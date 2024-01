เริ่มแล้วเคานต์ดาวน์สนั่นโลก! centralwOrld Bangkok Countdown 2024 เคานต์ดาวน์แห่งเดียวในไทยกับ Vibe Music Festival ระดับโลก

เริ่มแล้ว ที่นี่ที่เดียว งานเอ็นเตอร์เทนเมนต์เคานต์ดาวน์ระดับโลกที่ดีที่สุดตลอดกาล centralwOrld Bangkok CountdOwn 2024 โดยก่อนที่ความสนุกจะเริ่มต้นขึ้น เหล่าอากาเซ่ไทยต่างก็มารอให้กำลังใจ #เจ้านากน้อยแห่งวงการเคาตน์ดาวน์ ยองแจ GOT7 และ เจ้าปลาดาว ที่มารอฟินกับการแสดงของ แพทริค ณัฐวรรธ์ ที่บินลัดฟ้าเตรียมมา Happy New Year แฟน ๆ ชาวไทยโดยเฉพาะ รวมถึงทุกด้อมแฟนคลับของกองทัพศิลปินไทย ไม่ว่าจะเป็น พีพี-กฤษฏ์ และ บิวกิ้น-พุฒิพงศ์, BUS (Because of you I shine) ต่างก็มาจับจองพื้นที่กันตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อให้ได้อยู่ใกล้ชิดกับศิลปินที่ตนเองมากที่สุดชมโชว์พิเศษหนึ่งเดียว จาก 5 Headliners ศิลปินไทย: พีพี-กฤษฏ์ และ บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ และดีว่าตัวแม่แห่งวงการ โบกี้ไลออน และการคอลแลปส์กันของนนท์ ธนนท์ x อิ้งค์ วรันธร พร้อมทัพศิลปินท๊อปชาร์ตทุกอะวอร์ด 65 ชีวิตทุกเจนฯ: โอ๊ต ปราโมทย์, ป๊อบ ปองกูล, PROXIE, TRINITY, BUS (Because of you I shine), TIGGER, Alala, PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE, bamm, bXd, DVI, PERSES, Hashtax, QRRA และทรีแมนดาวน์ รอชมเลย โมเม้นท์ระดับโลก อลังการพลุใจกลางเมือง สุดล้ำ 180 องศา ผสาน Futuristic Fireworks บนจอยักษ์พาโนรามิกยักษ์1. ช้อป กิน เที่ยว ได้ทั้งวัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้บริการถึง 23.00 น. ร้านอาหารชั้น 3, Groove, Outdoor Square เปิดให้บริการถึง 00.30 น.2. ชมสดหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Central Life X ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้างาน หากมีอยู่แล้วไม่ต้องดาวน์โหลดใหม่ >> ดาวน์โหลด คลิก https://bit.ly/48bOesN3. ชมผ่านถ่ายทอดสด• FacebookLive และ YouTubeLive centralwOrld เวลา 17.00 เป็นต้นไป• ทางช่อง 3HD ตั้งแต่เวลา 22.00-00.30 น.• ชมแชร์สดจากเพจ centralwOrld สู่เพจพันธมิตรชั้นนำ อาทิ Bangkok Post, ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, FEED, ไทยรัฐออนไลน์, เดลินิวส์ออนไลน์, Manager Online, Globe, Workpoint, GMM25, ช่อง 7 และ Bugaboo.TV และ Facebook page ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ4. เดินทางสะดวก รถไฟฟ้า BTS เปิดให้บริการถึง 02.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 67 เส้นทางเข้าและออก คลิก https://bitly.ws/37CMU รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/46RkaBJ