3 ภาคีผนึกกำลังยกระดับแรงงานไทยด้วย Ai ม.หอการค้าไทย-กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน-หอการค้าไทย ลงนาม MOU พัฒนาทักษะดิจิทัล

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 - นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (เจเนอเรทีฟเอไอ) ระดับ 2 ให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า "ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสำคัญนี้ ขอบคุณท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ ที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือครั้งนี้ขึ้น และ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการผนึกกำลัง 3 ภาคี เพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทยให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานยุคดิจิทัล ในฐานะ Ai-First University แห่งแรกของประเทศไทย เรามีความพร้อมอย่างยิ่งในการเป็นต้นแบบการพัฒนาฝีมือแรงงานด้าน Ai โดยนักศึกษาทุกคนของเราต้องเรียนวิชา Ai101 ตั้งแต่ปีแรก ซึ่งสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายคณะ
อธิการบดี ม.หอการค้าไทย กล่าวต่อว่า "วันนี้เรามีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้น และความพร้อมของนักศึกษาที่จะพัฒนาตนเองให้มีทักษะที่ได้มาตรฐาน เราจะบูรณาการความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ เข้ากับหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภายในมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการทดสอบนักศึกษากว่า 6,000 คนต่อปี"
"ภายใต้ความร่วมมือนี้ เราจะได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการพัฒนาหลักสูตร การจัดตั้งศูนย์ทดสอบ และการส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกงานแบบสหกิจศึกษาได้รับสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ขณะที่หอการค้าไทยจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทั่วประเทศ ซึ่งมีสถานประกอบการกว่า 50,000 ราย ให้ความสำคัญกับการจ้างงานบัณฑิตที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้นักศึกษาของเรามีโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันที" รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ กล่าว
อธิการบดี ม.หอการค้าไทย ย้ำว่า การพัฒนาทักษะด้าน Ai ให้แก่นักศึกษาและกำลังแรงงาน ไม่เพียงตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจที่ต้องการแรงงานคุณภาพในยุคดิจิทัล แต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้คนไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานระดับสากล มีรายได้ที่สูงขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
การลงนาม MOU ในวันนี้ นอกจากจะเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมงาน ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของความร่วมมือที่จะช่วยยกระดับคุณภาพแรงงานไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัญญาประดิษฐ์