มันส์สะเทือนหาด สนุกไร้ขีดจำกัดสมคำร่ำลือ !!! LOVE FEST THAILAND 2023 “BEACH WHITE PARTY” FREE FEST เทศกาลความรักริมทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานับว่าเป็นช่วงเวลาของการเดินทางมาปาร์ตี้ทิ้งทวนซัมเมอร์ที่สนุกสุดมันส์ !!! จนหาดสะเทือนกันเลยทีเดียว ในงานเทศกาลความรักริมทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย LOVE FEST THAILAND “BEACH WHITE PARTY” โดย CHANGE SHOWBIZ ทีมจัดคอนเสิร์ตแห่งบ้าน CHANGE2561 บริหารโดย พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ซึ่งงานนี้ได้ผสมผสานระหว่าง BEACH VIBE และ PARTY LIFE STYLE มารวมไว้ในงานเดียว พร้อมยังได้เนรมิตพื้นที่ โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ชคลับ พัทยา ให้กลายเป็นเทศกาลดนตรีและปาร์ตี้ริมทะเลที่สนุกแบบไม่มีขีดจำกัดอีกแล้ว ทำให้เหล่าคนที่ชื่นชอบเทศกาลดนตรี ปาร์ตี้ริมทะเล คลื่นลม และเสียงเพลง เดินทางมารวมตัวกันจนแน่นเต็มบริเวณพื้นที่นับหมื่นคนโดยความสนุกเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายกับกิจกรรมบนเวที MINI STAGE ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อ “พี่อ้อย พี่ฉอด” ควงคู่กันมาเปิดคลับความรักริมทะเลให้ทุกคนในงานเล่าสู่ทุกเรื่องราวความรัก พร้อมเสริมภูมิกระตุ้นความรักให้แข็งแรง และในเวทีเดียวกันยังได้มี ACOUSTIC CONCERT ON THE BEACH ให้ทุกคนได้วอร์มฟีลลิ่งเรียกน้ำย่อยสุดโรแมนติกจาก “ทอม อิศรา” ที่มาบรรเลงเพลงอะคูสติกเคล้าเสียงคลื่นให้กับแฟนๆในงานได้ชิลกันอย่างเต็มที่ คนมีคู่ก็นั่งกุมมือกันไป คนโสดก็นั่งยิ้มๆ ส่วนบางคนก็นั่งน้ำตาซึมริมทะเลเรียกได้ว่าฟินแบบสุดๆ แถมภายในงานมีจุดถ่ายรูปสุดอินเลิฟเพียบ แค่เดินเข้างานมาก็เจอจุด CHECK IN กับ LANDMARK LOVE FEST ที่ใครอยากอวดว่าควงแฟนมาด้วย หรือคนโสดที่อยากบอกว่าฉันโสดรอเจอเนื้อคู่ในงานนี้ก็ทำได้ และสะกดทุกโหมดจะโสดหรืออินเลิฟให้อยู่ในความสนุกไปกับ “INLOVE ACTIVITIES EXPERIENCE” จัดเต็มกิจกรรมหลากหลายละลายความเศร้า ไปส่องกระจกคำคม “พี่อ้อย พี่ฉอด” ที่ปีนี้อ่านแล้วจี๊ดใจสุดๆ ที่ LOVE MIRROR สำหรับคนที่รักการกินปีนี้ก็จัดให้อิ่มอร่อยไปกับเมนูอ่อยๆยั่วๆ เพราะขน 30 ร้านเด็ดเมนูดังทั้งพัทยายกร้านมาไว้ในงานนี้เรียบร้อย และเติมเต็มเพิ่มสีสันในงานไปกับทีมเอนเตอร์เทนเนอร์คุณภาพที่มาแจกจ่ายความฟินให้แฟนๆตลอดงานไม่มีอั้นกับเหล่านักแสดงวัยรุ่นจาก CHANGE2561 นำทีมโดย ปังปอนด์ อัครวุฒิ , สายลับ เหมวิช , ไมเคิล เกียรติศักดิ์ และ เบนซ์อเลิ๊ต ทำเอาแฟนๆ สนุกฟินสุดๆเมื่อเข้าสู่ช่วงเย็น แสงแดดเริ่มหมดลง ผู้คนทยอยกันเข้า MAIN STAGE จนแทบจะเต็มพื้นที่เพื่อเตรียมตัวเต้นยับรับความสนุกกับเทศกาลความรักริมทะเลที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีในพาร์ท “MUSIC LOVER EXPERIENCE” ที่ปีนี้จัดงานในธีม “BEACH WHITE PARTY” ให้ทุกได้เต้นไม่มีพักตั้งแต่หัวค่ำยันเที่ยงคืน จัดเต็มศิลปินเบอร์ใหญ่เริ่มสตาร์ด้วย “4EVE” (โฟร์อีฟ) ที่สุดของเกิร์ลกรุ๊ปแห่งวงการ T-POP ซึ่งมีสมาชิก 7 คนทั้ง “โจริญ , มายด์ , อ๊ะอาย , พั้นช์ , ตาออม , ฝ้าย และ แฮนน่า” เพียงแค่ขึ้นเวทีก็เหมือนร่ายมนต์สะกดทุกสายตาเหมือนต้องมนต์ เรียกเสียงกรี๊ดจากเหล่าฟอร์อายทั้งงาน ก่อนจะส่งไม้ต่อให้พี่หมี “URBOYTJ” บิ้วท์อารมณ์เต้นต่อไม่มีหยุด ก่อนที่คนทั้งงานจะกระโดดขึ้นมาเต้นต่อกับ “เจ เจตริน” ปิดท้ายค่ำคืนแห่งความมันส์กับ “โจอี้บอย” ที่ปลุกคนทั้งงานให้เต้นยับส่งท้ายทั้งฮิปฮอป แดนซ์สามช่า สุดเหวี่ยงทั้งเพลงเร็วกับเพลงช้าที่ทุกคนตะโกนร้องตามจนเสียงก้องไปทั่วบริเวณ เรียกได้ว่าเป็นการส่งทุกคนกลับบ้านได้แบบเต็มอิ่มกันเลยทีเดียว กับ LOVE FEST THAILAND 2023 “BEACH WHITE PARTY” เทศกาลความรักริมทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย !! ที่ CHANGE SHOWBIZ ได้มอบความสุขให้แฟนๆ มาร่วมงานแบบฟรีๆ แล้วเตรียมพบกันใหม่ปลายปีนี้ เปลี่ยนบรรยากาศไปให้ขุนเขาโอบกอดรับฤดูหนาว ถ้าอยากได้บัตรเข้างานฟรีๆ ติดตามที่แฟนเพจ CHANGE SHOWBIZ