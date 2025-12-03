ไอคอนสยามเปิดไลน์อัพเต็มแม็กซ์! เคานต์ดาวน์ 2026 “มาร์ค ต้วน” นำทัพศิลปินดังฉลองปีใหม่ริมเจ้าพระยา

ไอคอนสยาม เปิดไลน์อัพเต็มแม็กซ์! ดึง “มาร์ค ต้วน” ปะทะศิลปินไอคอนิคไทย ยกทัพกว่า 200 ศิลปินขึ้นเวที Amazing Thailand Countdown 2026 ตลอด 5 วันเต็ม
ไอคอนสยาม ชวนคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกเตรียมพบกับความสนุกไร้ขีดจำกัดกับมหาปรากฏการณ์เฉลิมฉลองส่งท้ายปี เคานต์ดาวน์ริมเจ้าพระยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย โชว์ศักยภาพ “ไทย” ในฐานะ Global Countdown Destination ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยประสบการณ์ระดับพรีเมียมเหนือความคาดหมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A GLOBAL PHENOMENAL CELEBRATION AT THE ICON UNRIVALED – มหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ ผนึกกำลังสุดยิ่งใหญ่ ฉลองไทยสะกดโลก” เฟสติวัลระดับโลกที่ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และพันธมิตรระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 27-31 ธันวาคม 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม
พบกับเซอร์ไพรส์โชว์สุดพิเศษจาก “มาร์ค ต้วน” ศิลปินระดับโลก ที่เตรียมขึ้นเวทีร่วมกับศิลปินไอคอนิคของไทย ใน Collaboration Show สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งวงการบันเทิง พาทุกคนก้าวเข้าสู่ปี 2026 ด้วยโมเมนต์ประทับใจจากโชว์ที่ออกแบบมาเพื่อเวทีเคานต์ดาวน์ของไอคอนสยามโดยเฉพาะ มอบเป็นของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกคน
ไฮไลต์ที่สุดแห่งปี ยกให้กับทัพศิลปินกว่า 200 ชีวิต ทั้งระดับโลกและแถวหน้าของเมืองไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความสนุกตลอด 5 วันเต็ม กับการแสดงจากศิลปินท็อปลิสต์และโชว์สุดพิเศษ ยกระดับมาตรฐานงานเคานต์ดาวน์ของไทยสู่เวทีโลก ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Unrivaled Global Celebration - Endless Riverfront Entertainment Arena”
เปิดลิสต์ไลน์อัพศิลปินที่สุดของมหาปรากฏการณ์ความบันเทิงระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยากับ 5 จังหวะดนตรีสู่ความบันเทิงแบบไร้ขีดจำกัดที่ไอคอนสยาม
● วันที่ 27 ธันวาคม 2568 เวทีของไอคอนสยามจะถูกเนรมิตขึ้นมาในรูปแบบ POP POWER เพื่อให้พลังของความ Pop ส่งต่อสู่ทุกคนจนกลายเป็นความสุขที่ Pop Up ขึ้นมาในทุกจังหวะ นำโดย PiXXiE, 4EVE, ATLAS, DMD BOYS และ XEBIS Entertainment
● วันที่ 28 ธันวาคม 2568 ความบันเทิงแบบไร้ขีดจำกัดจะถูกนำเสนอในรูปแบบของ DANCE FORCE ให้ทุก Gen ได้รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวทั้งกรี๊ด ทั้งเต้น ในโมเมนต์ที่สนุกที่สุดแห่งปี นำโดย URBOYTJ, CDGUNTEE & NARA, CIR*CRL, THE 52 ARENA และ Paulie Sirisant (DJ) พร้อมเนรมิตพื้นที่ริเวอร์ พาร์คให้กลายเป็น Riverfront Dance Arena ฟลอร์เต้นรำขนาดใหญ่ที่สุดริมเจ้าพระยา
● วันที่ 29 ธันวาคม 2568 จังหวะร็อคพร้อมทำงาน ซึ่งจังหวะ ROCK INFINITY ของงานเคานต์ดาวน์ที่ไอคอนสยามเต็มไปด้วยจังหวะ LOVE ที่จะทำให้ทุกคนได้กลับมารักในจังหวะของตัวเองอีกครั้ง นำโดย Slot Machine, Three Man Down, Y2Z, ศิลปินจาก IAM และศิลปินจาก WAYDAY
● วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ค่ำคืนพิเศษที่ทำให้การส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เต็มไปด้วยโมเมนต์แห่งความประทับใจที่สุด ตั้งแต่การกลับมารวมตัวแบบครบวงอีกครั้งของ LAZ1 การแสดงสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากหลิง-ออม จนถึงสัมผัสไปกับบรรยากาศของเคมีที่ดีมาก ๆ ระหว่าง เก่ง-น้ำปิง และยังมีเซอร์ไพรส์อีกเพียบจาก Angel Angie, Prim, DRIPA, Fluke Pongsapat และ In The 8ight ภายในคอนเซ็ปต์ STAR HARMONY
● วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ค่ำคืนเคานต์ดาวน์สุดพิเศษกับ ที่สุด GLOBAL PHENOMENON STAGE เตรียมพบกับศิลปินระดับโลกและศิลปินไอคอนนิคของไทยแบบจัดเต็ม เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศของค่ำคืนส่งท้ายปีให้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม พร้อมทำให้วินาทีของการเข้าสู่ศักราชใหม่เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ นำโดย MARK TUAN, Jeff Satur, Bodyslam, BUS because of you i shine, PROXIE, DEXX, Shining Boy Trainees, ซี-นุนิว และ เติ้ล-เฟิร์สวัน
เตรียมพร้อมเข้างานเคานต์ดาวน์ไอคอนสยาม
วิธีที่ 1 ฟรี! ร่วมสนุกทาง Social Media ICONSIAM
วิธีที่ 2 ฟรี! Walk-In
วิธีที่ 3 สมัครสมาชิกใหม่ ONESIAM SuperApp
วิธีที่ 4 สมาชิก ONESIAM ช็อปสะสมครบตามกำหนด
วิธีที่ 5 ICONSIAM x MARK TUAN Exclusive Fan Meeting *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
วิธีที่ 6 Fast Fan เพื่อนักช็อปแห่งไอคอนสยาม
วิธีที่ 7 ช็อปของถูกใจ พร้อมร่วมสนุกจับกาชาปอง
วิธีที่ 8 ONESIAM GLOBAL VISITOR CARDS HOLDERS
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.iconsiam.com หรือ Facebook: ICONSIAM
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโมเมนต์ระดับโลกไปด้วยกัน ในงาน Amazing Thailand Countdown 2026 ตั้งแต่วันที่ 27-31 ธันวาคม 2568 ติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์เข้าร่วมงานได้ทาง www.iconsiam.com หรือ Facebook: ICONSIAM พร้อมรับชมถ่ายทอดสดในคืนวันที่ 31 ธันวาคม ผ่านไทยรัฐทีวี ช่อง 32HD, ช่อง one31 และช่อง GMM25 รวมถึงช่องทางออนไลน์ อาทิ ไทยรัฐออนไลน์, one31, The Standard, ข่าวสด, มติชน และ Feed ตั้งแต่เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป และรับชมทาง Facebook และ YouTube ICONSIAM ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1338