ขบ.-กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน"ติวเข้มผู้ขับรถขนส่งทั่วไทย ยกมาตรฐานแก้ปัญหาขาดแคลน

"กรมการขนส่งทางบก” จับมือ “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” ติวเข้มผู้ขับรถขนส่งทั่วไทย!ผนึกกำลังยกระดับมาตรฐานขับขี่ปลอดภัย ป้อนตลาดโลจิสติกส์ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
วันที่ 15 ธันวาคม 2568 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และนายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการขนส่ง จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถขนส่งเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมการขนส่งทางบก กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นการผนึกกำลังพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถขนส่งเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนพร้อมผลิตนักขับรถมืออาชีพป้อนระบบโลจิสติกส์ไทยให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถขนส่งเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ระหว่าง กรมการขนส่งทางบก และ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถทั้งรถโดยสารและรถบรรทุก ให้มีทักษะความรู้ความสามารถความรับผิดชอบ และพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย ผลิตพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ ลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถในภาคการขนส่ง เน้นการส่งเสริมอาชีพพนักงานขับรถเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เข้าสู่ระบบขนส่งของประเทศยกระดั[มาตรฐานความปลอดภัยทางถนนและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากร ‘ผู้ขับรถที่มีคุณภาพ’ ต้องมีทั้งทักษะ ความสามารถ และจิตสำนึก เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับผู้ขับรถขนส่งของไทยให้เป็นที่ยอมรับและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยรถบรรทุก สนับสนุน ส่งเสริมระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) และการส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางบกของประชาชนอันจะส่งผลให้ผู้ประกอบการขนส่งทั้งรถโดยสารและรถบรรทุกสามารถยกระดับมาตรฐานการบริการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน
ด้านนายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการยกระดับฝีมือแรงงานไทย โดยผ่านกลไกของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ได้ร่วมลงนามในครั้งนี้ว่า ความร่วมมือนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานขับรถให้ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีและยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง โดยกระทรวงแรงงานพร้อมสนับสนุนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับพนักงานขับรถ ทั้งรถบรรทุกและรถโดยสาร เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพและสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) ให้กับผู้ขับรถ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถที่มีคุณภาพในภาคการขนส่ง และเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต