ฝนหนัก-น้ำเซาะดินยุบ ถนนพะเยา-เชียงม่วน-น่าน ทรุดขาดสะบั้นแล้ว 1 เลน

พะเยา – ฝนตกหนักมาต่อเนื่อง-น้ำป่า เซาะถนนพะเยา-เชียงม่วน-น่าน ทรุดตัวยาวจนขาดสะบั้น 1 เลน รถวิ่งได้ช่องทางเดียว
วันนี้(29 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าถนนสายพะเยา–เชียงม่วน บริเวณกิโลเมตรที่ 37 พื้นที่บ้านปางงุ้น อ.ดอกคำใต้ เกิดทรุดตัวอย่างรุนแรงจากกระแสน้ำกัดเซาะ ส่งผลให้ผิวจราจรฝั่งหนึ่งขาดยาวกว่า 20 เมตร เหลือช่องทางสัญจรได้เพียง 1 เลนเท่านั้น
ทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเชียงม่วน จ.พะเยา ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ เบื้องต้นพบว่า ดินใต้ฐานถนนถูกน้ำกัดเซาะต่อเนื่อง ส่งผลให้โครงสร้างถนนสูญเสียความมั่นคง เกิดร่องลึกและการทรุดตัวเป็นแนวยาว จึงได้ดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เสี่ยง วางป้ายเตือน และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอย่างเร่งด่วน พร้อมประเมินความเสียหายและจัดหาวิธีการซ่อมแซมต่อไป
ทั้งนี้ ถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักเชื่อมระหว่างอำเภอดอกคำใต้ อำเภอเชียงม่วน จ.พะเยา - จังหวัดน่าน มีประชาชนและรถบรรทุกใช้สัญจรจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวัง โดยอาจต้องใช้เวลาก่อนจะสามารถคืนสภาพถนนให้ใช้การได้เต็มช่องทาง ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถลดความเร็ว ปฏิบัติตามป้ายสัญญาณ และหากไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรทุกคน