เซ็นทรัลเวิลด์ ผนึกหน่วยงานภาครัฐ ปล่อยแถวตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัย ตอกย้ำความเชื่อมั่น เตรียมพร้อมจัดงาน centralwOrld Bangkok cOuntdOwn 2024

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ของไทยในรูปแบบ Retail-led mixed use ได้แก่ ธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล, ที่พักอาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ และผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ Times Square of Asia หนึ่งเดียวใจกลางเมือง ผนึกหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมบริเวณสถานที่จัดงาน centralwOrld Bangkok cOuntdOwn 2024 นำโดย สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยแถวส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2567 พร้อมด้วย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, รุจิเรศ นีรปัทมะ Head of Government Affairs & Land Acquisition (Institutional) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), อมรรัตน์ บรรยงก์สินธุ์ Regional General Manager ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ร่วมงานด้าน กรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบรักษาความปลอดภัย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจนครบาล คณะทูตผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมปล่อยแถวตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและบูรณาการความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว และกวาดล้างอาชญากรรมในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เยี่ยมชมระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดของศูนย์การค้าฯ เส้นทางการจราจร เส้นทางฉุกเฉิน รถให้บริการสาธารณะ มาตรฐานแผนรองรับต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะเข้าร่วมงานนับแสนคน พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยว ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก และตอกย้ำผู้นำ World’s Entertainment Countdown อันดับหนึ่งตลอดกาล ภายใต้มาตรการเคานต์ดาวน์ มันส์ปลอดภัย คุมเข้มทุกมิติงานเคานต์ดาวน์ centralwOrld Bangkok cOuntdOwn 2024 - Times Square of Asia เป็นปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ระดับโลกที่ดีที่สุดตลอดกาล จัดอย่างยิ่งใหญ่มายาวนานกว่า 2 ทศวรรษ หรือ 23 ปี ด้วยความร่วมมือของภาคีพันธมิตร ทำให้ที่นี่เทียบชั้น Times Square of Asia งานเคานต์ดาวน์ที่เซ็นทรัลเวิลด์จึงเป็น Countdown Landmark หนึ่งเดียวที่คนทั้งประเทศรอคอย และคนจากทั่วทุกมุมโลกต้องมาเยือน เซ็นทรัลพัฒนา พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ในการเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุม สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในมิติใหม่ให้นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเคานต์ดาวน์ ยกระดับความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกนับแสนคนมั่นใจในการร่วมฉลองโมเม้นท์แห่งความสุขนี้ร่วมกันเซ็นทรัลพัฒนา พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงานด้วยมาตรการเคานต์ดาวน์ มันส์ ปลอดภัย คุมเข้มทุกมิติ ดังนี้· จัดทางเข้า-ออกมากกว่า 10 ช่องทาง เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล และรถพยาบาล· เพิ่มมาตรการความปลอดภัย อาทิ เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่รปภ.ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของศูนย์ฯ และเพิ่มความถี่ตรวจตราความปลอดภัยทั่วศูนย์ฯ ตลอด 24 ชั่วโมง· เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ EOD สุนัข K9 มาประจำการ คอยตรวจตราควบคุมสถานการณ์ ตรวจสอบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง· ระบบกล้อง CCTV ครอบคลุมทั่วพื้นที่ศูนย์การค้าและตรวจบุคคล และยานพาหนะทุกทางเข้า-ออกของศูนย์ฯ