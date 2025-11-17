สติพังไม่แคร์! “ปอนด์-ภูวินทร์” ทำถึงเกินมัดใจแฟนๆ อยู่หมัด! ในงาน “มีสติหน่อยคุณธีร์ Me and Thee Premiere Night” ประกาศความปัง! พุ่งขึ้นเทรนด์ X “อันดับ 1” ของโลก

กรี๊ดสนั่นฮอลล์! สำหรับแฟนๆ ซีรีส์เรื่อง “มีสติหน่อยคุณธีร์ Me and Thee” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย กับงานที่แสนอบอุ่นและประทับใจอย่าง “มีสติหน่อยคุณธีร์ Me and Thee Premiere Night” เพราะแฟนๆ ต่างได้สัมผัสกับประสบการณ์สุดพิเศษแบบใกล้ชิดกับ 2 นักแสดงหนุ่มสุดฮอต “ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์” กับ “ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน” บอกเลยว่าอิ่มเอมหัวใจ สนุกสดใสเกินต้านทุกนาที เพราะทั้งคู่ทำถึงเกินมัดใจแฟนๆ ทุกคนซะอยู่หมัดกับบทบาทของตัวละคร เติมเต็มรอยยิ้มไปกับผู้กำกับมากฝีมือ “พี่เอ็กซ์ ณัฐพงษ์ มงคลสวัสดิ์” ที่มาแบ่งปันเรื่องราวเบื้องหลังการถ่ายทำอย่างเป็นกันเอง รวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ไม่มีใครเคยรู้ ทำให้แฟนๆ ได้เห็นถึงความทุ่มเทและความผูกพันของทีมนักแสดงและทีมงานอย่างลึกซึ้ง ก่อนจะร่วมดูตอนแรกของซีรีส์ “มีสติหน่อยคุณธีร์ Me and Thee” ด้วยกันแบบมีแต่มวลความสุขที่ล้นเต็มฮอลล์พร้อมกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดทั้งงาน แถมยังสร้างปรากฎการณ์ความฮอตแบบต่อเนื่องชนิดแรงฉุดไม่อยู่ จนทำให้ #MeAndTheeSeriesEP1 พุ่งทะยานขึ้น “อันดับ 1” เทรนด์ X ของโลก และประเทศไทย รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ และยังมีอันดับอื่นๆ ในอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก โดยมียอดโพสต์สูงกว่า 2.35 ล้านโพสต์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.30 น. ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ที่ผ่านมา
ภายในงาน “ปอนด์-ภูวินทร์” ก็ได้โชว์สกิลร้องเพลงสุดพิเศษให้แฟนๆ ตกหลุมรักจนสติหลุดไปตามๆ กัน เมื่อทั้งคู่ขอประเดิมด้วยเพลงเพราะๆ 3 เพลงรวด เริ่มด้วยเสียงเท่ๆ แร๊ปเก๋ๆ ของ “ปอนด์” ในเพลง “คนนั้นต้องเป็นเธอ” ต่อด้วยเสียงสุดละมุนชวนโยกตามแบบน่ารักน่าหยิกของ “ภูวินทร์” กับเพลง “เทหมดหน้าตัก” (All In) และ เพลงคู่ประกอบซีรีส์ที่เพิ่งปล่อยไปกับกระแสตอบรับที่ท่วมท้นมากๆ อย่างเพลง “แค่คนขี้เหงา” (Me and you) ต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานอย่างคึกคัก หลังจากนั้นพิธีกร “ก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์” ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครที่เป็นสีสันของเรื่องในซีรีส์ ก็พาแฟนๆ ไปทำความรู้จักตัวตนและคาแรกเตอร์ของพวกเขาอย่างเจาะลึกทุกซอกมุม ผลัดกันเล่นเกมถ่ายภาพที่เรียกเสียงกรี๊ดไม่หยุด ก่อนที่ผู้กำกับมากฝีมือ “พี่เอ็กซ์” จะมาเผยภาพสุด Exclusive ให้แฟนๆ ได้เก็บโมเมนต์และยังได้เห็นถึงตัวตนและบางมุมของตัวละครในซีรีส์กับชีวิตจริงของทั้งคู่อย่างลึกซึ้ง แล้วถึงไปร่วมดู
ตอนแรกของซีรีส์พร้อมๆ กัน ท่ามกลางความสุขเอ่อล้นจนเกือบดึงสติกลับมากันไม่ได้เลยทีเดียว เพราะความเบียวของแต่ละตัวละครโดนใจเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ได้อย่างต่อเนื่องจนจบตอนเลยก็ว่าได้ ปิดท้ายด้วยความพิเศษส่งท้ายให้สุดๆ ไปกับโชว์ของ “ปอนด์-ภูวินทร์” ที่เหมือนมอบเป็นของขวัญและกำลังใจให้คนดูแบบใกล้ชิด กับเพลง “ดาวของฉัน” (You’re My Star) นับเป็นค่ำคืนพรีเมียร์ที่สมบูรณ์แบบและน่าจดจำสุดๆ นอกจากนี้ยังมีนักแสดงรุ่นเก๋าฝีมือฉมังอย่าง “กิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์” และ “เอ็กซ์ ปิยะ วิมุกตายน” ที่ร่วมแสดงในเรื่อง มาชมซีรีส์เรื่องนี้ไปพร้อมกับแฟนๆ อย่างสนุกสนาน และยังได้ขึ้นมาทักทายแฟนๆ ด้วย ปิดท้ายงานอย่างสมบูรณ์แบบ
ติดตามได้ในซีรีส์ “มีสติหน่อยคุณธีร์ Me and Thee” ทุกวันเสาร์ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และดูออนไลน์ เวลา 21:30 น. บนแอป IQIYI และเว็บ IQ.COM ที่เดียวเท่านั้น และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV #MeAndTheeSeriesEP1