทุกภาคส่วนใน อีโคซิสเต็ม นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน.