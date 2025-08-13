Meta เปิดแคมเปญ "อันนี้จริงหรือหลอก?" สู้ภัยโกงออนไลน์ผ่านเกม

Meta ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ 6 หน่วยงานภาครัฐของไทย เปิดตัวแคมเปญโซเชียล “Is This Legit?” (อันนี้จริงหรือหลอก?) ด้วยเกมออนไลน์อินเทอร์แอคทีฟ หวังสร้างเกราะป้องกันและติดอาวุธทางปัญญาให้คนไทยรู้เท่าทันกลโกงออนไลน์ที่ระบาดหนัก พร้อมตั้งเป้าลดความเสียหายที่คนไทยสูญเสียให้แก่มิจฉาชีพไปแล้วกว่า 7 หมื่นล้านบาทในรอบ 3 ปี
ความร่วมมือครั้งนี้ประกอบด้วยพันธมิตรจากภาครัฐ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.), กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี), กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.), สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอ็ตด้า) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยแคมเปญนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ Meta ได้ริเริ่มในกว่า 15 ประเทศ
แคมเปญ “Is This Legit?” มุ่งให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายและมีส่วนร่วม ผ่านเกมออนไลน์ที่พัฒนาร่วมกับแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ EYEYAH! โดยผู้เล่นจะได้ฝึกฝนทักษะการสังเกตและเรียนรู้วิธีรับมือกับกลโกงที่พบบ่อย 7 รูปแบบ ได้แก่
1.การหลอกให้รัก (Romance Scam)
2/ช้อปปิ้งออนไลน์
3.การแอบอ้างตัวตน
4.การหลอกลงทุน
5.การรับสมัครงานปลอม
6.การแฮ็กบัญชี
7.การโกงผ่านข้อความ (Phishing)
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในยุคดิจิทัลที่กลโกงซับซ้อนขึ้นทุกวัน การสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด แคมเปญนี้ไม่เพียงเป็นแนวทางใหม่ที่แตกต่าง แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเข้าใจที่ง่ายและเข้าถึงได้ เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับ Meta และพันธมิตรทุกภาคส่วนจะสามารถขยายผลและสร้างความยั่งยืนในการป้องกันภัยไซเบอร์สู่ประชาชนในวงกว้างได้อย่างแท้จริง
สถิติชี้ 3 ปีคนไทยสูญ 7 หมื่นล้าน
ปัญหาการโกงออนไลน์ได้สร้างความเสียหายมหาศาล โดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ระบุว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คนไทยสูญเสียเงินให้แก่มิจฉาชีพออนไลน์ไปแล้วกว่า 7 หมื่นล้านบาท
ยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวเสริมว่า กลลวงออนไลน์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แม้หน่วยงานรัฐจะพยายามป้องกันและปราบปราม แต่การให้ความรู้แก่ประชาชนยังคงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด Meta มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนข้อมูลเชิงลึก เรามั่นใจว่าความร่วมมือนี้จะสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้มแข็งยิ่งขึ้น
Meta เดินหน้าลบบัญชีมิจฉาชีพ ควบคู่การให้ความรู้
ยิ่งยศ ลีชัยอนันต์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ Facebook ประเทศไทย เปิดเผยว่า Meta ได้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันมิจฉาชีพบนแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง ตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา เราได้ลบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลโกงและคอลเซนเตอร์ไปแล้วกว่า 2 ล้านบัญชี อย่างไรก็ตาม มิจฉาชีพปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เสมอ เราจึงเชื่อว่าการให้ความรู้คือแนวทางการป้องกันที่สำคัญ เราหวังว่าแคมเปญนี้จะช่วยให้ทุกคนเรียนรู้สัญญาณเตือนผ่านเกมที่สนุกและมีส่วนร่วม
สำหรับแคมเปญ “Is This Legit?” (อันนี้จริงหรือหลอก?) จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 2568 โดยจะมีการเผยแพร่ข้อมูลตามธีมกลโกงในแต่ละเดือนผ่านแพลตฟอร์มของ Meta และพันธมิตร พร้อมจัดกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างต่อไป