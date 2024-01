เตรียมมันส์! “ยองแจ-แพทริค” ผนึกทัพศิลปินดังบนเวที centralwOrld Bangkok Countdown 2024 ยิ่งใหญ่ Times Square of Asia มันส์กระหึ่มใจกลางเมือง!

หนึ่งเดียว Stage show ที่ครบทั้ง T-POP, K-POP และ C-POP และโชว์พิเศษที่นี่ที่เดียว จาก 5 Headliners ไทย พีพี-กฤษฏ์ และบิวกิ้น-พุฒิพงศ์, ดีว่าตัวแม่ โบกี้ไลออน และการ คอลแลปส์กันของนนท์ ธนนท์ x อิ้งค์ วรันธรพร้อมยิ่งกว่าพร้อมกับแลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์ยิ่งใหญ่ระดับโลกดีที่สุดตลอดกาลหนึ่งเดียว Times Square of Asia ที่รวมสุดยอดศิลปินครบทุกป๊อบไว้บนเวทีเดียว อาทิ K-Pop Youngjae Got 7, C-Pop แพทริค ณัฐวรรธ์ และทัพศิลปิน T-Pop กว่าครึ่งร้อยชีวิต มามอบความสุข และสร้างประสบการณ์ความมันส์ พลาดไม่ได้กับโชว์พิเศษจาก 5 Headliner ศิลปินไทย: พีพี กฤษฏ์ และบิวกิ้น พุฒิพงศ์, ดีว่าตัวแม่แห่งวงการ โบกี้ไลออน และการคอลแลปส์กันของนนท์ ธนนท์ x อิ้งค์ วรันธร, มันส์กับทัพศิลปินท๊อปชาร์ตทุกอะวอร์ด: โอ๊ต ปราโมทย์, ป๊อบ ปองกูล, PROXIE, TRINITY, BUS (Because of you I shine), TIGGER, Alala, PSYCHIC FEVER, bamm, bXd, DVI, PERSES, Hashtax, QRRA และทรีแมนดาวน์ ตอบโจทย์ทุกเจนฯพิเศษ! กับการรวมตัวของศิลปินระดับโลก ยองแจ GOT7 และ แพทริค ณัฐวรรธ์ ที่บินลัดฟ้าเตรียมมา Happy New Year แฟนๆ ชาวไทยยองแจ เมนโวคอล แห่ง GOT7 หรือเจ้านากน้อยของเหล่าอากาเซ่ ตำนาน K-Pop ชเว ยอง แจ คือศิลปินมากความสามารถ ทั้งร้อง เต้น แต่งเพลง และเป็นนักแสดง ด้วยเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์จากรอยยิ้มอบอุ่นและเสียงหัวเราะที่สดใส บวกกับการเอาใจใส่คนรอบข้างจึงทำให้เค้าเป็นที่รักของแฟนๆ และไม่ว่าจะปล่อยซิงเกิ้ลอะไรหรือขึ้นเวทีไหน บรรดาแฟนคลับก็จะคอยสนับสนุนอยู่เสมอ #YOUNGJAEแพทริค ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์ หรือชื่อภาษาจีน 尹浩宇 (อ่านว่า หยิ่นฮ่าวอวี่) หนุ่มลูกครึ่ง ไทย-เยอรมัน มากความสามารถ Asian rising star ที่เติบโตและโด่งดังในระดับท็อปลิสต์บอยแบนด์จีน เตรียมพบเพอร์ฟอร์มโชว์สุดพิเศษของแพทริคที่จะมาปล่อยความน่ารักเต็มพลังเป็นครั้งแรกบนเวทีเคานต์ดาวน์เซ็นทรัลเวิลด์ #Patrick尹浩宇 #AsianRisingStarโดยเวทีเคานต์ดาวน์เซ็นทรัลเวิลด์ คือหนึ่งช่องทางที่คนทั่วโลกจะได้เห็นศักยภาพของศิลปินไทย ผ่านโชว์ และโปรดักชันที่ผ่านการคิดและออกแบบอย่างละเอียด ในคอนเซ็ปต์ Funtastic Future ตื่นตาไปกับเทคโนโลยี แสง สี เสียง เสมือนมิวสิกเฟสติวัลระดับโลก พร้อมปักหมุดฉลองเคานต์ดาวน์พร้อมกันทั่วประเทศในงาน Thailand Countdown 2024 ณ เคานต์ดาวน์แลนด์มาร์ก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอีก 13 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ เซ็นทรัล ภูเก็ต, สมุย, หาดใหญ่, เชียงใหม่, พิษณุโลก, อยุธยา, ขอนแก่น, โคราช, พัทยา, มารีนา, จันทบุรี, อยุธยา และเวสต์เกต รวมศิลปินทั่วประเทศมากกว่า 200 ชีวิต#CTWBKKCountdown2024 #CentralWorld #เซ็นทรัลเวิลด์ #CentralPattana #เซ็นทรัลพัฒนา #FuntasticFuture