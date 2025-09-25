“ทบ.” ระดมกำลังพล-จิตอาสาฯ ร่วมมือ “กทม. -ตร.“ ช่วยเหลือปชช.จากเหตุถนนสามเสนทรุดตัว เตรียมพร้อมกำลังเสริม

“ทบ.” ระดมกำลังพล-จิตอาสาฯ ร่วมมือ “กทม. -ตร.“ ช่วยเหลือปชช.จากเหตุถนนสามเสนทรุดตัว เตรียมพร้อมกำลังเสริมเข้าสนับสนุนทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ
วันนี้ (25 ก.ย. 2568) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเหตุการณ์ถนนทรุด บริเวณถนนสามเสน หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. เมื่อช่วงเช้าวานนี้ (24 ก.ย.68) จนส่งผลต่อกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ทั้งในเรื่องของการจราจร, การใช้บริการโรงพยาบาล และปัญหาการหยุดให้บริการน้ำประปาในพื้นที่
พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจิตอาสาพระราชทานกองทัพบก ได้สั่งการเร่งด่วนไปยังหน่วยทหารในพื้นที่ให้จัดกำลังเข้าสนับสนุนการดำเนินการของสำนักป้องกันภัยกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ตำรวจในการคลี่คลายสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลที่ 11, กองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ และกองพันทหารสารวัตรที่ 11 ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลเข้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการร่วมปิดกั้นพื้นที่ และอำนวยสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในที่เกิดเหตุและบริเวณชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังได้สั่งการจัดกำลังเตรียมพร้อมให้การสนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ กรณีหากพื้นที่เกิดเหตุได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนได้ติดตามข่าวสารและประกาศจากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรและการเข้าใช้อาคารในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ รวมถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ จากส่วนราชการอีกด้วย