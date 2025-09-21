‘กล้าธรรม’เดินเกมรุก ‘เสธ.หิ’ร่วม “เดอะไก่-มาดามนิด”เปิดศูนย์ประสานงานพรรค อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร คึกคัก

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2568 ที่อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร นายสุรชาติ ศรีบุศกร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิจิตร เขต 3 และนางนิดา หรือ มาดามนิด ศรีบุศกร เลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการศาลและองค์กรอิสระ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกันจัดพิธีเปิดศูนย์ประสานงานพรรคกล้าธรรม ประจำอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ นายสุธี พงษ์เพียรชอบ เลขานุการส่วนตัว เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานดังกล่าว
ภายในงานยังมี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี มาร่วมในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานพร้อมด้วยนายสัญญา นิลสุพรรณ สส.นครสวรรค์ เขต 3 และยังมีผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น และสมาชิกพรรคกล้าธรรม จาก 4 อำเภอในพื้นที่เขต 3 ประกอบด้วย อ.บางมูลนาก อ.โพทะเล อ.โพธิ์ประทับช้าง และ อ.บึงนาราง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเสียงสนับสนุนจากประชาชน
ทั้งนี้ การเปิดศูนย์ประสานงานดังกล่าว สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวเชิงรุกของพรรคกล้าธรรมในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและภาคเหนือตอนล่าง ที่มุ่งสร้างเครือข่ายทางการเมืองเชื่อมโยงกับชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งในอนาคต