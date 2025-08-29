แพร่-สุโขทัย อ่วม!น้ำเซาะคอสะพานข้ามแม่น้ำยม รถผ่านไม่ได้ ทช.ระดมเจ้าหน้าที่อำนวยความปลอดภัยข

กรมทางหลวงชนบท ระดมเจ้าหน้าที่เตรียมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ล่าสุด ถนน 6 สายทาง ใน 3 จังหวัด “แพร่ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย”ถูกน้ำท่วม มีคอสะพานขาดสัญจรผ่านไม่ได้ 4 สาย
นายมนตรี เดชาสกุลสม อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน และสุโขทัย ซึ่งมีถนนของกรมทางหลวงชนบท ได้รับผลกระทบ จึงได้เร่งสั่งการไปยังสำนักงานทางหลวงชนบท และแขวงทางหลวงชนบททั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ อาทิ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) พร้อมด้วยแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจโครงข่ายทางหลวงชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบ และติดตามสถานการณ์ระดับน้ำของแม่น้ำในพื้นที่ที่อาจสุ่มเสี่ยงล้นเข้าท่วมเส้นทาง
หากพบว่ามีเส้นทางที่ได้รับผลกระทบให้เร่งติดตั้งป้ายเตือน ป้ายทางเลี่ยง ป้ายบอกระดับน้ำ สัญญาณไฟกระพริบ ปักเสาตามแนวเขตทาง ตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน นอกจากนี้ยังได้กำชับให้วางแผนในเรื่องการบริหารจัดการเส้นทาง กรณีเส้นทางผ่านไม่ได้ให้จัดหาทางเลี่ยง หากมีกรณีถนน/สะพานขาด ให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ชั่วคราวต่อไป
ซึ่งขณะนี้ (29 ส.ค. 68 เวลา 11.00 น.) สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท ได้รายงานสายทางที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 6 สายทาง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสุโขทัย แบ่งเป็น สัญจรผ่านไม่ได้ 4 สายทาง สัญจรผ่านได้ 2 สายทาง ดังนี้
1. พร.001 สะพานข้ามแม่น้ำยม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ กม.ที่ 0+485 - 1+185 น้ำกัดเซาะคอสะพานขาด (ผ่านไม่ได้)
2. สท.011 สะพานรักษ์ลำน้ำยม อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย กม.ที่ 0+000 - 0+100 น้ำหลาก (ผ่านไม่ได้)
3. ถนนทางหลวงชนบทสาย มส.3018 แยก ทล.108 (กม.ที่ 258+825) – บ้านน้ำเพียงดิน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน กม.ที่ 3+000 - 3+200 น้ำกัดเซาะคอสะพานขาด (ผ่านไม่ได้)
4. มส.014 สะพานบ้านป่าปุ๊ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน กม.ที่ 0+000 - 0+000 สะพานชำรุดเสียหาย (ผ่านไม่ได้)
5. ถนนทางหลวงชนบทสาย มส.4009 แยก ทล.1263 (กม.ที่ 12+100) – บ้านแม่จ๋า อ.ขุนยวม, เมือง จ.แม่ฮ่องสอน กม.ที่ 18+800 - 42+500 ดินไหล่เขาข้างทางเกิดการสไลด์ปิดทับเส้นทาง (ผ่านได้)
6. ถนนทางหลวงชนบทสาย พร.3002 แยก ทล.103 (กม.ที่ 29+930) – บ้านเด่นไผ่ อ.สอง จ.แพร่ กม.ที่ 2+550 - 2+649 น้ำไหลกัดเซาะไหล่ทางชำรุดเสียหาย (ผ่านได้)
ทั้งนี้ ทช. ได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักร วัสดุ พร้อมติดตั้งป้ายเตือนประชาชนในการสัญจรด้วยความระมัดระวังเป็นที่เรียบร้อย และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดย ทช. จะรายงานสถานการณ์ให้ได้รับทราบเป็นระยะ และขอความร่วมมือประชาชนโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษและโปรดสังเกตป้ายเตือน โดยสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่แขวงทางหลวงชนบททั่วประเทศหรือติดต่อสายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146