Final Call!! เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนเลย เข้าฟรี งาน centralwOrld Bangkok Countdown 2024- Times Square of Asia ประตูเปิด 16:30 น. เป็นต้นไป

เหลืออีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น กับความมันส์กระหึ่มโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในงาน centralwOrld Bangkok Countdown 2024 เอ็นเตอร์เทนเมนต์เคานต์ดาวน์ระดับโลกที่ดีที่สุดตลอดกาล ที่เซ็นทรัลเวิลด์ Times Square of Asia โดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงศูนย์การค้าเปิด เต็มไปด้วยความคึกคัก ผู้คนทยอยออกเดินทางมาฉลองกัน โดยร้านอาหาร ร้านแฟชั่นต่างๆ ภายในศูนย์ฯ เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุข พร้อมด้วยมาตรการคุมเข้มความปลอดภัย อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาหารตำรวจนครบาลจำนวน 2,000 นาย เจ้าหน้าที่รปภ.ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ EOD สุนัข K9 มาประจำการ คอยตรวจตราควบคุมสถานการณ์ ตรวจสอบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, ระบบกล้อง CCTV ครอบคลุมทั่วพื้นที่ศูนย์การค้าและตรวจบุคคล และยานพาหนะทุกทางเข้า-ออกของศูนย์ฯ ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะเข้าร่วมงานนับแสนคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ฉลองความสุขที่ทุกคนรอคอย พื้นที่ใจกลางราชประสงค์ รองรับผู้ชมนับแสน ประตูเปิด 16.30 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ร่วมงาน 20,000 คนแรก จะได้รับ LED Wristband ให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับการแสดงบนเวทีตลอดงาน1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Central Life X ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้างาน หากมีอยู่แล้วไม่ต้องดาวน์โหลดใหม่ >> ดาวน์โหลด คลิก https://bit.ly/48bOesN2. สแกน QR Code ที่ป้ายบริเวณประตูทางเข้างาน ระบบจะขึ้นข้อความ Pop-Up ระบุว่า Welcome to centralwOrld Bangkok cOuntdOwn 20243. โชว์ข้อความ Pop-Up ที่ประตูทางเข้างาน เเละสามารถเข้าบริเวณงานได้เลยช้อป กิน เที่ยว ได้ทั้งวันศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้บริการถึง 23.00 น. ร้านอาหารชั้น 3, Groove, Outdoor Square เปิดให้บริการถึง 00.30 น. เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS เปิดถึงตี 2มาเลย เข้าฟรี!! งาน centralwOrld Bangkok Countdown 2024 ณ ลานด้านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ฉลองความสุขที่ทุกคนรอคอย ประตูเปิด 16.30 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงดาวน์โหลดแอป Central Life X คลิก https://bit.ly/48bOesN หรือเลือกรับชมถ่ายทอดสด ทางช่อง 3HD ตั้งแต่เวลา 22.00-00.30 น., และผ่าน FacebookLive และ YouTubeLive centralwOrld เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป หรือชมแชร์สดจากเพจ centralwOrld สู่เพจพันธมิตร อาทิ Bangkok Post, ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, FEED, ไทยรัฐออนไลน์, เดลินิวส์ออนไลน์, Manager Online, Globe, Workpoint, GMM25, ช่อง 7 และ Bugaboo.TV พร้อมถ่ายทอดวินาที Countdown ช่วง 15 นาทีสุดท้ายของปี ทั่วกรุงเทพฯ ที่ AiA Tower, สี่แยกนานา, แยกสุรศักดิ์, ดินแดง ทางด่วนศรีรัช, แยกวิทยุ, โรงแรมแอสเทรา สาทร, แยกชิดลม, อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์, แยกประตูน้ำ และหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต, ลาดพร้าว, เชียงใหม่, เชียงใหม่แอร์พอร์ต, สมุย, สุราษฎร์ธานี, หาดใหญ่, ขอนแก่น, พัทยา, ภูเก็ตเดินทางสะดวกโดยรถไฟฟ้า BTS เปิดให้บริการถึง 02.00 น. วันที่ 31 ธ.ค. 66 ปิดการจราจร ถนนราชดำริ จากแยกราชประสงค์จนถึงแยกประตูน้ำ ทุกช่องทางตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงวันที่ 1 ม.ค. 67 เวลา 06.00 น. โดยได้เปิดเส้นทางการจราจรพิเศษ 1 ช่องทางตลอดเวลา ให้รถเลี้ยวซ้ายจากเซ็นทรัลเวิลด์ไปแยกประตูน้ำได้ เพื่อเป็นเส้นทางระบายรถ เส้นทางเข้าและออก คลิก https://bitly.ws/37CMU รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/46RkaBJ