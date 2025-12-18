xs
สะพานลอยหล่นทับรถที่สมุทรปราการ จนท.เร่งช่วยคนติดด้านในรถ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกชนสะพานลอยคนข้ามส่งผลให้หล่นลงมาทับรถบรรทุก และรถปิคอัพ บริเวณถนนเทพรัตนขาเข้า ช่วงตรงข้ามตลาดนำไทย จ.สมุทรปราการ มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถ ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือ