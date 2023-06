สนุกกับเสียงเพลงท่ามกลางสายฝน กับเทศกาลดนตรีฤดูฝนที่ใหญ่ที่สุด Chang Music Connection Presents “Singing In The Rain 5”

โปรโมชั่นพิเศษได้ในวันที่ 25 มิถุนายน จนถึง 9 กรกฎาคม 2566 ซึ่งจะมีทั้งหมด 2 โปรโมชั่น ได้แก่

เสื้อกันฝนสุด Cute! ที่มีให้เลือก 3 สี ในราคา 250 บาท จากราคาหน้างาน 300 บาท

เสื้อยืดสุดชิค Rainy T-Shirt (unisex) ขนาด อก 44” ในราคา 450 บาท จากราคาหน้างาน 600 บาท ขนาด อก 50” ในราคา 500 บาท จากราคาหน้างาน 650 บาท

เมื่อฤดูฝนวนมา ความสุข ความสนุกไปกับเสียงเพลง และบรรยากาศแห่งรอยยิ้มก็จะหวนกลับมาอีกครั้ง กับเทศกาลดนตรีฤดูฝนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งนี้กลับมากับสถานที่ใหม่ รับรองความมันส์ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ที่ ชื่นฤดีแลนด์ จังหวัดกาญจนบุรี กาปฏิทินล็อควันเตรียมตัวให้พร้อมใน วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 วันสำคัญที่จะทำให้คุณออกไป "ร้อง" เพลงของศิลปินที่คุณชื่นชอบออกไป "เต้น" กับบรรยากาศสนุก ๆ เคล้าเสียงฝนออกไป "เล่น" กับเพื่อนซี้ที่ขาดกันไม่ได้ ในเทศกาลดนตรีฤดูฝนแห่งเดียวในไทยที่จะชวนทุกคนมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ที่น่าจดจำมากที่สุดในเทศกาลครั้งนี้!การันตีความสนุกต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5 โดยทางบริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน โดยงานในครั้งนี้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและความร่วมมือ จากทุกหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติช่วงฤดูฝนสำหรับเทศกาลดนตรีในครั้งนี้จัดเตรียมความพิเศษ ที่ให้ทุกคนได้ชวนเพื่อน ๆ เก็บกระเป๋า แพ็คเสื้อกันฝน แล้วมากางร่มพร้อมกัน ในเทศกาลดนตรีฤดูฝนที่สนุกสุดมันส์!! ไปกับกิจกรรมสุดว้าวมากมายภายในงาน อาทิ Cloudy Studio ที่จัดเต็มเตรียมแลนด์มาร์คสำหรับสายเซลฟีทั้งหลายให้มาถ่ายกันอย่างจุใจ หรือสำหรับสายแดนซ์เราก็มีบูธ DJ มามิกซ์เพลงเกาหลีแนวสามช่า รอแดนซ์กันได้ที่ Thunder Bar และเต็มอิ่มไปกับFoodie Zone ที่รวบรวมร้านอาหารไว้หลากหลายให้เลือกกันอย่างจุใจ ที่รอให้ทุกคนมาจอยกัน!! พบศิลปินหลากหลายสไตล์ Tattoo Colour / Slot Machine / Polycat / Stamp / Jeff Satur / URBOYTJ / Zom Marie / D Gerrard / Dept / Zweed n’ Roll และ Mirrrวอร์มร่างกายให้เต็มที่ แล้วออกไปร้อง ออกไปเต้น ออกไปเล่นกับฝนด้วยกันนน!!โปรโมชั่น Regular TicketDouble Rain บัตร 2 ใบ ในราคา 2,300 บาท (จากปกติ 2,600 บาท)Friend Four Rain บัตร 4 ใบ ในราคา 4,400 บาท (จากปกติ 5,200 บาทโปรโมชั่น VIP Ticketสำหรับสิทธิ์ประโยชน์ VIP ได้แก่ Welcome Drink , Fast Lane , VIP PARKING, VIP TOILET , VIP ZONE และ Souvenir สุดพิเศษอย่าง “ร่มน้อง Rainyโปรโมชั่น VIP แพ็คคู่ ในราคา 6,200 บาท (จากปกติ 7,000 บาท)โปรโมชั่น VIP แพ็คสี่ใบ ในราคา 12,000 บาท (จากปกติ 14,000 บาท)จากนี้น้อง Rainy ยังเตรียม Merchandise คอลเลกชั่นสุดพิเศษ ให้ Pre Order ในวันนี้ 21 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2566 กับผ่านช่องทาง Line Official: @SIRFEST หรือ Click Link: https://bit.ly/45Htituติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของงานได้ที่