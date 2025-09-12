Shopee 9.9 ทุบสถิติ! ยอดทะลุ 1 ล้านออเดอร์ใน 30 นาทีแรก ส่งไวสุด 25 นาที

Shopee (ช้อปปี้) เผยปรากฏการณ์อีกครั้งในแคมเปญ “9.9” ซึ่งถือเป็นการฉลองครบรอบ 10 ปี ของการริเริ่มแคมเปญวันคู่ ชูแนวคิด “ครบ คุ้ม ไว การันตีที่ช้อปปี้” ตอกย้ำความเชื่อมั่นจากผู้ใช้งานด้วยสถิติ 1 ล้านคำสั่งซื้อภายใน 30 นาทีแรก ของวันที่ 9 กันยายน และสร้างสถิติใหม่ด้านการจัดส่งที่รวดเร็วที่สุด ใช้เวลาเพียง 25 นาที
นายคงกฤช ล้อเลิศรัตนะ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจการตลาด ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ความสำเร็จของแคมเปญ 9.9 ในปีนี้ สะท้อนถึงความไว้วางใจที่ผู้ใช้งานและพาร์ทเนอร์มีให้กับเราอย่างต่อเนื่อง ช้อปปี้ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการช่วยผู้ขายเพิ่มยอดขาย และช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ดีที่สุด ทั้งในด้านความคุ้มค่าและความรวดเร็วในการจัดส่ง
สำหรับแคมเปญ 9.9 ในปีนี้ไม่เพียงแต่สร้างความคึกคักให้นักช้อปด้วยส่วนลดรวมมูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของผู้ขายและร้านค้าท้องถิ่นที่มียอดคำสั่งซื้อเติบโตขึ้นถึง 9 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ
ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันความสำเร็จมาจากเครื่องมือการตลาดอันทรงพลังของช้อปปี้ ที่เชื่อมโยงผู้ซื้อ ผู้ขาย และครีเอเตอร์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็น Shopee Live และ Shopee Video ที่ยังคงเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักช้อป โดยกวาดยอดการรับชมรวมกันกว่า 300 ล้านวิว ตลอดแคมเปญ สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการช้อปที่ผสมผสานความบันเทิงเข้ากับการตัดสินใจซื้อ โดยมีร้านค้าท้องถิ่นที่ใช้ Shopee Live สร้างยอดขายเติบโตกว่า 29 เท่า และสามารถขายสินค้าได้มากกว่า 100,000 ชิ้นภายใน 1 นาที
นอกจากนี้ พลังของครีเอเตอร์ได้พิสูจน์ประสิทธิภาพของ Shopee Affiliate โดยช่วยผลักดันให้ร้านค้าเครื่องประดับท้องถิ่นแห่งหนึ่งมียอดขายเติบโตสูงขึ้นถึง 800 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงปกติ พร้อมกันนี้ ช้อปปี้ยังคงเป็นเวทีแห่งโอกาสสำหรับผู้ขายชาวไทย โดยผู้ขายหน้าใหม่รายหนึ่งที่เข้าร่วมแคมเปญ 9.9 เป็นครั้งแรก สามารถสร้างยอดคำสั่งซื้อเติบโตได้มากกว่า 42 เท่า ในวันที่ 9 กันยายน
ทั้งนี้ ภายใต้แนวคิด ‘ครบ คุ้ม ไว การันตี’ ช้อปปี้ได้มอบประสบการณ์ให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ครบ สินค้าในกลุ่มสกินแคร์ เครื่องสำอาง และอุปกรณ์ทำความสะอาด เป็น 3 อันดับแรกที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักช้อปกลุ่ม Gen Z
คุ้มจากโค้ดส่วนลด 2 พันล้านบาทแล้ว ShopeeFood ยังช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดค่าใช้จ่ายด้านอาหารไปกว่า 20 ล้านบาท ผ่านดีลพิเศษต่างๆ โดยเมนูยอดฮิตได้แก่ ชาไทย, อเมริกาโน่, และส้มตำปูปลาร้า
ไฮไลท์คือ ไว จากการทำลายสถิติส่งสินค้าถึงมือลูกค้าภายใน 25 นาที ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดส่งในวงการอีคอมเมิร์ซ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ไม่ต้องการรอคอย และการันตี สร้างความเชื่อมั่นด้วยสินค้าแท้ 100% บน Shopee Mall และนโยบายคืนสินค้าที่ชัดเจน