แฟนด้อมไทยจ่ายหนักสุดในอาเซียน “ลาซาด้า-เอสเอ็มทรู” จัด “ซึงฮันอีเวนต์”

ผู้จัดการรายวัน 360 - ลาซาด้า ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ เอสเอ็ม ทรู (SM True) ผู้จัดและต้นสังกัดในประเทศไทยของศิลปินค่ายที่บุกเบิกเค-ป๊อป SM ENTERTAINMENT (เอสเอ็ม เอนเทอร์เทนเมนต์) มอบประสบการณ์เหนือระดับให้กับนักช้อปและเหล่าสาวก K-POP ผ่านกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Lazada x XngHan BD and Fansign Event” เพื่อต้อนรับการเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวของ XngHan (ซึงฮัน) ซึ่งถือเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการครั้งแรกในระดับภูมิภาค ดึง O2O เจาะตลาดแฟนด้อม ผสานโลกแห่งการช้อปปิงออนไลน์เข้ากับกิจกรรมแฟนมีตอย่างสมบูรณ์
แฟนด้อมเป็นหนึ่งในซับคัลเจอร์ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดประเทศไทย โดยพบว่ากว่า 40% ของแฟนคลับชาวไทยยินดีใช้จ่ายเพิ่มเพื่อสนับสนุนศิลปินที่ชื่นชอบ ขณะเดียวกันราว 34% ใช้จ่ายอย่างน้อย 30% ของรายได้ต่อเดือนกับกิจกรรมแฟนด้อม ซึ่งถือเป็นสถิติที่สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน1 พลังขับเคลื่อนนี้ส่งผลอย่างชัดเจนต่อตลาด K-POP ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นเดสติเนชันที่เหล่าศิลปินเกาหลีเลือกเดินทางมาจัดกิจกรรมสร้างความสุขอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต แฟนมีตติง หรือโปรเจกต์พิเศษต่าง ๆ ซึ่งล้วนได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นเสมอมา ลาซาด้าเล็งเห็นศักยภาพดังกล่าว จึงเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มีอิทธิพลสูง โดยเฉพาะ Gen Z และ Millennials ที่มองว่า K-POP เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกและอัตลักษณ์ ในขณะเดียวกันเทรนด์ K-POP ยังสามารถต่อยอดได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเพลง แฟชั่น บิวตี้ ไปจนถึงการท่องเที่ยว ตอกย้ำถึงพลังทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ทรงพลัง
ความร่วมมือระหว่างลาซาด้า ประเทศไทย และ เอสเอ็ม ทรู ครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดวิสัยทัศน์ในการมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับนักช้อปของลาซาด้า โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์จากโลกออนไลน์มาสู่กิจกรรมแฟนไซน์แบบ O2O (Online-to-Offline) เพื่อสร้างเอนเกจเมนต์กับนักช้อปโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z และแฟนคลับศิลปิน K-POP ขณะเดียวกัน ยังเป็นการตอบรับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มักมองหาโมเมนต์แห่งความสุขในชีวิตประจำวัน สะท้อนถึงบทบาทของลาซาด้าในฐานะแพลตฟอร์มที่เข้าใจผู้บริโภคยุคใหม่ และกลายเป็นอีกหนึ่งทัชพอยต์ให้แฟนคลับได้มีโอกาสใกล้ชิดกับศิลปินที่ชื่นชอบ เพื่อเติมเต็มความสุขได้ง่ายขึ้น
ด้วยจุดแข็งของลาซาด้าที่เป็นศูนย์รวมสินค้าคุณภาพ พร้อมบริการและประสบการณ์การช้อปปิงระดับพรีเมียมที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ เอสเอ็ม ทรู จึงได้เปิดตัวร้านค้าอย่างเป็นทางการบน LazMall ‘SM True Official’ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจำหน่ายเมอร์แชนไดส์ของศิลปินในค่าย SM ENTERTAINMENT โดยประเดิมด้วยการวางจำหน่ายซิงเกิลแรก ‘Waste No Time’ ของ XngHan (ซึงฮัน) ผู้ที่เปิดตัวแบรนด์ศิลปินของตัวเองในชื่อว่า ‘XngHan&Xoul’ (ซึงฮันแอนด์โซล) ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการด้วยโปรเจกต์เดบิวต์ของตัวเอง
สำหรับกิจกรรมสุดฟินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของลาซาด้าที่ https://x.com/LazadaTH