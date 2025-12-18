ขบ.เร่งออกมาตรการบังคับรถดัมพ์ ติดตั้งสัญญาณเตือน หลังเกิดเหตุชนสะพานถล่ม

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า จากกรณีอุบัติเหตุดัมพ์รถบรรทุกเกี่ยวชนสะพานลอย ทำให้ถล่มลงมาทับรถบรรทุก และรถกระบะ บนถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) นั้น ได้เร่งออกแนวทางยกระดับมาตรการความปลอดภัย โดยกำหนดให้บริษัทผู้ผลิตรถ อู่ต่อตัวถังรถ ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า และเจ้าของรถบรรทุกยกเท (รถดัมพ์) ต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนในห้องผู้ขับรถด้วยสัญญาณเสียง และไฟ หากมีการยกกระบะขึ้น หรือกระบะลงไม่สุด จะมีแสง และเสียงเตือนผู้ขับรถ ทำให้ผู้ขับพึงระวัง และสัญญาณเตือนจะหยุดต่อเมื่อกระบะท้ายรถบรรทุกลงสุดเท่านั้น โดยจะให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว ทั้งกับรถใหม่ และรถที่จดทะเบียนอยู่แล้วกว่า 377,000 คัน