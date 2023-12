“ซีพีเอ็น” ทุ่ม 500 ล. ผนึกพันธมิตร จัดเคานต์ดาวน์อัดกิจกรรมกระหึ่ม

ผู้จัดการรายวัน 360 -– บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล 39 สาขาทั่วประเทศ ทุ่ม 500 ล้านบาท ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคiประกาศความยิ่งใหญ่ในงาน ‘Central World Bangkok Countdown และโด่งดังในระดับ ท็อปลิสต์บอยแบนด์จีน กับโชว์แรกบนเวทีเคานต์ดาวน์ฟินาเล่ส่งท้ายปี เสริมทัพด้วย 5 Headliner ศิลปินไทยที่ครีเอทโชว์พิเศษเฉพาะที่เซ็นทรัลเวิลด์ ตอบโจทย์ทุกเจนฯ รวมศิลปินทั่วประเทศมากกว่า 200 ชีวิต สร้างปรากฏการณ์ความมันส์ฉลองศักราชใหม่ ณ เคานต์ดาวน์แลนด์มาร์กทั่วประเทศพร้อมกันดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า ในช่วงสิ้นปี2566 เข้าสู่ปีใหม่ 2567 ที่ซีพีเอ็น จะจัดงานเคานท์ดาวน์น้ั้น จะใช้งบประมาณรวมมากกว่า 500 ล้านบาท ในการจัดงานยิ่งใหญ่ ซึ่ง “งานเคานต์ดาวน์ใจกลางราชประสงค์จัดอย่างยิ่งใหญ่มายาวนานกว่า 2 ทศวรรษ หรือ 23 ปี ด้วยความร่วมมือของภาคีพันธมิตร ทำให้ที่นี่เทียบชั้น Times Square of Asia งานเคานต์ดาวน์ที่เซ็นทรัลเวิลด์จึงเป็น Countdown Landmark หนึ่งเดียวที่คนทั้งประเทศรอคอย โดยสิ่งที่เราตั้งใจทำมาตลอด คือการสร้าง World’s Entertainment Countdown อันดับหนึ่งตลอดกาล ให้งานเคานต์ดาวน์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ สนุก มันส์ที่สุด เหมือนทุกคนกำลังยืนฉลองอยู่ในมิวสิกเฟสติวัลระดับโลก โดยเราใส่เรื่อง Art & Music เข้าไป ซึ่งมันคือองค์ประกอบของ Music festival เป็นเทรนด์ทั่วโลกรวมทั้งเรื่อง Sustainability ที่เราผสานพลุดิจิทัลและพลุจริงสุดอลังการ พร้อมส่ง Message to the World ข้อความสร้างแรงบันดาลใจผ่านจอยักษ์ Panoramix ให้ทั่วโลกตระหนักถึง Global issue พร้อมกันในวินาทีเคานต์ดาวน์”“พร้อมผลักดัน ‘Festival’ ซึ่งเป็น 1 ใน 5F ของ Soft power ไทยสู่สายตาคนทั่วโลก เพราะเราเป็นช่องทางที่ทำให้คนทั่วโลกได้เห็นศักยภาพของศิลปินนักออกแบบคนไทยอย่าง PAI LACTOBACILLUS หรือธนา แสงศร และ เหนือ-จักรกฤษณ์ อนันตกุล มาออกแบบกราฟิก ลายเส้น สีสันบนจอ panOramix นอกจากนี้ ยังรวบรวมศิลปินนักร้องจากหลายเชื้อชาติทั้งไทย-อินเตอร์ โดยเฉพาะการนำศิลปิน K-POP ระดับโลกอย่าง ‘YOUNGJAE GOT7’ และ “แพทริค 尹浩宇 Asian rising star คนไทยที่โด่งดังในระดับ ท็อปลิสต์บอยแบนด์จีน และแนวเพลงที่ฟังได้ทุกเจเนอเรชั่นและกระตุ้นบรรยากาศท่องเที่ยวช่วงปลายปีให้คึกคักพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ‘ซอฟต์ พาวเวอร์’ คือการทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดการยอมรับจากคนทั่วโลก ซึ่งงาน centralwOrld Bangkok Countdown 2024 ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดสิ่งนั้น” ดร. ณัฐกิตติ์ กล่าวทั้งนี้งานเคานต์ดาวน์พร้อมกันทั่วประเทศในงาน Thailand Countdown 2024 ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐ-เอกชนชั้นนำ ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัทไทยฮอนด้าจำกัด, บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากัด, บริษัท ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ เคานต์ดาวน์แลนด์มาร์ก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอีก 13 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ เซ็นทรัล ภูเก็ต, สมุย, หาดใหญ่, เชียงใหม่, พิษณุโลก, อยุธยา, ขอนแก่น, โคราช, พัทยา, มารีนา, จันทบุรี, ชลบุรี และเวสต์เกต เพิ่มจากปีที่แล้วที่จัดเพียง 11 ศูนย์เท่านั้นพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยวต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกในโค้งสุดท้าย ปี 2566 เตรียมเปิดปรากฎการณ์ Countdown Entertainment พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านการถ่ายทอดสด ทางช่อง 3HD ตั้งแต่เวลา 22.30-00.30 น. หรือรับชมแบบออนไลน์ผ่านเพจพันธมิตร และ Multi View ผ่าน FB และ YouTube ของสาขา centralwOrld ตั้งแต่เวลา 19.00-00.30 น. ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นี้โดยซีพีเอ็นคาดหวังว่า การจัดงานเคานท์ดาวน์ในปีนี้รวมทั้ง 14 ศูนย์การค้าทั่วประเทศในเมืองท่องเที่ยว โดยมีงานหลักจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ประเมินไว้ว่า จะมีผู้คนเข้าร่วมงานดังกล่าวเฉพาะที่เซ็นทรัลเวิลด์แห่งเดียวมีประมาณ250,000คน โดยแบ่งเป็นลูกค้าคนไทย 70-75% และลูกค้าต่างชาติ 20-25% ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เริ่มทยอยกลับเข้ามาเที่ยวไทยมากขึ้นแล้วพบกับ 7 สุดขีดไฮไลต์เคานต์ดาวน์ที่ดีที่สุดตลอดกาล ดีกรี Times Square of Asia 31 ธ.ค. นี้1. สุดขีด ศิลปินระดับโลก ยองแจ เมนโวคอลแห่งวง GOT 7 “แพทริค 尹浩宇 (อ่านว่า หยิ่นฮ่าวอวี่) ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์” กับโชว์แรกบนเวทีเคานต์ดาวน์ส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่ ที่จะพาทุกคนข้ามปีไปด้วยกันอย่างน่าจดจำ บนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเคานต์ดาวน์ 31 ธ.ค. นี้2. สุดขีด ไลน์อัป 65 ชีวิต ไทยและอินเตอร์ตัวท็อป มันส์ฟรีทั้งวันยันข้ามคืนห้ามพลาด โชว์พิเศษที่นี่ที่เดียวจาก 5 Headlinerศิลปินไทย: พีพี-กฤษฏ์ และบิวกิ้น-พุฒิพงศ์, ดีว่าตัวแม่แห่งวงการ โบกี้ไลออน และการคอลแลปส์กันของนนท์ ธนนท์ x อิ้งค์ วรันธร, มันส์กับทัพศิลปินท๊อปชาร์ตทุกอะวอร์ด 65 ชีวิต: โอ๊ต ปราโมทย์, ป๊อบ ปองกูล, PROXIE, TRINITY, BUS (Because of you I shine), TIGGER, Alala, PSYCHIC FEVER, bamm, bXd, DVI, PERSES, Hashtax, QRRA และทรีแมนดาวน์ ตอบโจทย์ทุกเจนฯ3. สุดขีด Art & Music Festival โปรดักชันระดับโลก ที่เปิดให้ทุกคนเข้าชมฟรี!จัดเต็ม แสง เสียง คมชัดทุกองศา วิชวลเต็มตาทุกเฉดสีผ่านจอ panOramix ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาด 3,790 ตร.ม.4. สุดขีด Futuristic Fireworks ครั้งแรกกับพลุดิจิทัลไฮเทคสุดล้ำ 180 องศาFuturistic Fireworks เป็นการผสานพลุจริงกับพลุศิลปะ บนจอ panOramix พร้อมวินาทีความสุขสุดยิ่งใหญ่ข้ามปี ทั้งหมด 5 คอนเซปต์ ได้แก่ The Revolution, The Master, The Collab, The Pinnacle, The Phenomenon5. สุดขีดทั้งวัน ฉลองมันส์ข้ามคืน All Day - All Night!ฉลองได้ทั้งวัน ALL-DAY CELEBRATION เช้า-ค่ำ ตลอด 10 วัน 10 คืน ตั้งแต่ 21 ธ.ค. 66 ถึงคืนเคานต์ดาวน์ ช้อปเที่ยวสนุก สุขข้ามปี พร้อมมันส์แบบปลอดภัย6. สุดขีดของปรากฏการณ์ การรับชมมิวสิกเฟสติวัลเพิ่มประสบการณ์การรับชมมิวสิกเฟสติวัลไปอีกขั้นกับ LED Wristbands Illuminating Global Unity สร้าง People Engagement ตลอดงาน สร้างประสบการณ์สุดประทับใจไม่รู้ลืม7. สุดขีดงานเคานต์ดาวน์สุดล้ำ รับเทรนด์ยั่งยืนโลกตอนนี้ความยั่งยืนไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน งานเคานต์ดาวน์ของเรา จึงไม่เพียงละลานตา จากพลุที่จุดเพื่อฉลองเท่านั้น แต่ยังเต็มอิ่มจาก Digital Fireworks บนจอ Panoramix ที่ใหญ่ที่สุดในโลกร่วมสัมผัสบรรยากาศส่งท้ายปีที่มันส์ที่สุด สนุกที่สุด ยิ่งใหญ่ระดับโลก ในงาน Central World Bangkok Countdown 2024 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ Times Square of Asia เริ่มตั้งแต่ 21 – 31 ธ.ค. 66 เข้าฟรี แค่ดาวน์โหลด Central Life X และมันส์ทั่วประเทศในงาน Thailand Countdown 2024 บนแลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์ทั่วไทย ณ เซ็นทรัล ภูเก็ต, สมุย, หาดใหญ่, เชียงใหม่, พิษณุโลก, อยุธยา, ขอนแก่น, โคราช, พัทยา, มารีนา, จันทบุรี, ชลบุรี และ เวสต์เกต