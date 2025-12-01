Shopee ครบ 10 ปี ดันยอดขาย MSME ทะลุ 2.7 แสนล้านเหรียญ

ช้อปปี้ (Shopee) ประกาศความสำเร็จครบรอบ 1 ทศวรรษ พร้อมเปิดเผยรายงาน ‘Shopee: A Decade of Impact for Sellers’ ชี้ตัวเลขความสำเร็จในการผลักดันผู้ประกอบการรายย่อย (MSME) สร้างยอดขายรวมกว่า 2.7 แสนล้านดอลลาร์เหรียญทั่วภูมิภาค พร้อมเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนวัตกรรมและเครื่องมือทางการตลาดครบวงจร
เทเรนซ์ แพง ประธานฝ่ายปฏิบัติการ ช้อปปี้ กล่าวว่า ทศวรรษที่ผ่านมาคือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ Shopee ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการ MSME ในการปลดล็อกความสำเร็จ และเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ จากเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับผู้คนและธุรกิจทุกภาคส่วน
10 ปีแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2558 ช้อปปี้มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจท้องถิ่นเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยสถิติที่น่าสนใจจากรายงานระบุว่า ยอดขายมหาศาล ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการ MSME สร้างยอดขายรวมกันได้กว่า 270,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขณะเดียวกันการเติบโตนอกเมืองหลัก ประมาณ 80% ของผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มดำเนินธุรกิจอยู่นอกเขตเมืองหลัก สะท้อนให้เห็นถึงการกระจายรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่น โดยอัตราการเติบโตของจำนวนผู้ประกอบการ MSME บนช้อปปี้มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึง 2 เท่าต่อปี
นอกจากนี้ ช้อปปี้ได้มุ่งเน้นพัฒนาฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ (Engagement) ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย อย่าง Shopee Live กลายเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้ผู้ประกอบการมียอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 300% ต่อปี
ส่วน Shopee Affiliate Marketing Solutions (AMS) ช่วยเพิ่มยอดคำสั่งซื้อได้กว่า 30% โดยอาศัยเครือข่ายครีเอเตอร์และ KOL ช่วยขยายฐานลูกค้า ซึ่งปัจจุบันมีแอฟฟิลิเอทครีเอเตอร์เข้าร่วมโปรแกรมกว่า 23 ล้านคน และมีรายได้เติบโตเฉลี่ย 90% ต่อปี
นอกจากนี้ ยังมีการเสริมแกร่งด้านความรู้ผ่าน Shopee University ที่มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วกว่า 7.6 ล้านราย และโครงการ Shopee Export Program ที่ช่วยพาผู้ประกอบการกว่า 2.1 ล้านรายขยายตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศ