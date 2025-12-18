CPN ทุ่ม 500 ล. ลุยงานเคานต์ดาวน์ ทัพ 500 ศิลปิน-คาดร่วม 1.5 ล้านคน

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัลพัฒนา ทุ่ม 500 ล้านบาท สร้างปรากฎการณ์ Entertainment Countdown ทั่วประเทศ Times Square of Asia โชว์พลุใหม่ โชว์ใหม่ เวทีใหม่ โปรดักชัน แสง สี เสียง และ Visual ระดับโลก ครั้งแรก! Drone Show ใจกลางกรุงเทพฯ หนึ่งเดียว เคานต์ดาวน์แลนด์มาร์กทั่วประเทศ “Thailand Countdown 2026 - Love Unites Us All” พลุ Synchronize นับแสนลูก เชื่อม 13 สาขาทั่วประเทศ ขนทัพศิลปินกว่า 500 ชีวิตรวมศิลปิน T-Pop ตัวท็อประดับโลก และศิลปิน Sold-out มากที่สุดในไทย คาดผู้ร่วมงานกว่า 1.5 ล้านคน สร้าง Global Reach กว่า 50 ล้านวิว ดันเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว ปูพรม 1,000 อีเวนต์ ไตรมาส 4
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชน สร้างปรากฎการณ์เคานต์ดาวน์ระดับประเทศ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร,บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS), ผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง, มาม่า, ฮาตาริ, The 1 (เดอะวัน) ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล, Plan B และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 HD ร่วมกันสร้างปรากฏการณ์เฉลิมฉลองข้ามปี ณ เคานต์ดาวน์แลนด์มาร์กใจกลางกรุงเทพฯ อย่างเซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ อยุธยา พิษณุโลก มหาชัย พัทยา มารีน่า ระยอง โคราช สมุย หาดใหญ่ ศรีราชา และจันทบุรี
พร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ผ่านการถ่ายทอดสดบรรยากาศเคานต์ดาวน์ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 HD ตั้งแต่เวลา 22.00–00.30 น. และรับชมออนไลน์ผ่านช่องทางของพันธมิตรชั้นนำ อาทิ Today, ข่าวสด, FEED, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, Globe, Thaiger, 7HD, เดลินิวส์, Manager Online, JS100, สวพ.91, Green Wave และ EFM รับชม Multi View ผ่าน Facebook และ YouTube ศูนย์การค้าเซ็นทรัลและเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่ 17.30–00.30 น. ในคืนวันที่ 31 ธันวาคมนี้
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ตลอดกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา เซ็นทรัลเวิลด์เป็นเวที Entertainment Countdown ระดับโลก ได้รับการยอมรับเทียบเท่า Times Square of Asia เป็นจุดเริ่มต้นของ Countdown Culture ที่ชวนผู้คนออกมานับถอยหลังและฉลองร่วมกันใจกลางเมือง จนกลายเป็นภาพจำของประเทศไทย ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกพาเคานต์ดาวน์ของไทยไปปรากฏบนเวทีสื่อระดับโลก และไปอยู่บนจอ Times Square new York สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านเอ็นเตอร์เทนเมนต์ระดับสากล”
“ในปีนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ยกระดับและรีเซ็ตประสบการณ์ Countdown ใหม่ทั้งหมด ทั้งเวที โปรดักชัน พลุ และรูปแบบการแสดง นำเสนอ World’s Music Festival ใจกลางกรุงเทพฯ ที่รวมศิลปิน T-Pop ตัวท็อประดับโลก เช่น พี พี กฤษฏ์, บิวกิ้น พุฒิพงศ์, ปาล์มมี่, นนท์ ธนนท์, อิงค์ วรันธร, ฟรีน-เบคกี้ และเป็นครั้งแรกของการรวมศิลปินดังระดับ Sold-out ทุกโชว์ มากที่สุดในไทย อย่าง ซี นุนิว, PERSES, DICE, GELBOYS, 4EVE, โบกี้ไลออน, THE TOYS, โจอี้ บอย พร้อมโชว์โดรน, Exclusive Song List และ Special Show รวมศิลปิน ที่เกิดขึ้นได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้น ทั้งหมดนี้คือฟรีคอนเสิร์ตระดับ World-class ที่ขับเคลื่อนด้วยฝีมือคนไทย 100% และเกิดขึ้นจากพลังความร่วมมือของพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมกันสร้างประสบการณ์ ‘centralwOrld Bangkok Countdown 2026 The Original – A Tribute To Love’ ร่วมส่งต่อความรักและกำลังใจในโมเมนต์ข้ามปีพร้อมกันกับผู้คนทั่วประเทศ และทั่วโลก”
“ขณะเดียวกัน เรายังกระจายพลังความสุขสู่ เคานต์ดาวน์แลนด์มาร์ก 13 แห่งทั่วประเทศ เชื่อมทุกภูมิภาคด้วยปรากฏการณ์ ‘‘Love Unites Us All’ พร้อมคอนเสิร์ตศิลปินกว่า 500 ชีวิต ร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนับถอยหลังสู่ปีใหม่ไปพร้อมกันทั่วทั้งประเทศไทย”
6 ปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่! เคานต์ดาวน์ระดับโลกที่ดีที่สุดตลอดกาล ‘centralwOrld Bangkok Countdown 2026 The Original – A Tribute To Love’
1. ครั้งแรกในโลก กับพลุซิตี้สเคปใจกลางเมืองยาวที่สุด รูปแบบใหม่ สีใหม่ ออกแบบให้สอดรับกับสกายไลน์ใจกลางกรุงเทพฯ อย่างสมบูรณ์แบบ ถ่ายทอดความงดงามของแสง สี สร้างประสบการณ์การนับถอยหลังที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจในระดับโลก
2. ที่สุดตลอดกาล กับเอ็นเตอร์เทนเมนต์เคานต์ดาวน์ระดับโลก โปรดักชัน แสง สี เสียง และ
การแสดงจากศิลปิน T-Pop ตัวท็อประดับโลก มอบประสบการณ์ความบันเทิงที่ครบถ้วน สมกับการเป็นเวทีเคานต์ดาวน์ระดับโลกอย่างแท้จริง
3. ครั้งแรกของไทย เวทีคอนเสิร์ตเคานต์ดาวน์ดิจิทัลรูปแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ผสานภาพ เสียง และเอฟเฟกต์แบบ Immersive เข้าด้วยกันไร้รอยต่อ
4. ครั้งแรกใจกลางเมือง กับ Drone Show ร่วมส่ง Message to the World ตอกย้ำบทบาทเวทีเคานต์ดาวน์ของไทยในฐานะสื่อกลางระดับโลก ผ่านการแสดงโดรนแปรอักษรที่ถ่ายทอดสารแห่งความรัก ความสามัคคี และความหวัง ส่งต่อ Message to the World จากใจกลางกรุงเทพฯ สู่สายตาผู้ชมทั่วโลก
5. NO.1 แลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์สุดฮิต ต่อเนื่องกว่า 2 ทศวรรษ พิสูจน์ความเป็นผู้นำในฐานะ
แลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์อันดับหนึ่งของประเทศ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดกว่า 20 ปี เป็นจุดหมายปลายทางที่คนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลือกมาร่วมสร้างโมเมนต์สำคัญในคืนข้ามปีทุกปี
6. เดินทางสะดวกที่สุด มาง่ายที่สุด และปลอดภัยที่สุด ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เชื่อมต่อทุกระบบเดินทางหลัก รถไฟฟ้าบีทีเอสเปิดถึงตี 2 ที่จอดรถนับพัน ทางเข้าออกที่หลากหลาย รองรับผู้คนนับแสน มาตรการความปลอดภัยสำหรับทุกคน เข้างานง่ายเพียงลงทะเบียนผ่านแอพลิเคชั่น CENTRAL X : https://central-x.app.link/CTW-Bangkok-Countdown-2026
นอกจากนี้ พบกับ Thailand Countdown 2026 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วไทย ผ่านปรากฏการณ์ “Love Unites Us All” กับการจุดพลุ Synchronize นับแสนลูก รวมศิลปินไทยตัวท็อป กว่า 500 ชีวิต ครอบคลุมทุกแนวเพลง อาทิ โบกี้ไลออน, URBOYTJ, Tattoo Colour, Three Man Down, 4EVE,
ไทยทศมิตร, PARADOX, Silly Fools และ ZEAL เป็นต้น