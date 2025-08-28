ทล.108 เข้าแม่ฮ่องสอน เดี้ยงสนิทจนถึงวันนี้! เจอน้ำป่าซัดสะพานขาด-ถนนพังยาว คนหายอีก 2 ยังไร้วี่แวว

แม่ฮ่องสอน - ทางหลวงหมายเลข 108 แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน เดี้ยงสนิทถึงวันนี้ (28 ส.ค.)..โดนฤทธิ์น้ำป่าจากอิทธิพลคาจิกิถล่ม ซัดสะพานขาด-ผิวจราจรพังยาวกว่า 80 เมตร ขณะที่คู่ผัวเมียที่มีคนเห็นสูญหายกลางกระแสน้ำ ยังไร้วี่แวว
หลังเกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่จากผลพวงพายุคาจิกิ ในพื้นที่ตำบลผาบ่อง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อ 27 ส.ค. 68 ทั้งเส้นทางการคมนาคม สะพาน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตรและสิ่งของต่างได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะที่เส้นทางหลักสายสำคัญ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 108 ช่วงกิโลเมตรที่ 317+354 บ้านห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง ส่งผลให้ สะพานขาด รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้โดยสิ้นเชิงจนถึงวันนี้ (28 ส.ค. 68)
ด้านนายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายยังจุดที่สะพานขาด ก็พบว่าผิวจราจรช่วงก่อนถึงตัวสะพานเสียหายไปกว่า 80 เมตร จึงได้สั่งการให้ว่าที่ร้อยตรี ยอดเพ็ชร คำแสงดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ประสานขอรับการสนับสนุนสะพานเบลีย์ จากศูนย์สร้างทางพิจิตร นำมาติดตั้งให้สามารถสัญจรผ่านโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เพราะทางหลวงหมายเลข 108 เป็นเส้นทางหลักของการขนส่งและการคมนาคมกับจังหวัดเชียงใหม่และ กทม. ซึ่งคาดว่าจะใช้ได้ราววันที่ 1 กันยายนที่จะถึงนี้
ส่วนกรณีคนสูญหายอีก 2 รายในพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง เป็นคู่สามีภรรยา ฝ่ายชายอายุ 55 ปี ฝ่ายหญิงอายุ 36 ปี ที่มีคนยืนยันว่าพบเห็นครั้งสุดท้ายว่าช่วงระหว่างที่น้ำหลากมาอย่างแรงนั้น ทั้งคู่ยังยืนกอดคอรอความช่วยเหลืออยู่ที่เกาะกลางน้ำ แต่สุดท้ายก็ยังไม่มีใครพบเห็นอีกนั้น ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้นำกำลังของอาสาสมัครรักษาดินแดนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ อบต.ห้วยโป่ง เร่งทำการค้นหาตามเส้นทางที่คาดว่าจะถูกพัดไปตามกระแสน้ำหลาก แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไร้วี่แวว
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังมีปรากฏการณ์ที่เป็นไปตามที่ชาวบ้านคาดหมายไว้ ก็คือขณะนี้ได้เกิดน้ำตกงวงช้างหรือน้ำตกผาสวรรค์ให้เห็นแล้ว ที่บริเวณสันดอยของบ้านห้วยโป่งกาน ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนไปตามทางหลวงหมายเลข 108 ราว 25 กิโลเมตร โดยปกติจะไม่มีโอกาสได้เห็นบ่อยนักหากไม่มีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานๆ
ลักษณะจะเป็นน้ำตกชั้นเดียวไหลลงมาจากยอดดอยเป็นแนวยาว ที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลเท่านั้น เพราะจุดที่เป็นน้ำตกจะเป็นหน้าผาหินสูงชันอยู่ลึกเข้าไปในป่า เพราะฉะนั้นใครที่เดินทางผ่านสามารถมองเห็นความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้ได้แล้วในช่วงนี้เท่านั้น