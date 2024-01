ยองแจ GOT7 นำทัพศิลปินดังระเบิดความมันส์ ฉลองศักราชใหม่ ในงาน “Siam Paragon The Glorious Countdown Celebration 2024”

สยามพารากอน ศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลกที่ครองความเป็นที่ 1 ในใจ หรือ Top of Mind ของลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ธนาคารกสิกรไทย จัดงานฉลองเทศกาลแห่งความสุขต้อนรับปีใหม่ด้วยการจัดงาน “สยามพารากอน เดอะ กลอเรียส เคานต์ดาวน์ เซเลเบรชั่น 2024” เปิดเวทีเคานต์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ก่อนใคร คว้าศิลปินเคป๊อปชื่อดังระดับโลก ยองแจ GOT7 เปิดโชว์สุดพิเศษเป็นที่แรก พร้อมจัดเต็มมหกรรมความบันเทิงจากเหล่าศิลปินชื่อดัง ร่วมมอบความสุข ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เต็มอิ่มตลอด 3 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2566 เปิดเข้าชมฟรีและร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ 2567 ณ พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอนงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่เปิดเวทีเอ็นเตอร์เทนเม้นท์มอบความสุขเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา เปิดเวทีด้วย คอนเสิร์ตจากวง Sweezdream และ SLAPKISS จากนั้นเพิ่มดีกรีความสนุกกับโชว์สุดพิเศษที่เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นทั่วย่านสยาม จาก ยองแจ GOT7 ในชื่อชุด “สยามพารากอน พรีเซ้นต์ เดอะ เฟิร์ส สเตจ อิน ไทยแลนด์ ดู อิท วิธ ยองแจ” ต่อด้วยโชว์สุดพิเศษจากไอซ์ พาริส และ ศิลปินวง Tilly Birdsสำหรับยองแจ GOT7 หรือ ชเว ยองแจ ซึ่งเป็นศิลปินไฮไลท์ฝั่งอินเตอร์เนชั่นแนลอาร์ทติสในปีนี้ บินตรงมาร่วมงานฉลองเทศกาลแห่งความสุขในประเทศไทย โดยหลังจากแลนด์ดิ้งถึงไทยอย่างเป็นทางการ ยองแจ ได้เดินทางตรงมาขึ้นเวทีพบปะแฟนๆ ในงานที่จัดขึ้นที่สยามพารากอน เพื่อมอบความสุข และรอยยิ้ม เป็นของขวัญให้กับเหล่าอากาเซ่ และลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างใกล้ชิดงาน “สยามพารากอน เดอะ กลอเรียส เคานต์ดาวน์ เซเลเบรชั่น 2024” ยังจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบความสุขให้ทุกคน ด้วยเอ็นเตอร์เทนเม้นท์แบบจัดเต็ม โดยวันที่ 30 ธันวาคม 2566 เริ่มการแสดงเริ่มเวลา 17.00 น. ด้วยศิลปินรุ่นใหม่แห่งวงการเพลงไทย Have A Nice Day ต่อด้วย การแสดงจากวง ATLAS , โชว์พิเศษจาก ALLY ต่อด้วยคอนเสิร์ตจาก ปาล์มมี่ และ สนุกเต็มที่กับ Three Man Downวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ฉลองแบบข้ามปี กับมหกรรมความสนุก เริ่มเวทีเวลา 17.00 น. ด้วยศิลปิน 4EVE ตามด้วยหนุ่มหล่อเสียงดี นนท์ ธนนท์ และ สาวเท่เสียงละมุน Sarah Salola หลังจากนั้น พบกับสองหนุ่มคู่จิ้นแห่งปีที่ร้อนแรงที่สุด เจมีไนน์ - นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ และ โฟร์ท - ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล ที่พา นนน - กรภัทร์ เกิดพันธุ์ มาขึ้นเวทีพร้อมกัน จากนั้นพบกับคอนเสิร์ตจากวง MEAN และ DJ. KETCHUPBOYZ ต่อด้วยการแสดงสุดมันส์จากกลุ่มศิลปิน BUS Because of you I shine ซึ่งเป็นศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงสุดฮอตที่สร้างความฮือฮามากที่สุดและมีกระแสอย่างต่อเนื่อง จากรายการ 789 SURVIVAL ด้วยความนิยมจากเหล่าแฟนคลับที่มีอย่างท่วมท้นงานเคานต์ดาวน์ปีนี้ สยามพารากอน จึงนำกลุ่ม ศิลปิน BUS Because of you I shine มาแสดงในช่วงเวลาสำคัญ นับถอยหลังก้าวสู่ปี 2567 ไปพร้อมๆ กัน และสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขรับปีใหม่ ต่อเนื่องจากการแสดงของ URBOYTJทั้งนี้ การจัดงาน “สยามพารากอน เดอะ กลอเรียส เคานต์ดาวน์ เซเลเบรชั่น 2024” จัดงานภายใต้มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง และในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ขยายเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.30-24.00 น.สยามพารากอนมอบความสุขแบบ Non Stop จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ “The Grand Shopping Festival” ลดแรงครั้งใหญ่สูงสุดกว่า 70% ส่งท้ายปลายปี ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.66 – 21 ม.ค.67 สำหรับลูกค้าทั่วไปช้อปครบ 15,000.- ขึ้นไป โดยพิเศษสุดสำหรับผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยเมื่อช้อปเพียง 13,000.-ขึ้นไป รับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 500 บาท (จำกัดรวม 80 รางวัล/วัน) หรือรับประทานอาหารครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 100 บาท (จำกัด 50 รางวัล/วัน)นอกจากนี้ สยามพารากอน ยังมอบความคุ้มค่าต่อเนื่องในช่วงเทศกาล Boxing Day ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค.66 - 26 ธ.ค.66 และ New Year’s Eve ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.66 - 1 ม.ค.67 ลดสูงสุดกว่า 70% และช้อปครบ 20,000.- ขึ้นไป โดยพิเศษสุดสำหรับผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยเมื่อช้อปเพียง 18,000.-ขึ้นไป แลกรับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 1,200 บาท (จำกัดรวม 200 รางวัล/วัน)และพิเศษเฉพาะลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย รับเพิ่มอีกสูงสุด 6,000 VIZ Coins เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 55,000 บาทต่อวัน (จำกัดรวม 500 สิทธิ์ตลอดรายการ)พบความพิเศษสุดมหัศจรรย์ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขพร้อมร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ 2024 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-610-8000 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Siam Paragon และ ONESIAM SuperApp#SiamParagon #TheGloriousCountdownCelebration2024 #SiamParagonxYOUNGJAE #YOUNGJAE #영재 #GOT7