ททท. เสิร์ฟโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษแบบ Grand Privilege กับโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2025 ตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็น Shopping Destination ระดับโลก

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า รัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2025 เป็นปีจุดพลังการท่องเที่ยวสุดยิ่งใหญ่ Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 นำเสนอผ่านแนวคิด 5 Grand เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2025 ที่ ททท. ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งมอบความพิเศษแห่งการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วย Grand Privilege เป็นส่วนลดและสิทธิประโยชน์มากมายให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย นอกจากจะเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะการเป็น Shopping Destination แล้ว ยังเป็นโอกาสอันดี ในการผลักดัน Must Buy ภายใต้แนวคิด 5 Must Do in Thailand รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในโครงการฯ เพื่อสร้างความสุขและความประทับใจตลอดการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2025 เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการขายในปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 ที่ ททท. พร้อมมอบประสบการณ์เหนือระดับและสิทธิประโยชน์การท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวผ่านแคมเปญทางการตลาด (Grand Privilege) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2568 โดยได้ดำเนินร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำ โรงแรมและที่พัก สภาและสมาคมด้านการท่องเที่ยว กรมท่าอากาศยาน เป็นต้น พร้อมมอบส่วนลด โปรโมชันและสิทธิพิเศษต่าง ๆ ด้านสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นความต้องการในการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่มีการใช้จ่ายด้านการชอปปิงสูง อาทิ จีน อินเดีย และกลุ่มประเทศอาเซียน สร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้จ่าย (Spending) ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ นอกจากนี้ยังมอบความพิเศษให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยการร่วมลุ้นโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่จะมาสร้าง Grand Moment ด้วยการพบปะ Celebrity เพื่อส่งมอบประสบการณ์ในการชอปปิงให้นักท่องเที่ยวได้ใช้จ่ายอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ททท. คาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนจากการจัดกิจกรรมกว่า 3,000 ล้านบาทสำหรับโครงการในปีนี้ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่1) กิจกรรม Shop & Get กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายครบ 2,000 บาทต่อใบเสร็จในสถานประกอบการที่ร่วมโครงการฯ สามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของโครงการฯ และนำมาแลกรับ Shopping Bagได้ที่จุด Redemption ของแต่ละสถานประกอบการ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถสะสมสิทธิ์ทุก ๆ การใช้จ่าย 2,000 บาทต่อใบเสร็จ (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ใบเสร็จ) เพื่อลุ้นรับแพ็กเกจด้านการท่องเที่ยวมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท จำนวน 20 รางวัล ในช่วงท้ายโครงการฯ2) กิจกรรม High Spender เป็นกิจกรรมที่ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมได้ โดยในด้านของนักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรม ซึ่งมียอดการใช้จ่ายในสถานประกอบการที่ร่วมโครงการฯ สูงสุด 10 อันดับ จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในส่วนของสถานประกอบการ หากมียอดการขายในระดับที่กำหนด (ระดับ Gold, Silver และ Bronze) จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเช่นเดียวกันและ 3) กิจกรรม Meet & Greet กิจกรรมสำหรับกลุ่มแฟนคลับเพื่อลุ้นไป Meet & Greetกับ Celebrity คนดัง “นุนิว ชวรินทร์” จำนวน 50 ท่าน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2568 โดยสามารถสะสมสิทธิ์ร่วมกิจกรรมได้ผ่านการซื้อทุกๆ 2,000 บาทต่อใบเสร็จ (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ใบเสร็จ)นอกจากนี้ ททท. ยังจัดเต็มสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกกดรับผ่านเว็บไซต์ของโครงการ www.tourismthailand.org/amazingthailandgrandsale ซึ่งสามารถกดรับสิทธิ์และนำ Code ไปใช้ที่สถานประกอบการได้ทันที โดยมีสถานประกอบการภายใต้โครงการฯ อาทิ ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า เช่นสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์, กลุ่มเซ็นทรัล, เดอะมอลล์ กรุ๊ป, สยามพิวรรธน์, วัน แบงค็อก, ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ แอท งามวงศ์วาน, ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟสไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์, ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์, ศูนย์การค้าจังซีลอน, เทอร์มินอล 21, เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์, บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด, บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน), เกทเวย์ เอกมัย, ลาซาล อเวนิว, โครงการ ฟีนิกซ์ ประตูน้ำ เป็นต้น บัตรเครดิต เช่น มาสเตอร์การ์ด, วีซ่า ประเทศไทย, ยูเนี่ยนเพย์ ชอปปิงแพลตฟอร์ม ได้แก่ บริษัท รีวอร์ดส์ พาร์ตเนอร์ จำกัด (ยูทู), อโกด้า, ลาซาด้า โรงแรม/ที่พัก/สปา ได้แก่ ฮอลิเดย์ สไตล์ อ่าวนาง บีชรีสอร์ท, เคป ดารา รีสอร์ท, ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร, โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21, โรงแรมเรสดีเทล หัวหิน, ซันแดนซ์ เดย์คลับ และเซนศาลา สปา เป็นต้นทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการฯ กิจกรรมและสิทธิพิเศษได้ที่เว็บไซต์ของโครงการ www.tourismthailand.org/amazingthailandgrandsale นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ https://register.amazingthailandgrandsale.com/form ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิถุนายน 2568 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account: @thailandgrandsale