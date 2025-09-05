กรมเจ้าท่า ขุดลอก”แม่น้ำลาว”เชียงราย ช่วยแก้ภัยแล้ว-รองรับช่วงน้ำหลาก

กรมเจ้าท่า ขุดลอกแม่น้ำลาว อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ช่วยป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า 600 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร กว่า 1,000 ไร่
กรมเจ้าท่า (จท.) แจ้งว่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำลาว ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการขุดลอกโดยรถขุด ชม.8 และ รถขุด ชม.12 ความกว้างก้นร่องน้ำ 40 - 60 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอก 30,000 ลูกบาศก์เมตร
โดยผลการปฏิบัติงานวันที่ 31 สิงหาคม 2568 รถขุด ชม.8 และรถขุด ชม.12 ได้ดำเนินการขุดลอก ตักย้ายวัสดุขุดลอก ปรับสภาพลำน้ำและตลิ่งรวมทั้งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ช่วงกม.ที่ 126+500 ถึง กม.ที่ 128+000 รวมระยะทางที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,500 เมตร โดยเพิ่มพื้นที่หน้าตัด ของร่องน้ำ รองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก การอุปโภค บริโภค และการเกษตร ลดปัญหาน้ำท่วม การกัดเซาะตลิ่ง และการรุกล้ำพื้นที่แม่น้ำ โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าก๊อ และตำบลข้างเคียง ได้รับประโยชน์จากการขุดลอก ประมาณ 664 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 1,221 ไร่
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้ดำเนินการปลูกหญ้าแฝก จำนวน 30,000 ต้น ไม้สัก จำนวน 250 ต้น และไม้ยูคาลิปตัส จำนวน 250 ต้น ณ บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำลาว ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อีกด้วย