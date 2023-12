ปักหมุด 5 ไฮไลต์ แหล่งเคานต์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ในกรุงเทพฯ

พื้นที่จัดงาน : สวนนาคราภิรมย์ กรุงเทพมหานครกิจกรรมถือเป็นไฮไลต์ของกิจกรรมที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเดือนธันวาคม 2566 ต่อเนื่องจากงาน VIJIT CHAO PHRAYA 2023 โดย ททท. เนรมิตพื้นที่สวนนาคราภิรมย์ ให้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิดความวิจิตรตระการตาของแสงแรกแห่งอรุณรุ่งของกรุงสยามที่จะส่งมอบความสุขในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567โดยสร้างสีสันบรรยากาศยามค่ำคืนให้กับสถานที่สำคัญที่มีความสวยงามริมแม่น้ำเจ้าพระยา แลนด์มาร์กของประเทศไทยอย่าง พระปรางค์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ด้วยนวัตกรรมแสง สี เสียง และสื่อประสมที่ทันสมัย ควบคู่กับการผสมผสานวัฒนธรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวอันอัศจรรย์ใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมเติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขและสนุกส่งท้ายปีด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและการแสดงร่วมสมัยประยุกต์ ไม่ว่าจะเป็น การแสดงโขน การแสดงจากคณะโจหลุยส์ การบรรเลงเพลงออเครสตร้า จากวง Chao Phraya Symphony Orchestra พร้อมขับกล่อมบรรยากาศด้วยบทเพลงจากศิลปินรวมถึงการแสดงจากศิลปินชื่อดัง ได้แก่ น้อย - กฤษดา สุโกศล แคลปป์, นัท มีเรีย, เก่ง ธชย, ติวเตอร์ - กรภัทร์ ลำน้อย, เข้ม - หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล ก่อนจะปิดท้ายกับ กิจกรรมไฮไลต์ร่วมนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่ไปพร้อมกับการแสดงพลุที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายาวต่อเนื่องกว่า 7 นาที โดยแบ่งเป็น 9 องก์ ประกอบด้วย อรุณรุ่ง / อรุณแห่งศรัทธา / รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย / ดินแดนแห่งความสุข / สยามเมืองยิ้ม / รุ่งอรุณแห่งการท่องเที่ยว / แสงอรุณแห่งอิสระเสรี / เจริญ รุ่งโรจน์ และ แสงอรุณแห่งความเชื่อ ศรัทธา ก้าวหน้า รอยยิ้มสะท้อนสัญญาณแห่งการเริ่มต้นปีศักราชและส่งมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ 2567เตรียมนับถอยหลังเข้าสู่เทศกาลความมันส์ กับงานเคานต์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีซึ่งปีนี้จะสุดขีดมากกว่าที่เคย เพราะเซ็นทรัลเวิลด์ ปล่อย 7 ไฮไลต์ จัดเต็มความมันส์ด้วยโปรดักชั่นระดับโลก ทั้งเวที-พลุดิจิทัล แสง สี เสียง ในบรรยากาศ Vibe เดียวกับมิวสิคเฟสติวัลระดับโลก สมตำแหน่ง Times Square of Asia หนึ่งเดียวของไทยงานเคานต์ดาวน์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ คือสัญลักษณ์ของการฉลองส่งท้ายปีเข้าสู่ศักราชใหม่ ที่เซ็นทรัลพัฒนาตั้งใจสร้างให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งปรากฎการณ์สุดยิ่งใหญ่ มาตลอดกว่า 20 ปี ซึ่งเราคือผู้ที่ริเริ่มการจัดงานเพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพฯ และประเทศไทยเป็นหนึ่งใน Countdown landmark ของเอเชียที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเยือน จนได้รับการขนานนามเป็น Times Square of Asia หนึ่งเดียวของไทยใจกลางเมืองไอคอนสยาม ร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างปรากฏการณ์เคาต์ดาวน์สะกดโลกภายใต้แนวคิดเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้แม่น้ำเจ้าพระยาและประเทศไทยเป็นหนึ่งใน Global Countdown Destination ที่ผู้คนทั่วโลกต้องการมาเยือนอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นปรากฏการณ์ความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไอคอนสยาม ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนริมแม่น้ำ เนรมิตรพื้นที่ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ให้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการส่งมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมาย เป็นที่สุดของความบันเทิงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้แก่คนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยมีไฮไลต์ดังต่อไปนี้- ที่สุดแห่งปรากฏการณ์บันเทิง! รวมสุดยอดศิลปินไทยและโลก บนเวทีไอคอนสยามแห่งเดียวของประเทศไทย โดยคัดสรร 13 สุดยอดศิลปินไทยตัวท็อป มอบความสุขบนเวที 360(องศา) สุดอลังการริมแม่น้ำ อาทิ บะหมี่ (BameeKT), PERSES, Jeff Satur, Proxie, 4EVE, ATLAS, Three Man Down, ซี-พฤกษ์ พานิช, นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์, พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร, และ บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล พร้อมพบกับ “แบมแบม”-กันต์พิมุกต์ ภูวกุล ศิลปินสัญชาติไทยที่ไปโด่งดังระดับโลก หนึ่งในสมาชิก GOT7 และเตรียมพบกับ เซอร์ไพรส์! อีกครั้งกับศิลปินระดับโลก เพื่อแฟนคลับชาวไทยและอากาเซ่ ซึ่งจะเปิดเผยรายชื่อเพิ่มเติม เร็วๆนี้- ที่สุดแห่งปรากฏการณ์พลุรักษ์โลก! The Unrivaled Phenomenon of Siam ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี จำนวน 50,000 ดอก ตระการตาและยาวที่สุดในประเทศไทย บนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของเจ้าพระยา จากการรวมพลังของทีมงานมืออาชีพคนไทยและ “โอกุจิ โยชิมาซะ” ผู้กำกับการแสดงพลุมือทองระดับโลก เจ้าของรางวัลชนะเลิศการประกวดพลุปี 2023 จากเทศกาลดอกไม้ไฟชินเม ซึ่งเป็นหนึ่งในงานแสดงดอกไม้ไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น- ที่สุดแห่งปรากฏการณ์โดรนโชว์! 3D Drone Celebration Show สุดอลังการเหนือน่านฟ้ากว่า 2,000 ลำเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น (Asiatique) จัดงานฉลองเคาท์ดาวน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างยิ่งใหญ่ ในงานนับว่าเป็นที่แรกที่จัดขึ้นมาอย่างยาวนานเกือบ 1 ทศวรรษ ครั้งนี้ขอเชิญชวนชาวไทยและนักท่องเที่ยวมาร่วมเปิดประสบการณ์นับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปี 2024 ไปด้วยกัน มาเริ่มต้นศักราชใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข สดใส กับการเนรมิตสร้างสรรค์งานให้ทุกคนได้ออกมา Let’s have Fun เติมเต็มความสนุก สุขข้ามปี เฉลิมฉลองร่วมกันอย่างเต็มที่ สนุกไปกับกิจกรรมภารกิจสร้างรอยยิ้ม พร้อมมันส์สุดเหวี่ยงไปกับคอนเสิร์ตจาก ดีเจ และศิลปินชั้นนำที่ครอบคลุมทุกแนวเพลง ทุกเจน อาทิ ไอซ์ ศรัณยู, Purpeech, Rooftop และเหล่าวงดนตรีจากน้อง ๆ ไอดอล อีกมากมายพลาดไม่ได้!! กับการนับถอยหลังเฉลิมฉลองด้วยพลุสุดปัง!! แสงสุดพลังรับปีใหม่ การันตีโปรดักชั่นโดยมืออาชีพระดับโลก สุดตระการตาด้วยพลุหลากสีสัน หลายรูปแบบ ผสมผสาน เทคนิค Light & Sound และ Motion CG ภายใต้แนวคิด “Color of Spheres” ที่จะยิงขึ้นเหนือโค้งใจกลางแม่น้ำเจ้าพระยาสู่ท้องฟ้าแบบพาโนรามาสร้างบรรยากาศในค่ำคืนส่งท้ายปีให้สดใสกลับมาระเบิดความมันส์ ส่งความสุขส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่กันอีกครั้ง! กับงานที่จะทำให้ทุกคนได้เต็มอิ่ม ฟินไปกับฟรีคอนเสิร์ตจากกองทัพศิลปินชั้นนำของเมืองไทย อาทิ Tilly Birds, Indigo BAND, Cocktail, BIG ASS Rockband, Thisismvl, YOUNGOHM และ Palmyงานนี้ เตรียมเสียงกรี๊ดเอาไว้ให้ดี แล้วออกมาร่วมนับถอยหลังสู่ปีใหม่ 2567 ไปด้วยกัน ที่เมกาบางนา พบกันวันอาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคมนี้ ประตูเปิดตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป