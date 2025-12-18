ขบ.เร่งบังคับติดตั้งสัญญาณเตือนคนขับรถบรรทุก แก้ปัญหาดัมพ์ยกเอง

กรมขนส่งทางบก เร่งบังคับติดตั้งสัญญาณเตือนคนขับในรถบรรทุก แบบ"แสง-เสียง"แก้ไขและป้องกัน กรณีดัมพ์รถบรรทุกยกเอง ให้มีผลเร็วที่สุด เผยมี รถทั่วประเทศกว่า 3.7 แสนคัน ขณะที่บทลงโทษเหตุรถบรรทุกยกดัมพ์จนเกิดอุบัติเหตุ ผู้ประกอบการปรับไม่เกิน 50,000 บาท คนขับไม่เกิน 5,000 บาท
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามเหตุการณ์ วันที่ 18 ธันวาคม 2568 ที่มีรถบรรทุกยกเท (รถบรรทุกดัมพ์) กระบะยกขึ้นและชนเข้ากับสะพานลอยคนข้ามถล่มลงมาทับหัวเก๋งรถบรรทุกและรถกระบะที่วิ่งอยู่ใกล้กัน บนถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนั้น กรมการขนส่งทางบก ได้เร่งออกแนวทางยกระดับมาตรการความปลอดภัยโดยกำหนดให้บริษัทผู้ผลิตรถ อู่ต่อตัวถังรถ ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและเจ้าของรถบรรทุกยกเท (รถบรรทุกดัมพ์) ต้องติดตั้งอุปกรณ์เตือนผู้ขับรถด้วยสัญญาณเสียงและไฟ หากมีการยกกระบะขึ้นหรือกระบะลงไม่สุด โดยจะให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วทั้งกับรถใหม่และรถที่จดทะเบียนอยู่แล้ว
โดยหลักการการทำงานอุปกรณ์แจ้งเตือนในห้องผู้ขับรถ ด้วยสัญญาณแสงและเสียงหากมีการยกกระบะขึ้นหรือกระบะลงไม่สุดก็จะมีแสงและเสียงเตือนผู้ขับรถทำให้ผู้ขับพึงระวังและสัญญาณเตือนจะหยุดก็ต่อเมื่อกระบะท้ายรถบรรทุกลงสุดเท่านั้น
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกจะให้รถบรรทุกยกเท (รถดัมพ์) ต้องติดตั้งอุปกรณ์เตือนผู้ขับรถด้วยสัญญาณเสียงและไฟให้มีผลบังคับใช้กับรถใหม่โดยเร็ว และจะให้มีผลกับรถบรรทุกกระบะยกเทที่จดทะเบียนอยู่แล้วทั้งสิ้นกว่า 377,000 คัน ต่อไปด้วย
ประโยชน์ของการติดตั้งอุปกรณ์เตือนด้วยเสียงและไฟ หากมีการยกกระบะหรือกระบะลงไม่สุดนั้น ก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกระบะบรรทุกยกขึ้นหรือกระบะลงไม่สุดชนสะพานลอย อุโมงค์ หรือทางลอดใต้สะพาน ซึ่งเป็นการยกระดับความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยในปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้ผู้ขับรถหมั่นตรวจสอบกระบะบรรทุกให้อยู่ในตำแหน่งลงต่ำสุด รวมถึงปลดอุปกรณ์ส่งกำลังสำหรับยกกระบะขณะขับรถทุกครั้ง
ทั้งนี้ หากเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากกระบะบรรทุกยกขึ้นระหว่างขับขี่ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งอาจมีความผิดตามมาตรา 36 ประกอบมาตรา 131 ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนผู้ขับรถอาจมีความผิดตามมาตรา 111 ประกอบมาตรา 161 ปรับ!!! ไม่เกิน 5,000 บาท